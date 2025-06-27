Власти собираются отбирать лицензии у операторов связи из-за топ-менеджеров или владельцев с судимостями

Для борьбы с теневой экономикой Минцифры предложило новые поправки к закону «О связи». Если проект будет принят, Роскомнадзор начнет искать среди руководителей, владельцев или бенефициаров операторов связи лиц с непогашенными судимостями и аннулировать лицензии.



Противодействие теневой экономике

В Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ Минцифры предложило внести изменения, вводящие запрет на выдачу и использование ранее выданных лицензий на услуги связи, если у индивидуального предпринимателя или топ-менеджера, владельца, бенефициара компании есть непогашенная судимость, выяснили «Ведомости». В качестве основания для отъема лицензии законопроект о поправках называет экономические преступления и преступления против государственной власти.

Изменения направлены на то, чтобы противодействовать «основе теневой экономики, которая причиняет вред экономической безопасности», указали авторы документа, а также для борьбы с мошенниками в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как сказал представитель Минцифры.

Проверку наличия судимостей будет осуществлять Роскомнадзор и направлять, при необходимости, иски в суд, который решит вопрос аннулирования лицензии. На данный момент «соответствующие проверки не проводились», отметили в ведомстве. В «Билайне», «Мегафоне» и Т2, по словам представителей компании, лиц с неснятой судимостью нет.

Основания для лишения лицензии

«В обществе выросло желание наживы любыми способами и средствами, в том числе и противоправными, возрастает проникновение в предпринимательскую деятельность лиц, которые имеют корыстные цели и низкий уровень правовой культуры», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

wirestock / Freepik Незакрытые судимости менеджеров или владельцев операторов связи станут причиной аннулирования лицензии

Основанием для иска о лишении лицензии могут стать неснятые судимости за мошенничество, незаконное предпринимательство, легализацию (отмывание) доходов, уклонение от уплаты налогов, фальсификацию финансовых документов, злоупотребление в сфере банкротства, присвоение и растрата и др. (глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Преступления в сфере экономической деятельности»).

К преступлениям против госвласти относятся злоупотребление и превышение должностных полномочий, нецелевое расходование средств, внесение заведомо недостоверных сведений в реестр, получение и дача взятки и др. (глава 30 Уголовного кодекса Российской Федерации).

При выявлении лиц, имеющих такие судимости, оператору связи будет даваться срок на вывод их из руководящего состава. Этот срок будет указан в предписании Роскомнадзора, подчеркнули в регуляторе.

Кого может коснуться новая мера

В законопроекте указано, что субъектов регулирования, или операторов связи, имеющих лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, подпадающих под действие изменений в законопроекте, в реестре на сайте Роскомнадзора насчитывается 119.

Лицензия предоставляется на срок до 25 лет, конкретный срок действия лицензии устанавливается лицензирующим органом, пояснил представитель Роскомнадзора.

Инициатива может действительно помочь в борьбе с мошенничеством, считает директор по развитию и эксплуатации услуг связи ИT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова. Небольшие операторы связи могут сотрудничать с злоумышленниками, например продавая им данные абонентов. Данный запрет выступит неким отсекающим критерием, полагает она.

Представитель Т2 тоже предположил, что предлагаемые изменения в первую очередь направлены на мелких операторов, которые зарабатывают на пропуске мошеннического трафика, и добавил: «При разработке законопроекта важно избежать широкой трактовки понятия правонарушений в сфере экономики и не допустить отнесения к нему, например, штрафов».