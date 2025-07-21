Россиян стали атаковать прибыльными кибермошенническими схемами. Число нападений снижается, а суммы краж растут

Число случаев кибермошенничества против россиян снизилось в первой половине 2025 г., но похитить денег аферисты смогли больше. Исходя из этого, аналитики Bi.Zone сделали вывод, что преступники перешли на более прибыльные обманные схемы. Самым популярным направлением мошенничества стали кражи доступов к электронным счетам от имени банковских работников и кроме того, в мошенническом топе оказалась схема с подработкой на маркетплейсах.

Рост дохода у мошенников

Число случаев кибермошенничества против россиян снизилось в первой половине 2025 г., но похитить денег аферисты смогли больше, об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Так, случаев кибермошенничества стало на 18% меньше по сравнению с 2024 г., а добычей злоумышленников стали почти 6,9 млрд руб.

Согласно статистике Центрального Банка (Центробанк) России, с января по март 2025 г. мошенники похитили почти 6,9 млрд руб. — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 г. При этом, по данным Bi.Zone AntiFraud, число случаев кибермошенничества в первой половине 2025 г. снизилось на 18%. Эксперты считают, что злоумышленники теперь ориентируются на более прибыльные схемы.

По данным Bi.Zone, самым популярным направлением мошенничества стали кражи доступов к электронным средствам платежей (17%) от имени банковских сотрудников или представителей Центробанка России, есть также варианты и использования якобы сотрудников технической поддержки через фишинговые сайты или мобильные приложения скаченные не через проверенные ресурсы. В 15% инцидентов были связаны с фейковыми сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Центробанка, которые предлагали перевести деньги на безопасный счет или передать их курьеру. Как писал CNews, в топ-3 общих схем также вошла подработка на маркетплейсах, когда жертву обманывали, предлагая получать выплаты за написание положительных отзывов.

Freepik - Freepik Количество кибермошенничеств в России снизилось на 18%, но суммы краж выросли до 6,9 млрд руб., злоумышленники в 2025 г. стали использовать более прибыльные схемы против россиян

По данным специалистов Bi.Zone, в первом полугодии семикратно увеличилось использование мошенниками дропперов т.е. человек, который используется мошенниками для перевода или обналичивания средств, полученных незаконным путем, а также четырехкратно возросло число схем с букмекерскими ставками и во столько же раз — число схем с фальшивыми выигрышами.

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Популярные схемы обмана

Самые популярные схемы обмана назвали эксперты платформы «Мошеловка» Общероссийского Народного фронта (ОНФ). Злоумышленники в 2025 г. стали часто рассылать сообщения о якобы специальных выплатах семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие государственные программы, и предлагают оформить их на поддельных сайтах. Бывают также случаи с фейковой подработкой — в интернете продвигают вакансии с высокой зарплатой без опыта, но для работы жертве нужно открыть счет в банке или передать данные своей учетной записи якобы для начисления зарплаты.

Романтические аферы нередки: мошенники заводят фейковые профили на сайтах знакомств, завоевывают доверие и выманивают деньги, ссылаясь на необходимость оплаты билетов, лечения или решения бизнес-проблем. Кроме того, злоумышленники размещают фальшивые объявления об аренде велосипедов или самокатов, требуя предоплату за бронирование, или создают поддельные сайты детских лагерей, привлекая яркими фотографиями и заманчивыми условиями, чтобы собрать деньги с доверчивых россиян. Также можно столкнуться с поддельными QR-кодах в парках, которые ведут на фишинговые сайты. Сканировать коды необходимо только через защищенные приложения, напомнили эксперты.

Много манипуляций и с обманом участников специальной военной операции (СВО), как самих участников, так и их родственников. В июне 2025 г. в городе Севастополь выявлена мошенническая схема, нацеленная на родственников участников СВО. Злоумышленники предлагали за деньги вывести военнослужащего в тыл, якобы для того, чтобы он смог связаться с близкими или провести свое личное время с ними. По делу в качестве обвиняемых проходят Вадим Грачев и Игорь Заволока. По версии следствия, оба они прибыли в город Севастополь из Запорожской области. По информации МВД, под этим предлогом они в 2024 г. выманили у женщины более 1 млн 100 тыс. руб. Хотя выполнять обещание даже не собирались, а деньги потратили на свои нужды. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (по статье 159 части 4 Уголовного кодекса (УК) России) и вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (по статье 163 части 2 пп. а,в). Российские правоохранители завершили предварительное следствие в июле 2025 г., материалы направлены для рассмотрения в Нахимовский районный суд по городу Севастополь.

Денежные переводы на паузу

С 1 июня 2025 г. сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) России получили право приостанавливать денежные переводы россиян. Если у сотрудников ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, ее могут приостанавливать на срок до десяти дней.

Полномочия по приостановке операций граждан будут использоваться Росфинмониторингом для борьбы с дропперами, сообщал в марте 2025 г. РБК замглавы службы Герман Негляд, пообещав избегать массовых блокировок. Теперь служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть одно из двух оснований: подозрение в финансировании экстремистской деятельности или подозрение, что транзакции в целом совершаются для легализации денег, полученных преступным путем. Представители финансовой разведки в России не будут пользоваться новым правом для массовых блокировок, заверил Негляд. «Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой компанейщины не будет», — подчеркнул он, добавив, что Росфинмониторинг рассматривает дропперство как инфраструктуру для отмывания преступных доходов.