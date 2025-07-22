CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Телеком Инфраструктура Проводная связь Цифровизация Импортонезависимость
|

Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета

Исследование разработчика ПО «Монк Диджитал Лаб» показал, что отказ от иностранного ПО в пользу российских аналого может резко увеличить количество критичных сбоев инфраструктуры операторов персональных данных – на 40-45% в течение первых двух лет. К таким операторам относятся и компании, предоставляющие в России услуги сотовой связи, а также провайдеры проводного интернета

Опасное импортозамещение

Переход российских операторов персональных данных на полностью отечественное ПО может обернуться значительным ростом числа сбоев их инфраструктуры, сообщили CNews представители ИТ-компании «Монк Диджитал Лаб». Аналитический центр компании провел соответствующее исследование и выяснил, что 100-процентный отказ от иностранного ПО потенциально может привести 40- и даже 45-процентному росту количества «критичных ИТ-инцидентов у операторов данных».

«Монк Диджитал Лаб» существует с октября 2019 г. Она была выделена компании «Роспартнер». В числе прочего является разработчиком ПО MONQ AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев, а также управления ИТ-инфраструктурой.

Эксперты компании провели комплексный стресс-анализ последствий поручения Правительства России по обязательному использованию операторами персональных данных только ПО из реестра Минцифры, начиная с 2027 г. Как сообщили CNews в «Монк Диджитал Лаб», 45-процентный рост ожидается в течение первых двух лет после перехода на российские программы. В данном случае идет сравнение «с базовым 2024 г.», подчеркнули в компании.

mon6.jpg

Jonathan / Unsplash
Провайдеры и сотовые операторы - в зоне риска

Комментируя возможные негативные последствия, представители компании сообщили CNews, что рост числа критичных сбоев «может стать серьезной проблемой» для цифровой экономики ввиду того, что «может произойти заметное увеличение простоев онлайн-сервисов, задержек бизнес-процессов и рисков утечки сведений о гражданах».

Кого коснется

В современных реалиях между «оператором персональных данных» и «оператором связи» в данном случае можно (и нужно) ставить знак равенства. Редакция CNews убедилась, что в реестре операторов персональных данных есть все четыре представителя «Большой четверки» – «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2.

Также в этом перечне есть все крупнейшие провайдеры проводного интернета, включая «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» («Дом.ру»). Следовательно, все эти компании могут серьезно пострадать в результате тотального перехода на отечественное ПО. Редакция CNews обратилась к операторам сотовой связи с вопросом о потенциальных рисках импортозамещения ПО и ожидает ответа. Представители МТС от комментариев отказались.

В целом, на 22 июля 2025 г. в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, было более 2,3 млн пунктов – компаний и индивидуальных предпринимателей. Исходя из результатов исследования «Монк Диджитал Лаб», каждый из них рискует столкнуться с негативными последствиями 100-процентного отказа от иностранного ПО.

«Масштаб планируемой миграции является беспрецедентным: одновременная замена ключевого ПО сразу у сотен тысяч юридических лиц практически не имела аналогов даже в мировых практиках цифрового импортозамещения», – сказали CNews представители «Монк Диджитал Лаб».

Есть, с кого требовать

По подсчетам компании, к концу июля 2025 г. в России около 500 тыс. организация – операторов персональных данных, по-прежнему эксплуатировали программное обеспечение иностранной разработки. Это примерно 25% от общего количества таких операторов.

В числе зарубежного ПО, используемого в работе участниками реестра – системы управления базами данных (СУБД), биллинговые системы, а также ERP-системы (Enterprise Resource Planning, система управления ресурсами предприятия) и CRM-системы (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами). Нередко перечисленные решения «находятся в критических для бизнеса контурах», считают аналитики компании.

Наглядное доказательство

Прогноз «Монк Диджитал Лаб» основан, в том числе и на показателях 2024 г., когда часть крупных игроков начала переводить свои базы данных и прикладные сервисы на отечественные аналоги. В этот период эксперты компании начали фиксировать увеличени числа серьезных ИТ-сбоев – их в итоге оказалось примерно на 25% больше по сравнению с 2023 г.

«Экстраполяция этих данных на полный отказ от иностранного ПО показывает, что прирост аварий в диапазоне 40-45% выглядит консервативной оценкой. В ритейле, телеком-сфере и финансовой отрасли, где цепочки микросервисов являются особенно протяженными, прирост может оказаться ближе к верхней границе диапазона», – заявили CNews представители «Монк Диджитал Лаб».

Что может пойти не так

По оценке аналитиков компании, есть несколько основных факторов риска при 100-процентном переходе на российское ПО операторами персональных данных. Самым первым они назвали тот факт, что «значительная часть отечественных платформ требует больших затрат на интеграции и кастомизации при установке», Это доступно крупному бизнесу, может сильно ударить по бюджету компаний из сегмента МСП.

Второй фактор риска – это потенциальная спешка компаний в вопросе импортозамещения, если против них будут работать «механизмы жесткого контроля и штрафов». «Массовая миграция будет происходить в сжатые сроки, с минимальным временем на полноценное тестирование и отладку», – сказали CNews в «Монк Диджитал Лаб».

Третий фактор – это пресловутый кадровый голод, который по-прежнему никуда не делся из российской ИТ-сферы. «Сейчас не хватает специалистов, которые хорошо владеют как иностранным, так и новым российским стеком, а переобучение может занять месяцы», – подытожили представители компании.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

В Крыму появится новый сотовый оператор

Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году?

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще