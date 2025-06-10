Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти

Группа Veon не смогла продать киргизского сотового оператора Sky Mobile. За его контрольный пакет группа планировала выручить $32 млн, однако власти Киргизии решили воспользоваться своим преимущественным правом на выкуп данного актива.

Veon не смогла продать Sky Mobile

Группа Veon не смогла закрыть сделку по продаже киргизского сотового оператора Sky Mobile (торговая марка «Beeline Кыргызстан»). Об этом говорится в документах компании.

Сделка по продаже Sky Mobile была заключена в марте 2024 г. Покупателем должна была стать непальская компания CG Corp Global, сумма сделки должна была составить $32 млн. Объектом продажи должны были стать 50,1% в Sky Mobile.

Стороны планировали закрыть сделку до 31 марта 2025 г., однако Правительство Киргизии заявило о намерении исполнить имевшееся у него преимущественное право на выкуп данной доли. В результате сделка не была закрыта.

В настоящее время Veon ведет переговоры с властями Киргизии относительно судьбы своего пакета в Sky Mobile.

Длительная борьба за Sky Mobile

Оператор Sky Mobile ведет свою историю с компании «Бител», первого сотового оператора Киргизии. Компания принадлежала Айдару Акаеву – сыну первого президента республики Аскара Акаева. В начале 2005 г. во время свержения режима Акаева «Бител» был продан структурам казахстанской группы «Альянс-Капитал».

В конце 2005 г. оператор МТС («Мобильные Телесистемы») приобрел контроль над «Бител». Сделка была оформлена покупки 51% доли в оффшоре Tarino, который через другие оффшоры владел «Бител». Тогда же МТС подписала put-опцион, обязывающий ее выкупить оставшуюся долю в Tarino за $149 млн.

Однако тогда же борьбу за «Бител» начал телекоммуникационный холдинг Altimo – подразделение «Альфа-групп», являвшееся крупным акционером «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). В конце 2005 г. представители неизвестной российской компании «Резервспецмет» осуществили силовой захват офиса «Бител». Несмотря на потерю контроля над «Бител», Лондонский арбитраж обязал МТС исполнить put-опцион на выкуп оставшейся доли в Tarino.

В 2006 г. активы «Бител» были переданы новому сотовому оператору – Sky Mobile, который был приобретен Altimo. В 2008 г. Sky Mobile был продан структурам казахстанского предпринимателя Булата Утемуратова, являвшегося партнером «Вымпелкома» в казахстанском сотовом операторе «Кар-Тел». Тогда же Sky Mobile перешел под управление «Кар-Тел».

Затем Sky Mobile перешел на работу под брендом «Билайн». В 2011 г. «Вымпелком» стал контролирующим акционером Sky Mobile. Доля в операторе осталась у структур Булата Утемуратова.

Финал битвы

Одновременно МТС начала судебные разбирательства со структурами «Альфа-групП» на острове Мэн. Спор закончился в 2013 г., когда структуры «Альфа-групп» выплатили МТС убыток в размере $150 млн и обязались урегулировать вопрос с бывшим совладельцем «Альянс-Капитал» Искандером Еримбетовым относительно put-опциона на акции Tarino.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimpelcom, впоследствии переименованную в Veon. Ее крупнейшим акционером стала инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп».

В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» его топ-менеджменту во главе с Александром Торбаховым, на тот момент занимавшим пост гендиректора оператора. Соответственно, все постсоветские активы «Вымпелкома» перешли под прямое владение Veon.