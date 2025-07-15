Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума»

Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислительную ИТ-инфраструктуру для развития технологии искусственного интеллекта. Руководство ИТ-компании запустит свой первый суперкластер мощностью более 1 ГВт уже в 2026 г.

Инвестиции в ИТ-инфраструктуру

Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислительную ИТ-инфраструктуру для развития искусственного интеллекта (ИИ), пишет New York Post.

«О наших усилиях в сфере суперинтеллекта я сосредоточен на создании самой элитной и талантливой команды в ИТ-отрасли. Мы также собираемся инвестировать сотни миллиардов долларов в исчисление для создания суперинтеллекта. У нас есть капитал от нашего бизнеса Meta для этого», — пояснил Цукерберг. Он сообщил, что первый суперкластер Meta называется Prometheus, и ИТ-компания строит еще несколько кластеров мощностью в несколько гигаватт.

Суперкластер – это большая сложная вычислительная сеть, предназначенная для обучения продвинутых ИИ-моделей и обработки их рабочих нагрузок.

Instagram - zuck Cоучредитель Meta* Марк Цукерберг

«Мы также строим Hyperion, который сможет масштабироваться до 5 ГВт в течение нескольких лет. Мы также строим еще несколько титановых кластеров. Лишь один из них охватывает значительную часть территории Манхэттена. Лаборатории суперинтеллекта Meta будут иметь ведущий уровень вычислений и, безусловно, наибольший объем вычислений на одного ИИ-исследователя… В рамках наших усилий по развитию суперинтеллекта я сосредоточен на формировании самой элитной и талантливой ИТ-команды в ИИ-области», — отметил Цукерберг.

По информации New York Post, источником финансирования станут доходы Meta от основного бизнеса — рекламы на ИТ-платформах Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), WhatsApp**** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Messenger.

Напомним, американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta планирует инвестировать $14,3 млрд в Scale AI — стартап, работающий с данными для обучения ИИ-систем.

Формирование ИТ-команды

Для того чтобы реализовать свои планы, Марк Цукерберг активно нанимает лучших ИТ-специалистов в ИИ-сфере. Например, в июне 2025 г. к команде присоединился соучредитель Scale AI Александр Ванг (Alexandr Wang), который стал главным директором по ИИ. Также компания Meta привлекла бывшего генерального директора GitHub Ната Фридмана (Nat Friedman), основателя стартапа по ИИ Дэниела Гросса (Daniel Gross) и Руомина Панга (Ruomina Panga) из компании Apple, которого убедили перейти в Meta компенсационным пакетом в более чем $200 млн.

Масштабный проект

В 2025 г. компания Марка Цукерберга Meta запускает масштабный проект по созданию суперинтеллекта — ИИ, способного превзойти человеческие возможности. ИТ-компания стремится не просто наверстать, но и опередить конкурентов — OpenAI, Google и Anthropic — в важнейшей технологической гонке десятилетия.

Meta, материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp, готовит запуск новой ИИ-лаборатории. Ее миссия — амбициозная: разработка суперинтеллекта, то есть ИИ-системы, которая по своим когнитивным возможностям превосходит человеческий мозг. По информации четырех источников, знакомых с внутренними планами, эта инициатива является частью масштабной реорганизации ИИ-технологий в рамках компании Meta, которую лично курирует Марк Цукерберг.

Конкуренция за кадры

Как писал CNews, в 2025 г. высокий спрос на всех ИИ-специалистов и дальше будет лишь расти. Разработчики, которые разрабатывают ИИ-сервисы: дата-сайентисты, специалисты по машинному обучению (ML), математики, ученые — самые высокооплачиваемые. Они в основном работают в корпорациях OpenAI, Google, xAI или создают свои ИТ-компании.

Нужны и разработчики, которые знают, как адаптировать ту или иную ИИ-модель под потребности рынка и решать разные в ней задачи. Они в основном работают с уже готовыми ИИ-сервисами или с помощью их дообучают ИИ-модели.

Остальные ИИ-специалисты используют ИИ-сервисы, как пользователи и уже стали ценными сотрудниками в своих компаниях. Они могут адаптировать даже самые сложные задачи в бизнесе, делегируя какие-то части задач нейронным сетям.

Зачастую ИТ-компании ищут человека на ряд обязанностей, которые находятся на пересечении разных профессий, — например, ML-инженера с глубоким пониманием принципов компьютерного зрения, дата-инженер, дата-аналитик.

Работодатели готовы предлагать таким работникам хорошие условия, но и требования предъявляют высокие. Из-за этого опытные специалисты должны постоянно повышать квалификацию и изучать новые технологии, а новички — как можно быстрее нарабатывать базу, параллельно изучая прикладные дисциплины.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

****WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).