В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи

Российские инженеры создали специализированную группировку дронов, способных работать без стабильной связи — в том числе в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Разработка под названием «Партизан» включает два типа беспилотников. Все компоненты и программное обеспечение адаптированы под условия Сибири.

Новая группировка дронов

В России разработали дроны для работы в условиях отсутствия связи, пишет ТАСС. В состав комплекса входит дрон-ретранслятор с системой передачи данных, оснащенный мощной всенаправленной антенной и увеличенным аккумулятором, а также многофункциональный беспилотник для мониторинга и доставки грузов массой до 5 кг в труднодоступные районы.

«Команда студентов Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева под руководством Виктора Белослудцева разработала инновационный проект «Группировка беспилотных авиационных систем — Партизан». Разработка включает два специализированных мультироторных дрона, предназначенных для работы в условиях отсутствия стабильной связи», — сообщили в пресс-службе Университета Решетнева.

По словам разработчиков, комплекс включает дрон-ретранслятор с системой передачи данных, оснащенный мощной всенаправленной антенной и аккумулятором повышенной емкости, а также многофункциональный беспилотник, предназначенный для мониторинга и доставки грузов до 5 кг в труднодоступные районы. «Ключевой особенностью проекта является его полная самостоятельная разработка. Эта группировка беспилотников не имеет прямых аналогов на рынке в июле 2025 г. Она сочетает высокую мобильность, автономность в полевых условиях, возможность оперативного создания временной сети связи и адаптацию к суровым климатическим условиям Сибири и Крайнего Севера. Такие технологии востребованы, например, для работы экстренных служб в Арктике.

Как уточнил научный руководитель проекта «Группировка беспилотных авиационных систем — Партизан», такие беспилотники способны решать реальные производственные задачи. «Особенно ценно, что все решения созданы с учетом специфики сибирского региона. Мы используем компоненты и программное обеспечение (ПО), адаптированные именно под наши суровые реалии. Это гарантирует, что беспилотники максимально эффективно справляются с задачами геологоразведки, картографирования и доставки грузов в труднодоступные районы», — пояснил Виктор Белослудцев.

Дроны-ретрансляторы

Дроны-ретрансляторы увеличивают дальность действия First Person View (FPV)-дронов и других беспилотников. Эксперты считают, что летающие ретрансляторы помогут расширить зону действия дронов в тылу противника и, что самое главное, скрыть позиции расчетов наших операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

При помощи такой техники можно увеличить боевой радиус разведывательного или ударного беспилотника, а также повысить скрытность позиции операторов. Это затруднит определение места расположения расчетов БПЛА, что поможет избежать ответных ударов.

Ретрансляторы для FPV-дронов — это устройство, которое расширяет дальность полета БПЛА, усиливая сигнал видео с камеры дрона на приемник пилота. FPV-дроны обычно имеют ограниченный диапазон полета из-за плохой связи при дальних расстояниях. Для того чтобы решить эту проблему, принято использовать ретранслятор. Они устанавливаются на стационарном объекте на определенном расстоянии от точки взлета дрона и принимают сигнал с дрона камеры, а затем ретранслируют его на большее расстояние до приемника пилота. Благодаря ретрансляторам дрон имеет возможность удерживать стабильную связь даже в условиях перепада высот горных рельефов, что очень важно в военном деле. Благодаря ретрансляторам дрон имеет возможность удерживать стабильную связь даже в условиях перепада высот горных рельефов, что очень важно в военном деле.

Существуют два основных вида ретрансляторов — активные и пассивные. Ретрансляторы оснащены собственным источником питания и усиливают видеосигнал, что позволяет значительно увеличить дальность полета. Обычно они комплектуются FPV-аккумуляторами для длительной автономной работы без необходимости постоянного подключения к источнику питания. Важно правильно подобрать емкость аккумулятора для БПЛА, чтобы обеспечить достаточный заряд для продолжительного полета. Пассивные же ретрансляторы в 2025 г. не оснащены собственным источником питания и лишь отражают видеосигнал. Они применяются для увеличения дальности полета на небольшие расстояния.

Научное учреждение

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева образован в 2016 г. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.

Миссия российского университета заключается в обеспечении опережающего социально-экономического развития Красноярского края и Сибири, укреплении обороноспособности страны за счет инновационного развития человеческого капитала, подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных инженерных кадров, проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области передовых технологий наукоемкого и высокотехнологического производства.