Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Журналисты из западных СМИ получили доступ к мобильному телефону, который тайно вывезли из Северной Кореи. В устройстве оказались встроены функции слежения, оно работает на одобренном государством программном обеспечении со встроенным механизмом цензуры. Редактор в смартфоне автоматически подменял слова, к примеру «Южная Корея» становилась «марионеточное государство». Смартфон также автоматически делает скриншоты каждые пять минут и сохраняет их в скрытой папке, недоступной для пользователей.

Тотальный контроль

Журналисты из недружественных для Северной Кореи стран утверждают, что в их смартфонах есть функции слежки с автоматическими скриншотами экрана и заменой популярных в Южной Корее слов, пишет BBC. Хотя конкретный бренд не указан, дизайн и интерфейс напоминают модели Huawei или Honor с глубокими программными модификациями.

Журналисты из западных СМИ показали на видео смартфон, вывезенный контрабандой из Северной Кореи. Несмотря на то, что на видео не указывают бренд или модель, дизайн и интерфейс смартфона, согласно TechSpot, очень напоминают устройства Huawei или Honor. Неизвестно, имеют ли компании официальные продажи в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), но если и так, то, вероятно, настроены исключительно с помощью утвержденного правительством программного обеспечения (ПО).

При включении телефон демонстрирует анимированный северокорейский флаг, тогда как ввод текста предусматривает цензуру отдельных слов: к примеру, если ввести южнокорейский термин, который означает слова «старший брат» или «парень», телефон автоматически меняет его на «товарищ»; еще одно интересное изменение обнаружилось при наборе словосочетания «Южная Корея», которое телефон автоматически менял на «марионеточное государство».

Unsplash - Thomas Evans Смартфоны в Северной Кореи автоматически подменяют слова и делают скриншоты каждые пять минут, западные СМИ невосприимчивы к другим точкам зрения

Другой интересный момент заключается в том, что телефон делал скриншоты каждые пять минут использования и сохранял их в тайную папку, к которой обычные пользователи не имеют доступа. Журналисты предполагают, что власти КНДР могут просматривать их, чтобы контролировать активность пользователя.

Исходя из информации западных журналистов, об использовании смартфонов в Северной Корее можно узнать лишь по слухам и свидетельствам беглецов из Северной Кореи. Хоть с 2020 г. мобильных устройств там стало больше, наряду с требованиями правительства, которые предусматривают запрет на их подключение к глобальному интернету и усиленный государственный надзор. По информации BBC, которые нельзя проверить в июне 2025 г., в КНДР якобы функционируют так называемые «молодежные отряды репрессий», которые останавливают молодых людей на улицах, чтобы проверить их телефоны и переписку.

Использование смартфонов

В 2022 г. блогер-путешественница по имени Ясмин записала видео в TikTok, где объяснила, какими смартфонами пользуются жители КНДР и какие приложения у них популярны. По словам девушки, телефоны есть у менее, чем у 50% жителей страны, но эти данные Ясмин ничем не подкрепила. Также она сообщила, что в аппаратах функция удаления истории просмотров отсутствует и чаще всего встречаются устройства на операционной системе (ОС) Android, модифицированное местными программистами.

BBC Журналисты из западных СМИ показали видео смартфон, вывезенный контрабандой из КНДР

Загрузить приложения из онлайн-магазинов нельзя. К ним просто нет доступа. Пользователи должны прийти в специализированные реальные магазины, сказать консультанту, какие мобильные приложения им нужны, и тогда специалисты их установят. Ясмин говорит, что все приложения санкционированы правительством.

Блогерша сообщила, что наиболее популярной утилитой является My companion, которая чем-то напоминает приложение Netflix. Юзеры с его помощью просматривают разного рода видеоконтент, могут читать электронные книги и даже освоить иностранный язык — китайский и английский пользуются наибольшим спросом. Доступа к глобальному интернету у пользователей тоже нет, они пользуются внутренней сетью. По заявлению Ясмин, смартфоны Samsung — самые популярные в КНДР. Их можно приобрести на черном рынке, как и аппараты Apple. Как писал CNews, Samsung единственный мировой бренд в 2025 г., который сохраняет полный цикл создания мобильных устройств на своих мощностях.

Российский туризм в КНДР

В феврале 2024 г. группа из 100 российских туристов из разных регионов России прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии Covid-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока. В июне 2024 г. состоялся первый после пандемии рейс пассажирского поезда из Приморья в КНДР, на нем в страну отправились представители туротрасли и чиновники региона.

Почти 1,5 тыс. российских туристов отправились в КНДР через Приморье в 2024 г. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт, согласно данным правительства Приморского Края. Отмечается, что почти 70% от посетивших КНДР туристов – жители других регионов России.

«Большинство туристов останавливались во Владивостоке до поездки в КНДР, бронировали отели и трансфер в аэропорт», – приводятся слова руководителя приморской туркомпании «Восток Интур» Инны Мухиной. Она добавила, что желающие посетить КНДР в 2025 г. уже есть. Более 100 человек готовы отправиться в КНДР в дни весенних государственных праздников, когда проходят массовые мероприятия, фестивали и концерты.