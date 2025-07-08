Власти банкротят создателя «российского Starlink»

Налоговая инспекция добивается банкротства аэрокосмического холдинга SR Space из-за задолженности по налогам в размере 4,9 млн руб. SR Space летом 2024 г. стала первой российской компанией, которая провела pre-IPO. В планах компании - создание четырех спутниковых группировок, включая SR Net, аналога Starlink.

Требование о банкротстве SR Space

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление Инспекции Федеральной налоговой службы (ФИНС) №40 по Москве о признании банкротом аэрокосмического холдинга SR Space (юридическое лицо - АО «Ср Спейс»). Эта информация размещена в картотеке «Электронное правосудие».

Согласно информации ресурса «Прозрачный бизнес» (создан ФНС), в начале мая 2025 г. задолженность SR Space по налогам и сборам составляла 4,9 млн руб.

Еще до этого в апреле 2025 г. ФНС приостановила операции по банковским счетам SR Space в связи с налоговой задолженностью. Одновременно «Т-банк» выиграл иск к SR Space о взыскании с компании 600 тыс. руб.

Еще раньше в 2022 г. ИФНС №24 пыталась добиться введения процедуры наблюдения в компании из-за задолженности по налогам в размере 400 тыс. руб., но получила отказ от Арбитражного суда Москвы.

Telegram SR Space Налоговая добивается банкротства российского аэрокосмического холдинга SR Space из-за задолженности по налогам на 4,9 млн рублей

Основатель и глава SR Space Олег Мансуров заявил агентству ТАСС, что ни о каком банкротстве речи не идет. «Как и многие стартапы, компания уже сталкивалась с подобной ситуацией, - говорит Мансуров. - Компания на данный момент в процессе привлечения инвестиций, поэтому и возник данный иск. Задолженность будет погашена в ближайший месяц».

Чем занимается SR Space

Холдинг SR Space объединяет всем компаний из аэрокосмической отрасли: SR Rockets (создание и эксплуатация сверхлегких ракет-носителей), SR Satellites (разработка, производство и эксплуатация малых космических аппаратов), SR Net (создание глобальной спутниковой группировки для предоставления сервиса интернета вещей и доступа в интернет различных категорий пользователей), SR Drones (защита гражданских объектов и критически важной инфраструктуры от БПЛА), SR Data (предоставление космических снимков с последующим анализом на основе математического моделирования и алгоритмов ИИ), SR CMS (занимается созданием глобальной системы мониторинга основных парниковых газов), SR Sar (создание орбитальной группировки радиолокационного зондирования Земли), SR Oko (занимается созданием спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли).

Pre-IPO SR Space

Таким образом, в числе прочего, SR Space планирует создать четыре спутниковых групировки, включая SR Net - аналог системы Starlink Илона Маска ( Elon Musk).

Летом 2024 г. компания объявила о намерении провести pre-IPO (предварительное публичное размещение акций) на Московской бирже. Это должно было стать первым pre-IPO на российском фондовом рынке.

Компания планировала продать до 10% своих акций и привлечь таким образом 1,53 млрд руб.

Предварительная оценка компании составляла 10,7 млрд руб. Однако по состоянию на октябрь 2024 г. всего было привлечено 23,47 млн, Впрочем, Олег Мансуров говорит, что pre-IPO продолжается и компания намерена реализовать все намеченные планы.

Финансовые показатели SR Space

В 2024 г. выручка головной структуры холдинга АО «Ср Спейс» составила 53,8 млн руб., чистый убыток - 154,2 млн руб. В материалах к pre-IPO отмечалось, что в 2024 г. консолидированная выручка всего холдинга составит 609 млн руб., отрицательный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 161 млн руб., чистый убыток - 1,6 млн руб.

В 2025 г. выручка холдинга ожидалась на уровне 7,75 млрд руб., показатель EBITDA должен был стать положительным - 1,8 млрд руб,. чистый убыток - 567 млн руб. В 2030 г. выручка холдинга должна составить 120,7 млрд руб., показатель EBITDA - 70,9 млрд руб., чистая прибыль - 28,7 млрд руб. 2034 г. выручка холдинга должна будет составить 138,9 млрд руб., показатель EBITDA - 116 млрд руб., чистая прибыль - 63 млрд руб.