В НАТО создан дрон-перехватчик для поражения чужих БПЛА методом тарана

Чешская компания Excalibur продемонстрировала новейшую разработку — кинетический беспилотник Hunter, предназначенный для борьбы с вражескими дронами. При длине 54 см и весе 1,6 кг, дрон способен развить скорость до 70 км/ч и облететь до 5 км в зоне прямой видимости. Система уже вызвала значительный интерес среди специалистов оборонной отрасли.

Создание дрона

В странах Организации Североатлантического договора (НАТО) был представлен противобеспилотный дрон Hunter Counter-Drone, который поражает свои цели методом их тарана, пишет Army Recognition.

В июне 2025 г. чешская компания Excalibur представила свой беспилотный летательный аппарат под названием Hunter Counter-Drone, который создатели называют «кинетическим», подразумевая, что он оказывает физическое воздействие на вражеские дроны методом их тарана. Эта система перехвата предназначена для усиления эшелонированной противовоздушной обороны путем нейтрализации вражеских беспилотников.

Чешская Республика является членом НАТО. Она вступила в Альянс 12 марта 1999 г. Вместе с Венгрией и Польшей, Чехия стала частью расширения НАТО, которое последовало за окончанием холодной войны. У компании Excalibur в Чехии расположен главный офис.

Со слов инженеров из компании Excalibur, разработка системы Hunter Counter-Drone стала ответом на растущую угрозу, которую представляют собой коммерческие и военные беспилотники в ходе последних конфликтов. В ее конструкции приоритет отдается маневренности, простоте развертывания и экономичности. Сам перехват основан на использовании тарана, а не электронных помех, что позволяет обойти ограничения существующих систем «мягкого поражения».

Unsplash - Goh Rhy Yan В НАТО представлен дрон-перехватчик для поражения воздушных целей методом тарана целей на высокой скорости

Инженеры опирались на опыт боевых действий в Сирии и на Украине, где трудно противостоять стаям беспилотников и дронов-камикадзе, Hunter Counter-Drone добавляет универсальный вариант «жесткого поражения» в стратегии многоуровневой обороны. Его компактный формат позволяет быстро развернуть пехотные подразделения, спецназ или группы защиты инфраструктуры.

По сравнению с другими решениями по борьбе с БПЛА, такими как израильский Drone Dome (на основе лазера) или Rheinmetall Skynex (на основе пушки), Hunter Counter-Drone отличается мобильностью и доступностью. Исторически беспилотники-перехватчики, базирующиеся в сети, превратились из громоздких экспериментальных платформ в маневренные и одноразовые системы. В отличие от стационарных или установленных на транспортных средствах систем противодействия дронов, Hunter Counter-Drone может применяться в составе личного состава, что обеспечивает гибкость в условиях динамичного поля боя или при проведении операций по обеспечению безопасности в городах.

Характеристики БПЛА

Дрон Hunter Counter-Drone представляет собой мобильную легкую систему, предназначенную для тарана вражеских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Особенностью системы является использование специальных ударных модулей, которые физически выводят из строя вражеские беспилотники. Управление осуществляется через портативный контроллер с применением очков дополненной реальности (AR), что обеспечивает оператору полный контроль над ситуацией.

В Hunter Counter-Drone используется устойчивая к внешним воздействиям сеть и архитектура быстрого дрона, способного наносить высокоскоростные удары по вражеским беспилотникам. После контакта беспилотник запускает одноразовые физические эффекторы, предназначенные для отсоединения при ударе, что приводит к падению пажеского БПЛА.

Hunter Counter-Drone имеет длину 54 см, вес — 1,6 кг, максимальная полезная нагрузка — 2,5 кг, скорость — до 70 км/ч. Устройство может работать 22 минуты на одном заряде, а дальность действия 5 км в в зоне прямой видимости.

Надежды по внедрению в НАТО

В стратегическом плане система Hunter Counter-Drone повышает способность сил обороны нейтрализовать недорогие вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не прибегая к дорогостоящим ракетам или средствам радиоэлектронной борьбы. Это согласуется с более широкими доктринами военно-политического блока НАТО и стран ЕС, выступающими за масштабируемую и многоуровневую противовоздушную оборону в ответ на распространяющиеся угрозы, связанные с беспилотниками. Его внедрение усиливает возможности фронтовых войск и защиту критически важных активов в воздушном пространстве Европы, которое становится все более спорным. С геополитической точки зрения, оно предлагает европейским союзникам местную альтернативу импорту беспилотных летательных аппаратов из стран, не входящих в ЕС, способствуя укреплению оборонно-промышленной автономии.

Как отметили сотрудники компании Excalibur, в 2025 г. это прагматичный ответ на эволюционирующий ландшафт воздушных угроз. Сочетая в себе мобильность, технологическую простоту и оперативную гибкость, эта система чешского производства обогащает набор средств борьбы с БПЛА, доступный европейским и союзным силам. Поскольку война с беспилотниками продолжает менять динамику современных конфликтов, компактные и эффективные решения, подобные Hunter Counter-Drone, вероятно, будут пользоваться растущим спросом на рынках военной и внутренней безопасности.

Российские аналоги

Со стороны российской армии, стал специализированный дрон-перехватчик «Елка», который с 2024 г. он прошел натурные испытания и получил боевое крещение в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

«Елка» — это беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, предназначенный для перехвата и поражения низколетящих аэродинамических беспилотных целей класса массой до 25 кг, включая FPV-дроны, беспилотники-камикадзе самолетного типа и гексакоптеры. Дрон-перехватчик реализует концепцию «жесткого поражения» т.е. поражения воздушной цели без применения осколочной боевой части путем кинетического тарана на высокой скорости. Кинетическая боевая часть в данном случае — это усиленный корпус самого дрона, выполняющий функцию тарана. Столкновение вызывает разрушение конструкции беспилотника противника, нарушает его аэродинамику и приводит к падению. Использование дронов без осколочной боевой части, позволяет не только перехватывать угрозы с высокой эффективностью, но и минимизировать риски для своей пехоты при работе перехватчика против FPV-дронов на оптоволокне, типа «Хижак RebOFF», которые как правило летают на небольшой высоте.

Несмотря на тот факт, что кинетический-дрон перехватчик «Елка» появился в зоне СВО еще в сентябре 2024 г. и активно используется в войсках, в том числе морпехами 155-й гвардейской Курской отдельной бригады морской пехоты — характеристики этого дрона по-прежнему засекречены.

По предварительным оценочным данным, дрон имеет скорость до 250 км/ч, что позволяет аппарату перехватывать воздушные цели не только на встречных курсах, но и в догонку. Судя, по опубликованным кадрам, после захвата цели в воздухе, дрон значительно увеличивает скорость. Большинство беспилотников самолетного или коптерного типа, по которым работает «Елка», имеют скорость 80-140 км/ч. По данным ТАСС, дальность действия кинетического дрона-перехватчика достигает 3 км с высотой поражения до 1,5-2 км, что вполне достаточно для нейтрализации в том числе барражирующих боеприпасов типа «Булава» и некоторых версий дронов самолетной конфигурации, таких как Raybird-3 или «Рубака», способных проникать на большую оперативную глубину.