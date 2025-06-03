Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Состоялась премьера российской базовой станции для сотовых сетей 5G. Ее разработала компания «Иртея», которая на 50% принадлежит МТС. Оператор утверждает, что эта станция – первая российская с поддержкой стандарта 5G.

5G по-русски

В Нижнем Новгороде прошла презентация новой отечественной базовой станции для сетей пятого поколения, сообщили CNews представители оператора МТС. Разработкой устройства занималась российская компания «Иртея», в которой МТС владеет 50-процентной долей.

«Иртея» – крупный производитель базовых станций, но фокусируется он на решениях для сетей четвертого поколения. Как сообщал CNews, МТС очень активно внедряет ее станции в свою сеть, в том числе и заменяя ими оборудование иностранных брендов.

В МТС заявили CNews, что новая разработка «Иртеи» – это «первая отечественная базовая станция стандарта 5G». Отметим, на начало лета 2025 г. в России не существовало ни одной общедоступной коммерческой сети пятого поколения, несмотря на то, что в США и Китае, для примера, эти сети развиваются более пяти лет подряд.

МТС Российская базовая станция 5G

Сроки запуска сетей 5G в России на момент выпуска материала не называли ни крупные федеральные операторы сотовой связи, ни их небольшие виртуальные конкуренты. Россияне продолжают пользоваться появившимися более 10 лет назад сетями 4G, а операторы – вкладывать деньги в их модернизацию.

Открытое «железо»

В МТС отметили, что новые 5G-станции «Иртеи» основаны на концепции OpenRAN – Open Radio Access Network. Это проект альянса O-RAN, который создали ведущие мировые операторы связи. Технология позволяет реализовать оборудование сетей радиодоступа в виде ПО, работающего на открытых, аппаратно-независимых платформах. Это актуально на фоне ухода из России ключевых вендоров телеком-оборудования — Nokia и Ericsson.

CNews еще в 2022 г. писал о планах российских вендоров строить базовые станции на основе OpenRAN. «Иртея» – не единственная, кто идет в этом направлении. Например, разработчик телеком-оборудования «Элтекс» из Новосибирска намеревался показать в 2023 г. свою аппаратную платформу для производства базовых станций 4G, а заодно и 5G.

Станция, которой нужен интернет

В МТС отметили, что часть работы базовых станций на основе открытых стандартов OpenRAN, «переносится в облачные дата-центры» вместо того, чтобы выполняться непосредственно на самой станции. Это означает, что устройству, которое предназначено, в числе прочего, для обеспечения доступа пользователей в интернет, самому нужен такой доступ.

«OpenRAN – это подход, при котором сотовая сеть строится из модулей, как из «кубиков»: одни блоки обрабатывают сигнал, другие управляют сетью, третьи подключают ее к интернету. Такой подход позволяет операторам не зависеть от одного поставщика, выбирать оптимальные решения под задачи и быстрее масштабировать сеть», – сказали CNews представители МТС.

Все уже работает

Премьера новой базовой станции «Иртеи» состоялась в начале лета 2025 г. в Нижнем Новгороде. В рамках демонстрации как самой новинки, так и ее возможностей, была организована зона покрытия сети пятого поколения.

Как сообщили CNews представители МТС, предельная скорость передачи данных в сети на базе 5G-станции компании «Иртея» достигла 1 Гбит/с или 125 МБ/с. Это сопоставимо со скоростью домашнего интернета в крупнейших российских городах и в несколько раз превышает показатели российских сетей LTE после их модернизации.

В МТС отметили, что новая станция может работать в различных режимах. Например, во время демонстрации был активирован режим, когда силами одной базовой станции одновременно обслуживаются соединения 2G, 4G и 5G (Single RAN). «Это стало возможным благодаря единой программной платформе, без необходимости менять оборудование при добавлении новых стандартов связи», – сказали CNews представители МТС.

Обещанного годами ждут

Российские операторы начали готовиться к переходу на 5G много лет назад, почти одновременно с крупнейшими странами мира, однако этот процесс до сих пор не завершен. Например, CNews писал, что в начале марта 2021 г. МТС запустил первую в России сеть 5G, к которой могли подключиться обычные пользователи. Эта сеть функционировала лишь в нескольких районах Москвы, а подключиться к ней имели возможность лишь абоненты, отобранные самим оператором по целому ряду параметров. Сеть работала на частотах 4,4-5 ГГц вместо «золотого» диапазона 3,4-3,8 ГГц.

В июне 2021 г. оператор Tele2 совместно с Nokia (один из крупнейших в мире поставщиков базовых станций) запустил тестовую зону 5G под землей. Она заработала на всех станциях Казанского метро. К сети могли подключаться абсолютно все абоненты других операторов через Wi-Fi.

Сеть 5G Tele2 работала в диапазоне 26,5-27,5 ГГц, и пользоваться ею можно было бесплатно – трафик был полностью безлимитный и не тарифицировался. Спустя четыре года в России не осталось ни Tele2, ни Nokia – первый в сентябре 2024 г. сменил название на Т2, а вторая поддержала антироссийские санкции и ушла из страны с марте 2022 г.