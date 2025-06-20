В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков

В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков, само решение предназначено для использования в умных домах, на производстве и в транспорте, где нет возможности установить видеоаппаратуру и датчики. Решение работает на базе облегченных нейровизионных алгоритмов.

Новое решение

В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков, пишет ТАСС. Авторы уже получили патент на разработку.

Специалисты Российского технологического университета Московского института радиотехники, электроники и автоматики (РТУ МИРЭА) разработали алгоритм, позволяющий управлять устройствами с помощью жестов без использования камер и оптических датчиков. Техника с его помощью способна распознавать четыре вида движений руки, считывая их в виде радиосигнала.

Жестовый интерфейс (или интерфейс управления жестами) — это способ взаимодействия с устройством, при котором пользователь управляет системой с помощью жестов, таких как движения рук, пальцев или даже мимики. Вместо использования клавиатуры, мыши или сенсорного экрана, система распознает и интерпретирует физические движения пользователя как команды.

Со слов разработчиков РТУ МИРЭА, само решение разработано для применения в умных домах, на производственных объектах и в транспортных системах, где установка видеооборудования и датчиков невозможна.

Программа комплекса анализирует радиосигналы, рассеянные движениями рук человека, и распознает четыре жеста: движение влево, вправо, вверх или вниз. При выполнении жеста ИТ-система идентифицирует его и выполняет соответствующую команду. Это аналогично управлению компьютером через видеожестикуляцию, но вместо камеры используются радиосигналы. Комплекс сравнивает полученные данные с эталонными образцами в базе, точно определяя выполненное движение.

Радиоволновая система, в отличие от камер и сенсорных датчиков, эффективно функционирует при любом освещении и не требует мощного вычислительного оборудования, что обеспечивает ее потенциал для широкого внедрения.

«Решение работает на базе облегченных нейровизионных алгоритмов. Это значит, что радиовизионная система не просто фиксирует движение, а действительно понимает структуру динамического жеста, даже если он сделан разными людьми. При этом сама программа занимает всего восемь килобайт (КБ), что позволяет использовать ее в качестве мобильного приложения», — рассказал старший преподаватель кафедры радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Кирилл Латышев.

Системы жестов

Жесты представляют собой один из наиболее интуитивных и доступных интерфейсов для управления устройствами и сервисами. Такие ИТ-системы активно разрабатываются не только крупными корпорациями, такими как Google и Apple, но и множеством стартапов в различных сферах — от медицины до безопасности.

Технология жестового управления, кажущаяся современной, зародилась еще в 1990 г., когда для отслеживания жестов использовались специальные перчатки с датчиками. Первый прорыв в консьюмерском распознавании жестов случился с выпуском игровой консоли Nintendo Wii в 2005 г., а позже Microsoft с Kinect развили эту нишу.

Яркий пример жестового интерфейса будущего представлен в фильме «Особое мнение» с Томом Крузом (Tom Cruise). При этом ИТ-система управления не придумана с нуля — создатели фильма взяли за основу продукт Luminous Room дизайнера Джона Андеркоффлера (John Underkoffler). У Андеркоффлера более семи патентов, он является соучредителем и генеральным директором Oblong Industries. Он также консультирует индустрию развлечений и был научным консультантом в таких фильмах, как «Эон Флакс», «Невероятный Халк», «Железный человек» и «Особое мнение».

Сферы применения

Система на базе датчиков Kinect позволяет покупателям виртуально примерить одежду на аватара, наблюдать ее в движении и получать скидку через интерактивную игру.

Компания Leap Motion представила компактный контроллер для управления компьютерами на Windows и Mac. Устройство размером с пульт дистанционного управления подключается через USB-порт и размещается перед ноутбуком. За 100 евро оно обеспечивает интуитивное управление с помощью жестов рук, создавая положительный эффект от пользования, благодаря точному отслеживанию движений.

Технологии распознавания жестов позволяют врачам управлять малоинвазивными операциями с помощью интуитивных движений рук, заменяя сложные контроллеры, подобные кибер-шприцам, которые требовали высокой точности и длительного обучения. Эти ИТ-системы, часто использующие камеры или радиоволновые датчики, обеспечивают бесконтактное управление хирургическим оборудованием, повышая удобство и сокращая время подготовки. Например, Microsoft разрабатывает решения для распознавания жестов в хирургии, что упрощает взаимодействие с инструментами и снижает риск ошибок.

Графический интерфейс Cadillac CUE позволяет водителю управлять функциями автомобиля, такими как включение дворников или регулировка температуры в салоне, с помощью жестов рук. ИТ-система использует датчики для распознавания движений, обеспечивая интуитивное взаимодействие без необходимости касания экрана или кнопок.

Британская компания Seeper разрабатывает ИТ-системы развлечений с управлением жестами, предназначенные для торговых центров. Эти ИТ-системы позволяют взаимодействовать с интерактивными дисплеями и, как утверждается, даже оплачивать покупки с помощью жестов. Продукты Seeper могут интегрироваться с платежными платформами, где жест подтверждает транзакцию, связанную с заранее зарегистрированными данными пользователя, например, через смартфон или аккаунт в социальных сетях.