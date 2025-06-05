Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос

В России могут ввести запрет на все входящие звонки из-за рубежа. Делается это в целях борьбы с мошенниками, которые, несмотря на все прочие усилия властей и операторов, ежедневно звонят россиянам и обманывают их, лишая денег. Также разрешат отменить запрет, но механизм отмены пока не проработан.

Нечего созваниваться с внешним миром

В России могут ввести запрет звонки с зарубежных SIM-карт, пишет Forbes. По информации издания, это делается в рамках противостояния мошенникам, которые на ежедневной основе одолевают россиян своими звонками.

Запрет этот планируется внедрить на уровне закона. О нем говорится во втором пакете антимошеннических поправок к действующему российскому законодательству, который представляет собой комплекс изменений к законам «О связи», «О персональных данных», «Об информации», «Об оперативно-разыскной деятельности» и «Об электронной подписи». Сам документ носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России (в части противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)».

Факт разработки новых антимошеннических мер, которые войдут во второй пакет, подтвердил ранее заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, отмечает издание.

Заинтересованные ведомства

В случае принятия документ должен вступить в силу 1 марта 2026 г. за исключением ряда отдельных его положений.

Фото: ФНС России Мошенники уже давно почти не используют иностранные номера, только российские

Непосредственно сам документ – это детище Минцифры, подчеркивает Forbes, притом создан он на основе неких предложений, озвученных неназванными «заинтересованными ведомствами». Какие именно это ведомства, и почему они заинтересованы в лишении россиян, в том числе и тех, у кого родственники за границей, возможности принимать звонки с зарубежных номеров, издание не пишет. Пока известно лишь, что документ Минцифры в настоящее время направлен в федеральные органы исполнительной власти.

Как защититься

Нынешняя версия документа предполагает не только принудительную блокировку иностранных входящих вызовов, но и возможность снятия этого ограничения. Для этого абоненту потребуется обратиться к своему оператору связи, но пока неясно, как именно будет реализована эта процедура.

Вариантов тут может быть множество – просто включение соответствующей опции в приложении оператора, общение с оператором поддержки или же вовсе необходимость посещения салона связи с подачей письменного заявления. Как бы то ни было, абоненту придется потратить некоторое время на разблокировку иностранных вызовов.

Похож на мошенника – в «черный список»

Документ Минцифры также предполагает обязательную маркировку оператором связи всех без исключения вызовов с иностранных SIM-карт. Также операторы будут обязаны отключать номера, заподозренные в мошенничестве, и вносить их в отдельный реестр, который предполагается создать специально для этого.

Напомним, что операторы связи в течение полугода хранят записи разговоров абонентов. Они обязаны будут по отдельному запросу предоставлять Минцифры запись разговора с абонентов со звонящим с номера из «мошеннического» списка.

По «закону Яровой» операторы обязаны хранить не только записи разговоров, но и дополнительную информацию о них, включая факты приема, передачи, доставки или обработки голосовой информации. Однако, как сообщил собеседник Forbes, у самих операторов нет доступа к этой информации, то есть неясно, как они смогут передать ее Минцифры. Доступ могут получить только спецслужбы, и то лишь с разрешения прокурора, подчеркивает источник издания.

Пропустил звонок – плати

В числе прочих нововведений второй пакет антимошеннических поправок предполагает финансовую ответственность операторов связи за успешную деятельность злоумышленников. Речь о механизме компенсаций ущерба абонентам, если оператор пропустил мошеннический вызов с заблокированного номера из реестра, и в результате звонившие достигли цели и лишили абонента денег.

К моменту выпуска материала не было доподлинно известно, как будет работать схема возмещения, и какую часть украденной мошенниками суммы операторы будут обязаны возмещать.

Довести до готовности

Нынешний документ считается вторым пакетом, потому что первый был принят весной 2025 г. Это был закон о борьбе с киберпреступниками, состоящий приблизительно из 30 мер противодействия им, включая самозапрет на оформление SIM-карт.

«Сейчас вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами обсуждаем второй пакет. Документ находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств. При этом до утверждения финальной версии говорить о конкретных деталях рано», – сообщили Forbes представители Минцифры.

В аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко подчеркнули, что сейчас документ «находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств». «Законопроект еще не поступал на площадку аппарата правительства, преждевременно говорить о конкретных сроках его внесения в Госдуму», – добавили они.

Успеть до зимы

Согласование нового пакета мер противодействия мошенникам может быть согласован внутри правительства в кратчайшие сроки – буквально в течение лета 2025 г., пишет Forbes со ссылкой на председателя комитета по информполитике Госдумы Сергея Боярского. В этом случае законопроект может быть рассмотрен уже в рамках осенней сессии Госдумы, которая начнется в сентябре и завершится в декабре 2025 г.

Однако некоторые эксперты полагают, что власти избыточно торопятся с принятием новых изменений. В частности, генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян сообщил Forbes, что написание и второго, и первого пакета поправок было «слишком поспешным». «Необходимо в достаточной степени обсуждать и прорабатывать все предложенные меры», – добавил он.

Мнение операторов

Российские операторы сотовой связи остались недовольны документом Минцифры и считают, что «предлагаемые нововведения далеки от идеала» по отношению к самим операторам, отмечает Forbes.

Представители «Мегафона» сообщили CNews, что уже изучили документ Минцифры и подготовили свои предложения. «Считаем, что запрет на получение международных вызовов повлечет за собой неудобства для большого числа абонентов, которым необходимо будет принять меры по разблокировке таких услуг. В этом вопросе целесообразнее была бы схема самозапрета на вызовы из зарубежных стран и обязательное доведение оператором связи на абонентские устройства информации о международном вызове», – сказали они.

В «Билайне» отметил, что абоненту стоит дать возможность самостоятельной блокировки и разблокировки звонков. «Такой подход позволяет избежать ситуаций, когда клиент пропускает важные входящие вызовы, не осознавая причины блокировки», – сказали Forbes в компании.

«Мера по блокировке звонков с зарубежных номеров требует доработки. В том числе с учетом технических возможностей операторов связи и интересов роумеров, приезжающих в Россию», – сказали Forbes в МТС.

Несвоевременные меры

За время подготовки этого материала сотрудник редакции CNews получил два нежелательных вызова на номер, подключенный к одному из четырех крупнейших российских операторов связи. Один звонок был рекламный, а второй звонивший пытался провернуть классическую мошенническую схему и представился сотрудником банка. Оба звонка были из пула номеров того же оператора связи.

Собеседники Forbes подчеркнули, что в настоящее время мошенники почти не звонят с зарубежных номеров – они переключились на внутрироссийскую нумерацию, притом используют номера не только мобильной, но и фиксированной связи. «Коммуникации людей уже почти полностью перешли в мессенджеры, и следом за массами туда пришли мошенники. Поэтому сложное регулирование в телефонии, скорее, повысит нагрузку на операторов фиксированной связи, которые и так переживают не лучшие времена, нежели защитят россиян от мошенников», – добавили они.



