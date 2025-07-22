ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

Сотрудничество направлено на ускорение развития инновационных решений IVA Technologies в области унифицированных коммуникаций, видеоконференцсвязи, искусственного интеллекта и кибербезопасности.



Потенциал для инвестиций

Компания Технологические инвестиции «ФТИ», специализирующаяся на инвестициях в быстрорастущие технологические компании, и IVA Technologies, один из лидеров российского ИТ-рынка и разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявили о начале стратегического сотрудничества. В рамках партнёрства ФТИ приобрёл миноритарную долю в размере 1% в капитале IVA Technologies.

«Партнёрство с IVA Technologies для ФТИ — это стратегический шаг и возможность поддержать перспективный технологический бизнес с высоким потенциалом масштабирования. Мы видим огромный потенциал в их решениях», — отметил Дмитрий Алексеев, генеральный директор Фонда технологических инвестиций.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский подчеркнул: «Сотрудничество с Фондом технологических инвестиций открывает новые возможности для масштабирования наших продуктов. Мы продолжим развивать экосистему корпоративных коммуникаций и усилим присутствие на международной арене, опираясь на поддержку партнёра».

Компания предлагает экосистему комплексных продуктов для делового общения

IVA Technologies работает на рынке корпоративных коммуникаций, объём которого в России, по прогнозам аналитиков, в 2025 году составляет более 40 млрд рублей, а к 2028 году превысит 100 млрд руб. Компания предлагает экосистему комплексных продуктов для делового общения, включая платформу IVA One, объединяющую в себе: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, видеоконференцсвязь, электронную почту, календарь, адресную книгу, решения на базе искусственного интеллекта, включая голосовые ассистенты, чат-боты. В портфеле компании также системы аналитики, продукты для обеспечения безопасности коммуникаций, облачный сервис IVA 360 и другие.

Решения IVA Technologies включены в реестры российских продуктов.

В планах компании — расширение портфеля ИИ-решений, усиление позиций на международных рынках и дальнейшая поддержка цифровизации российских предприятий.