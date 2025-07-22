YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России

Компания Google, владеющая видеоплатформой YouTube, удалила около 11 тыс. каналов. В числе удаленных — более двух тысяч каналов, которые были связаны с Россией и медиахолдингом Russia Today. На российских YouTube-каналах распространяли материалы, поддерживающие Россию, а также содержали критику в адрес Украины, стран Запада, Европейского союза и Североатлантического альянса. Согласно официальному релизу, эти меры стали частью расследования скоординированных операций влияния, проводимого компанией Google.

Удаление контента

Во II квартале 2025 г. Google удалил почти 11 тыс. YouTube-каналов и других учетных записей, связанных с государственными дезинформационными кампаниями Китая, России и других стран, об этом сообщает CNBC. Эти меры стали частью деятельности Группы анализа угроз Google, которая противодействует глобальной пропаганде в интернете.

Большинство — более 7,7 тыс. — удаленных YouTube-каналов были связаны с Китаем. Они распространяли контент на китайском и английском языках, продвигая китайскую политику, поддержку Си Цзиньпина (Xi Jinping) и позицию Пекина по международным вопросам.

Более 2 тыс. YouTube-каналов были связаны с Россией. Они транслировали контент на разных языках, который поддерживал Кремль и осуждал политику Украины, Европейского союза (Евросоюз) и Североатлантического альянса (НАТО).

Freepik - natanaelginting Чистка YouTube – Google удалил 11 тыс. аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России

В мае 2025 г. компания Google заблокировала 20 YouTube-каналов, четыре учетные записи Ads и блог на ИТ-платформе Blogger, связанные с российским телеканалом Russia Today (RT). Этот медиаресурс, по информации Google, оплачивал услуги популярных консервативных блогеров в социальных сетях в контексте предстоящих выборов в США.

В отчете Google упоминаются и дезинформационные кампании из Азербайджана, Ирана, Турции, Израиля, Румынии и Ганы, направленные против политических оппонентов. Часть таких операций была связана с геополитическими конфликтами, включая израильско-палестинскую войну.

Цензура в США

Тот факт, что американские социальные медиа-компании делятся данными пользователей и осуществляют цензуру по различным вопросам под давлением государственных органов, вернул на повестку дня дебаты о независимости компаний. Продолжают сказываться последствия заявления о цензуре, сделанного главным исполнительным директором-основателем компании Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), владельца социальных медиаплатформ Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и WhatsApp**** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) в программе подкаста Джо Рогана (Joe Rogan). Цукерберг заявил, что администрация Джо Байдена (Joe Biden) пыталась подвергнуть цензуре противников вакцины в период Covid-19: «Люди из администрации Байдена звонили в наш офис кричали и ругались».

О взаимоотношениях между гигантами социальных сетей и американским правительством впервые стало известно благодаря документам, которые в 2013 г. слил бывший сотрудник американской разведки и эксперт по кибербезопасности Эдвард Сноуден (Edward Snowden).

В документах об Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, опубликованных Сноуденом, говорилось о том, что американские гиганты социальных сетей делились с АНБ данными пользователей. Согласно документам, ведомство собирало данные не только американских пользователей, но и пользователей из многих других стран мира. Хотя утечка документов Эдварда Сноудена в свое время наделала много шума, обвинения в связях между социальными сетями и правительством США были практически сняты с повестки дня до 2022 г.

После того как в 2022 г. американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) купил компанию X, ранее известную как Twitter, отношения между социальными медиа и государством снова оказались в центре критики, и началась серия разоблачений под названием Twitter Files. В целом подтвердилось то, о чем многие давно догадывались и речь идет не просто о цензуре, а о попытке создать техническую модель управления общественным мнением в социальной сети, чтобы неправильный контент пессимизировался в выдачах, а правильный и демократический, наоборот, амплифицировался.

Медиапотребление YouTube в России

В России снижается медиапотребление в 2025 г., писал CNews. Российское медиапотребление, как и все в цифровом пространстве, меняется стремительно вместе с привычками пользователей.

Согласно данным ГК «Родная Речь» и Mediascope, за январь-май 2025 г. медиапотребление в рунете сократилось на 3% по сравнению с 2024 г., а аудитория онлайн-видео — на 11%. Аналитики связывают это с оттоком пользователей с YouTube, который с июля 2024 г. работает в России с перебоями.

Среднее время в интернете у россиян в мае 2025 г. снизилось на 11 минут. Директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова пояснила, что после замедления YouTube часть аудитории сократила онлайн-активность, переключившись на телевизоры. Однако и телесмотрение упало — с 206 до 193 минут в день.

Российским брендам необходимо оперативно реагировать на возникающие изменения и адаптировать свои стратегии, улучшая рекламные сообщения и внешнюю коммуникацию с клиентами. Локальные видеоплатформы стабильно растут, но конкурировать с зарубежными по охвату пока не могут. По итогам марта 2025 г. самыми популярными видеохостингами среди российских пользователей стали «VK Видео» и «Кинопоиск».

В «Кинопоиске» отмечают, что на фоне замедления YouTube в компании наблюдается рост детского смотрения на ИТ-платформе. Например, суточные просмотры «VK Видео» выросли в четыре раза, до 2,2 млрд минут, но на май 2025 г. по охвату они пока уступают американскому YouTube.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

****WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).