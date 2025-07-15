Слишком активно пользуетесь. Российский провайдер в 25 раз замедлил абоненту домашний интернет

В России после многочисленных фактов замедления конкретных сайтов и мобильного интернета в целом зафиксирован случай принудительного ограничения домашнего интернета. В этом уличен «Ростелеком» – провайдер якобы снизил скорость проводного доступа в Сеть из-за большого объема скачиваемой пользователем информации. Сам оператор все полностью отрицает.

Проводной – не значит быстрый

Российского оператора связи «Ростелеком» обвинили в принудительном ограничении скорости домашнего интернета. Сообщение, обличающее провайдера, опубликовал пользователь сайта «Пикабу» под псевдонимом istan. Пост датирован 13 июля 2025 г.

Пользователь пишет, что проживает в Новосибирске и пользуется услугой домашнего интернета «Ростелекома». По его словам, оператор снизил ему скорость интернета только лишь потому, что он скачал слишком большой объем трафика.

По утверждению istan, об ограничениях он узнал из разговора с сотрудником службы поддержки «Ростелекома». С его слов, скорость была снижена с 500 до 20 Мбит/с, то есть ровно в 25 раз.

Публикация Istan

Пользователь также привел цитату из разговора с сотрудником техподдержки. «Вы слишком много скачали. Больше 4 терабайт», – заявил работник «Ростелекома» в разговоре с istan.

Потому что здесь так заведено

Istan попытался выяснить, с чего вдруг «Ростелеком» начал резать скорость домашнего интернета при скачивании более 4 ТБ. Также он поинтересовался, есть ли информация об этом в договоре, который он подписывал при подключении.

Представитель оператора не ответил ни на один из его вопросов. Он заявил лишь, что «такова политика компании».

В своей публикации Istan также разместил скриншот, демонстрирующий объем скачанной им информации по проводному интернету «Ростелекома». Он составил около 6,8 ТБ за первую половину июля 2025 г. Объем исходящего трафика за тот же период – почти 4,9 ТБ.

Правда или вымысел

В «Ростелекоме» заявили CNews, что публикация istan не имеет ничего общего с правдой, «Информация не соответствует действительности», – заявили в компании.

«"Ростелеком" не менял условия, правила и тарифы на пользование домашним интернетом для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Безлимитные тарифы для физических лиц не имеют ограничений по объемам скачиваемого трафика», – сказали CNews представители «Ростелекома».

Однако в компании признались, что скорость проводного доступа в Сеть при потреблении больших объемов трафика действительно может быть снижена, но лишь временно «В случае аномального трафика (в десятки и сотни раз превышающего средний объем потребления) скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме», – сказали CNews в «Ростелекоме».

Представители оператора сослались на п. 34.11 «Единых правил оказания услуг ПАО "Ростелеком"». В этом пункте сказано, дословно: «В случае создания Абонентом значительной нагрузки на сеть связи, в том числе с использованием протоколов peer-to-peer, скорость передачи данных не может быть гарантирована Оператором».

Пункт 34.11 «Единых правил оказания услуг ПАО "Ростелеком"»

Отдельно в «Ростелекоме» заявили, что изучают случай istan. «По данному конкретному случаю проводится изучение обстоятельств, с абонентом обязательно свяжутся», – сказали CNews представители оператора.

Не в первый раз

«Ростелеком» как минимум во второй раз за последние 10 лет оказался в центре истории с замедлением домашнего интернета. В июне 2017 г. «Хабр» описывал ситуацию с публикацией на сайте оператора новости о принудительном снижении с 1 июля 2017 г. скорости проводного интернета до 64 Кбит/с при скачивании более 1 ТБ информации. Пользователи обратились в техподдержку, где им подтвердили информацию о лимитах и заявили, что «для большинства пользователей порог в 1 ТБ будет недостижим».

Через несколько дней новость пропала с сайта оператора, но ее до сих пор можно найти в «Архиве интернета».

Интернет помнит все

Позже «Ростелеком» попытался заявить, что все это неправда. 24 июня 2017 г. Олег Тарасов, занимавший на тот момент пост главы департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» в переписке с порталом VC заявил, что абоненты смогут избежать ограничений скорости, если не будут скачивать больше 1 ТБ «систематически». Он добавил также, что лимиты заработают, если «превышение трафика будет постоянным».

Через пару дней Тарасов заговорил по-другому. Он ответил на запрос телеканала «360», заявив, что распространившиеся в Сети сведения о лимитах безлимитного интернета – всего лишь «дезинформация». «Нет, никаких ограничений мы вводить не планируем. Интернет для наших абонентов был и остается безлимитным», – добавил он тогда»

Позже появилось и официальное заявление пресс-службы «Ростелекома». «Интернет для наших абонентов был и остается безлимитным, никакого ограничения трафика нет. Исключением являются абоненты – физические лица, незаконно использующие наш трафик, предоставляя платный доступ в интернет другим физическим лицам», – говорилось в нем.

Одни лимиты вокруг

Пока доподлинно неизвестно, является ли ограничение скорости домашнего интернета, с которым столкнулся istan, систематическим для «Ростелекома», и есть ли подобные лимиты у других провайдеров, федеральных или региональных. Но мобильный интернет все операторы связи с весны 2025 г. ограничивают регулярно и очень масштабно. Власти призвали Минцифры создать систему SMS-оповещений об отключениях связи и мобильного интернета

В последние месяцы с перебоями в работе мобильного интернета, а также навигации и даже просто голосовых вызовов через сотовые сети сталкиваются не просто отдельные населенные пункты, но целые области. Объясняется это защитой граждан от вражеских беспилотников, но они как прилетали в объекты гражданской инфраструктуры, так и продолжают это делать. При этом на территорию России такие летательные аппараты наведываются с конца февраля 2022 г., однако раньше мобильный интернет в таких масштабах не замедлялся.

Как сообщал CNews, в попытке защититься от замедления доступа в Сеть россияне начали массово подключать домашний интернет, от которого не менее массово отказывались летом 2024 г., когда в России стали замедлять YouTube. Но, теперь выясняется, что похоже, даже на проводном интернете укрыться от принудительных лимитов скорости не получится.