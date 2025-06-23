Пять лет дали админу торрент-трекера, прекратившего работу 10 лет назад

В тюрьму за интернет-пиратство

Греческий суд признал администратора BitTorrent-файлообменной площадки P2Planet виновным в распространении пиратского контента и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет, а также к штрафу в размере 10 тыс. евро, пишет TorrentFreak.

Апелляционный суд Пирея пришел к выводу, что 59-летний грек действительно несет ответственность за участие в работе торрент-трекера в период с 2011 по 2014 г. и отклонил апелляцию на решение суда первой инстанции, поданную им ранее. После оглашения приговора мужчина, закованный наручники, покинул зал заседания в сопровождении троих приставов и был незамедлительно отправлен в исправительное учреждение для отбывания наказания.

Ныне пожилой пиреец был арестован еще в 2014 г. по подозрению в выполнении функции администратора торрент-трекера p2planet.net. В результате рейда принадлежащего тому жилья членами подразделения по борьбе с киберпреступностью в структуре полиции Греции. В ходе обыска был изъят жесткий диск компьютера подозреваемого.

Amy Syiek / фотобанк Unsplash Приговорен к большим сроку и штрафу администратор торрент-трекера, давно прекратившего работу

Примерно тогда же площадка бек предупреждения прекратила свою работу, а соответствующее доменное имя оставалось припаркованным на протяжении последних десяти лет, следует из материалов «Машины времени», проекта «Архива интернета» (Wayback Machine).

Взлом площадки привел к аресту ее администратора?

Согласно документам, обнародованным в ходе рассмотрения апелляции, интернет-площадка на момент ареста грека насчитывала 44342 зарегистрированных пользователя, вовлеченных в скачивание и раздачу 14 тыс. файлов в формате torrent, доступных на сайте. Большую их часть составляли кинофильмы, сериалы и музыкальные композиции.

По информации TorrentFreak, на пике своей популярности в 2014 г. P2Planet стал мишенью серии мощных DDoS-атак, а затем подвергся взлому. После взлома похищенные с сервера интернет-площадки базы данных были опубликованы в Сети, содержимое которых, вероятно, легло в основу дела против 59-летнего жителя Пирея. Данные якобы позволили подтвердить наличие у него доступа к инструментам администрирования P2Planet.

Частный торрент-сайт P2Planet начал свою работу в 2011 г. и на момент взлома использовал ПО TorrentStrike, представляющее собой движок торрент-трекера. На момент взлома развернутая на сервере площадки версия имела серьезные проблемы с безопасностью, которые, вероятно, и позволили злоумышленникам провести успешную атаку, приведшую к взлому.

Власти ужесточают меры по борьбе с пиратством

Из материалов дела неясно, содержался ли осужденный под стражей в период следствия и судебных разбирательств, то есть с 2014 г. по настоящее время. Зато, как отмечает источник, ясно, что вынесенное апелляционным судом решение свидетельствует о готовности правоохранительной системы Греции к более жесткому преследованию нарушителей законодательства об авторском праве в части сетевого пиратства.

По данным TorrentFreak, дела против пользователей и администраторов BitTorrent-файлообменников – большая редкость для Греции, а суровость наказания, назначенного пожилому пирейцу, шокировала общественность.

В России же, к примеру, в июне 2024 г. наказание за пиратство наоборот – смягчили. Одобренный властями документ предусматривает увеличение пороговых значений крупного и особо крупного размеров за «незаконное использование объектов авторского права или смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Прецедент установлен

В 2019 г. аналогичное разбирательство против жителя греческого города Лариса также обернулось для подсудимого пятилетним тюремным сроком и установило правовой прецедент, который наверняка повлиял на исход нынешнего процесса.

В его рамках рассматривалось дело заядлого нарушителя закона о копирайте, который до этого привлекался к ответственности за пиратство по меньшей мере трижды. Первые два раза суд ограничился наказанием, не связанным с лишением свободы, на третий – приговорил пирата-рецидивиста к условному сроку. Очередное нарушение закона привело к тому, что суд, наконец, решился отправить оператора сайтов greekstars.net, greekstars.com и greekstars.biz в тюрьму на пять лет. Примечательно, что штраф ему назначен не был, поскольку суд счел «бессмысленным» финансово обременять человека, уже и так отбывающего наказание, связанное с лишением свободы.

Принцип работы одноранговых файлообменников, построенных на базе протокола BitTorrent таков, что загружающий себе на компьютер контент посредством торрент-трекера в определенный момент сам становится раздающим и, в случае с пиратским контентом, его распространителем. Таким образом, оказаться в прицеле правоохранительных органов может каждый любитель пиратского видео, аудио и прочих видов нелегального контента. К примеру, в Италии с 2021 г. власти плотно взялись за потребителей нелицензионных материалов – пойманным на этом грозят штрафы на сумму до 25 тыс. евро или даже тюремный срок.