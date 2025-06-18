Ситуация накаляется. Власти призывают Минцифры создать систему SMS-оповещений об отключениях связи и мобильного интернета

В России стали регулярными отключения мобильного интернета ради мер безопасности граждан. Самим гражданам это не по нраву, они все чаще подключают домашний интернет. Власти, тем временем, просят Минцифры уведомлять население о подобных мерах.

Устали все

Российские депутаты выступили с предложением о запуске системы SMS-оповещения населения об отключениях мобильного интернета. Как пишет РБК, эту просьбу депутаты озвучили лично Максуту Шадаеву – главе российского Минцифры.

По информации издания, просьба изложена в письме Шадаеву от депутатов фракции «Новые люди» Антона Ткачева, Владимира Плякина и Ярослава Самылина. Важно подчеркнуть, что письмо было направлено еще в конце мая 2025 г., однако система оповещения до сих пор не реализована, а отключения мобильного интернета по всей стране продолжаются. Власти и операторы связи, как правило, объясняют это мерами обеспечения безопасности граждан.

Для примера, 17 июня 2025 г, издание Ura.ru опубликовало карту сбоев мобильного интернета в России. Согласно этой информации, проблемы с доступом во Всемирную паутину посредством сетей российских сотовых операторов на этот день наблюдались в 16 регионах России, а это примерно пятая их часть.

В их числе – Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Псковская, Челябинская области, а также Хабаровский и Приморский края. Из этого следует, что неработающий мобильный интернет из-за мер безопасности это проблема, охватившая всю территорию России.

Стабильно работающий мобильный интернет в России постепенно становится роскошью

В письме Шадаеву также упоминается и проблема с навигаторами. В отдельных городах действительно наблюдается ситуация с неработающими системами навигации. Так, сотрудник редакции CNews столкнулся с этим, находясь в Волгограде, притом не в период праздников или присутствия в городе крупных чиновников и политиков. В южных районах города пользоваться навигатором по GPS или ГЛОНАСС совершенно не представляется возможным.

Суть просьбы

Авторы письма подчеркнули, что россиянам не предоставляют достоверную информацию не только о причинах выхода из строя мобильного интернета, навигации и сотовой связи, но и сроков восстановления их работоспособности, пишет РБК. Это, по мнению депутатов, «вызывает обоснованное недовольство и снижает доверие к провайдерам».

«Технология SMS-оповещений позволяет обеспечить оперативное и адресное информирование населения о технических сбоях, плановых работах, въездах в зоны, где в целях безопасности блокируется работа навигаторов, и других изменениях в работе сетей связи», – говорится в письме.

Фото: wayhomestudio / FreePik Россиян , вероятнее всего, не очень радует невозможность выйти в Сеть, проехать по нужному адресу и даже расплатиться в магазине или кафе

Как сообщили изданию представители «Новых людей, письмо, адресованное лично Шадаеву, действительно было отправлено, однако ответа на него пока не поступало. Антон Ткачев сказал изданию, что в России накопилась внушительная масса причин для рассылки подобных уведомлений, одна из которых – это обеспечение мер безопасности, например, из-за прилета вражеских БПЛА.

«Но есть и другая сторона медали, когда люди к этому не подготовлены, не понимают, что происходит. Они, естественно, начинают задаваться вопросами, могут звонить (в службу поддержки операторов связи – прим. CNews), не получать какое-то время ответ, потому что все линии могут быть перегружены. А иногда довольно просто уведомить гражданина о том, что в данный момент и до определенного периода услуги будут не доступны, – он бы мог спланировать свой день и пользоваться альтернативным видом связи, Wi-Fi, проводным интернетом, либо перенести свои дела», – сказал Ткачев.

Депутат отметил, что SMS-рассылка – это «довольно простой инструмент», но при этом он способен снять «огромное количество вопросов у людей».

Придется запастись терпением

РБК выяснил, что письмо депутатов до Минцифры дошло – это изданию подтвердили представители ведомства. Однако в настоящее время никто не говорит о готовности к реализации системы SMS-оповещений россиян об отключениях сотовой связи, мобильного интернета и навигации.

«В настоящее время находимся во взаимодействии с отраслью, представителями заинтересованных ведомств и формируем свою позицию», — сообщил изданию представитель министерства. Никаких сроков создания системы оповещения он не назвал.

Проблема существует

Россияне, по всей видимости, устали от проблем с неработающими навигацией и мобильным интернетом. Как сообщал CNews, они начали активно подключать домашний интернет, чтобы не испытывать проблем с выходом в Глобальную сеть.

При этом россияне активно жалуются на проблемы с мобильным интернетом не только в Сети, но и непосредственно операторам связи. По словам источника РБК в одном из операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2), в настоящее время операторы связи «фиксируют устойчивый рост нагрузки на службы поддержки и call-центры из-за ограничений связи, вводимых в целях безопасности».

«Если в апреле (2025 г. – прим. CNews) количество субъектов, где ограничивался доступ к мобильному интернету, можно было пересчитать по пальцам, то сегодня их уже более 50. Клиенты не получают официальных объяснений, и в итоге все вопросы идут к операторам, хотя те не принимают решений о блокировках. Это создает сильную нагрузку на инфраструктуру поддержки и влияет на клиентский опыт», – сказал собеседник РБК.

Альтернативное мнение

Этот же собеседник издания предложил, более эффективную, по его мнению, альтернативу SMS-информировпния. Он считает, что таковыми являются «объявления властей о введении ограничений для работы мобильного интернета».

«Например, во время празднования Дня Победы в определенный момент времени появилась официальная информация от представителей государства о вводимых мерах безопасности. Данной информации граждане могли доверять и, опираясь на нее, принимать решения по своим жизненным ситуациям и обстоятельствам. Механизм проверен и понятен людям. Его вполне можно адаптировать и к ситуациям с ограничением связи: чтобы заранее и прозрачно информировать пользователей, не оставляя их в информационном вакууме», – сказал он.