Власти объявили, какие частоты для 5G продадут, и как конкретно их будут продавать

В России предлагается выставить на аукцион две полосы частот для сетей 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Победитель первого из этих лотов будет обременен графиком по покрытию сетями 5G крупных городов. При этом частоты не будут выделены в Крыму и на территориях новых регионов.

Подготовка к аукциону на 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц для сетей сотовой связи пятого поколения (5G). Об этом сказано в сообщении Минцифры.

Как следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews, соответствующий доклад для комиссии подготовил НИЦ «Телеком» (бывший НИИР, Научно-исследовательский институт радио). Предлагается признать, что доступный для сетей 5G диапазон частот ограничивает число операторов, в связи с чем частоты следует выставить на торги. Минимальный спектр частот для одного оператора составляет 90 МГц.

Какие участки частот и с какими обременениям будут выставлены на аукцион

На торги планируется выставить два участка частот: 4,8-4,9 ГГц (ширина 100 МГц) и 4,9-4,99 ГГц (ширина – 90 МГц). Речь идет о лотах №1 и №2 соответственно. При этом указанные полосы частот не будут выделена на территориях Республики Крым, города Севастополь, а также новых российских регионов: Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Победитель лота №1 должен будет к 2026 г. обеспечить покрытие сетями 5G пяти городов-миллионников, в 2028 г.- 16 городов-миллионников, семи городов с числом жителей более 500 тыс. и 10 городов с числом жителей более 100 тыс. человек. К 2035 г. должно быть покрыто 36 городов с числом жителей более 500 тыс. и 80 городов с числом жителей более 100 тыс. человек.

К победителю лота №2 таких требований не предъявляется. Также победители обоих лотов должны будут к 2026 г. обеспечить установку каждый не менее 2 тыс. базовых станций 5G, к 2035 г. – не менее 75 тыс.

Победители торгов должны будут осуществить синхронизацию сетей связи для исключения недопустимого уровня взаимных помех. Также операторы связи должны будут использовать оборудование, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и ПО, включенного в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Торги должны быть проведены Роскомнадзором до конца 2025 г. Торги на получение лицензий в сфере связи могут проходить в форме конкурса или аукциона. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев говорил , что частоты для 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц будут проведены в формате аукциона, стартовая цена составит более 20 млрд руб.

Как рассчитывалась минимально необходимая полоса частот для 5G

Оценка необходимого частотного ресурса осуществлялась НИЦ «Телеком» исходя из следующих факторов: обработка сетями 5G сгенерированного прогнозируемого объема трафика на 2035 г.; поддержка необходимой скорости передачи данных для эффективного предоставления инновационных услуг в сети 5G на базе виртуальной/дополненной реальности; выполнение целевого показателя «Средняя скорость доступа к сети интернета для пользователей услуг сетей мобильной связи», заложенного в Стратегию развития отрасли связи до 2035 г.; учет мирового опыта развертывания сетей 5G.

Требования по покрытию российских городов для победителя первого лота с частотами для 5G

Численность населения в городе Год и число городов, где должно быть начато оказание услуг 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 более 1 млн 5 10 16 16 16 16 16 16 16 16 более 500 тыс. General 3 7 11 15 19 23 27 31 36 100 тыс. General General 10 20 30 40 50 60 70 80

Общий объем трафика мобильной передачи данных в России в 2024 г. составил 46,24 эксабайт в год. Ожидается, что к 2035 г. он составит 106 эксабайт. Доля сетей 5G в общем объеме мобильной передачи данных в мире в 2030 г. составит 35%, в 2035 г. – 74%, следует из отчета Ericsson.

В России в 2030 г. будет 27,1 тыс. базовых станций 5G, в 2035 г. – 55,4 тыс. В рассматриваемом диапазоне 4,8 – 4,99 ГГц сети 5G работают в режиме TDD (использование одной полоса частот для приема и передачи данных с разделением по времени). Наиболее часто используемые схемы с распределением временных слотов в режиме TDD для приема данных (DL) и передачи данных (UL) составляют 3:1 и 7:1.

Соответственно, при распределении временных слотов 7:1 получается, что необходимая полоса частот составляет 58,5 МГц, для величины временных слотов 3:1 - 51 МГц. Данные величины необходимо округлить до ближайшей величины специфицированной ширины несущей (согласно спецификациям 3GPP) – 60 МГц.

Для комфортного просмотра видео в HD-качестве, работы технологий дополненной и виртуальной реальности, онлайн-игр и одновременной работы трех устройств необходима скорость передачи данных 100 Мбит/с. С учетом того, что одновременно в одном секторе базовой станции может работать два абонента, требуемая ширина полосы частот составит 64 МГц для DL/UL 3:1 и 73 МГц для DL/UL 7:3. С учетом округления получается, что требуемые значения ширины полос – 70 и 80 МГц соответственно.

Согласно Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., базовое значение скорость мобильного доступа в интернет к 2035 г. должно составить 80 Мбит/с, целевое – 125 Мбит/с. Соответственно, при соотношении временных слотов 3:1 необходима будет ширина полосы 80 МГц, при 7:3 – 90 МГц.

В мире 70% операторов 5G имеют полосы частот шириной не менее 80 МГц каждый. По данным Huawei за 2023 г., в мире наибольшую среднюю скорость в сетях 5G демонстрирует Южная Корея – 432 Мбит/с. На втором месте Сингапур – 376 Мбит/с, на третьем – Бразилия с 346 Мбит/с. Замыкает рейтинг Хорватия с 239 Мбит/с (15-ое место).

Если пересчитать указанные значения в требуемую для этого ширину полос частот, то получится 77 МГц для соотношения временных слотов 3:1 и 88 МГц для соотношения 7:3. Из всего этого авторы исследования делают вывод, что полоса частот 190 МГц, выделяемая в России для 5G, должна быть поделена на две полосы: 100 МГц и 90 МГц.

Скептическое отношение сотовых операторов

Интересно, что Максут Шадаев прогнозировал отсутствие у оператора интереса к будущему аукциона. По его мнению, операторы хотят работать в другом диапазоне 3,4–3,8 Ггц, который из-за позиции силовых структур остается недоступным в России для сетей 5G.

Тем не менее, Шадаев считает необходимым провести аукцион, чтобы зафиксировать отсутствие интереса у операторов связи. Сами операторы, в частности, «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), разделяют скепсис министра.