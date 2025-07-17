В России запустили производство морских беспилотных катеров

В России на базе военно-промышленного холдинга запущен единый центр по производству морских дронов. В центре есть испытательный комплекс, позволяющий проводить проверку всех систем управления и передачи данных. На производстве планируют выпустить несколько десятков дронов для спасателей и для сотрудников ведомства по осуществлению транспортной безопасности.

Производство морских дронов

На базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) запустили Единый центр по производству морских дронов, пишет ТАСС. В июле 2025 г. уже есть несколько проектов по поставкам таких беспилотных аппаратов для гражданских целей.

Со слов управляющего директора КМЗ Михаила Даниленко, центр КМЗ уже 17 июля 2025 г. ведет работу над несколькими проектами по поставке морских дронов для гражданского применения. «Мы сотрудничаем с администрациями, Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), чтобы обеспечить эксплуатацию безэкипажных судов, контроль, надзор и выявление нарушений на водных российских объектах», — отметил он.

КМЗ В России запустили производство морских дронов для гражданских целей

В центре функционирует испытательный комплекс для проверки систем управления и передачи данных, а также крытый бассейн подходящих размеров, обеспечивающий проведение испытаний в любое время года. Кроме того, имеются новый цех для сборки и формовки корпусных изделий, а также цех по производству энергетических установок и другого оборудования.

Изначальные планы

В сентябре 2024 г. стало известно, что КМЗ создаст центр по производству морских дронов. Михаил Даниленко тогда сообщил, что договоренности о размещении производств на площадях КМЗ были достигнуты в ходе переговоров с другими российскими разработчиками безэкипажных катеров. В числе продукции нового центра руководитель выделил многофункциональные морские дроны «Визир», о чем CNews предупреждал.

К 2026 г. в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в поселке Шушары будет открыт научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. 17 июля 2025 г. в ОЭЗ Санкт-Петербурга уже выпускают беспилотники: 42 компании-резидента занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их компонентов, ИТ-систем управления и двигателей.

Производитель дронов

ООО «КМЗ» в 2025 г. производит катера, маломерные суда, дизельное, теплообменное и палубное оборудование, а также занимается ремонтом и обслуживанием дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов. «КМЗ» это предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России (реестровый номер №925), а также системообразующее предприятие (протокол №4кс от 2022 г.).

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Согласно данным системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), КМЗ через ООО «Назия» принадлежит Татьяне Даниленко. По информации РБК, руководство КМЗ ведет переговоры о вхождении в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Морские дроны

Как писал CNews, боевые надводные дроны становятся важным элементом современных военно-морских сил (ВМС). Эти технологии предлагают новые возможности для разведки, наблюдения, и даже ведения боевых действий, изменяя традиционные подходы к морским операциям.

Эти устройства представляют собой автоматизированные платформы, способные решать разнообразные задачи. Они могут оснащаться различными датчиками, камерами, радарами и даже вооружением. Благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), такие суда могут автономно перемещаться по морю, обходя препятствия и выполняя заданные миссии с минимальным участием человека.