Проверку телеком-«железа» на «российскость» власти передают в НИИ Радио. Раньше за нее отвечали производители

Минпромторг отдает проверку телеком-оборудования «Всероссийскому научно–исследовательскому институту радиоэлектроники». Ранее за это отвечали производители такого оборудования, что могло препятствовать принципам прозрачности и справедливости допуска на регулируемый рынок.

Проверка за ВНИИР

Как выяснил CNews, Минпромторг намерен передать полномочия по проверке и признанию телекоммуникационного оборудования (ТКО) отечественным «Всероссийскому научно–исследовательскому институту радиоэлектроники» (ВНИИР). Ранее за этот процесс отвечали производители телеком-оборудования, входящие в Межведомственный совет по телекому (МЭС).

Информация об этом содержится в проекте приказа, который устанавливает правила проверки соответствия ТКО отечественной продукции. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов 17 июля 2025 г.



Согласно документу, по решению института к проверке могут привлекаться третьи лица, которые не аффилированные с заявителем.

Такие эксперты должны иметь опыт в сфере разработки или эксплуатации ТКО или ПО не менее трех лет, опыт в научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ в этой сфере, наличие статуса действующего работника высшего учебного заведения, реализующего учебные программы в области электроники и радиоэлектроники, а также наличие статуса работника по разработке или производству ТКО, электронной компонентной базы (ЭКБ) или разработки ПО, в том числе для телекоммуникационного оборудования.

mfuente / Pixabay Для ТКО предложили схему признания российским изделием

Минпромторг же предложил передать обязанности по рассмотрению заявок для признания телеком-«железа» отечественным с Межведомственного совета по телекому на Торгово-промышленную палату и ВНИИР. С чем отрасль не согласилась. «Считаем принципиально важным в целях обеспечения технологического суверенитета сохранение отраслевого контроля при включении оборудования в реестр, чтобы исключить попадание в него псевдолокализованного оборудования», — отмечал представитель АНО «Телекоммуникационное оборудование».

Источник CNews на телеком-рынке пояснял, что МЭС, который состоит из производителей ТКО, «поделил прибыльный рынок между игроками».

Долгожданный документ

Балльная система в телекоме обсуждается с 2021 г. А с лета 2022 г. Минпромторг активно работает над ее созданием. Документ о введении балльной системы для этой отрасли был представлен ведомством на regulation.gov.ru в сентябре 2023 г.

Еще в январе 2024 г. Минпромторг совместно с производителями телеком-оборудования разработал схему начисления баллов для его признания российским. 40% от общего количества возможных баллов будет даваться за применение в оборудовании отечественной ЭКБ и 40% — за локализацию технологических операций. Остальные 20% будут начисляться за использование ПО из реестра Минцифры.

Сейчас Минпромторг совместно с отраслью разрабатывает балльную систему для признания телеком-оборудования отечественным. Согласно ей, за каждую технологическую операцию или за использование российской ЭКБ или ПО будут начислять баллы. При наборе установленного порога баллов — оборудование будет признано российским и сможет попасть в реестр радиоэлектронной продукции, чтобы иметь преференции на госзакупках. Под регулирование, следует из документа, подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д.

Опубликованный в июле 2025 г. документ устанавливает требования для признания ТКО российским, согласно Постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Также документом установлены требования к экспертам, привлекаемым к проведению проверки оборудования.

Производители, желающие получить статус «отечественности», должны будут применять в своем оборудовании российские печатные платы, интегральные схемы первого или второго уровня, а также прочую отечественную электронную компонентную базу (ЭКБ) и ПО из реестра Минцифры.

Однако в документе не прописаны баллы, которые начисляются за определенные технологические операции и применение российской продукции. На их месте стоит пробел. CNews обратился по этому поводу с запросом в Минпромторг и ожидает ответа.

В обход балла

В январе 2025 г. стало известно о том, что в реестр отечественной радиоэлектроники внесли базовые станции сразу нескольких российских производителей. В список не попали станции Yadro, на которые из бюджета России было выделено несколько миллиардов рублей. Все станции были включены в реестр без проверки «российскости» по балльной системе: официально критериев оценки для них пока нет, но, по мнению экспертов, они бы не прошли эту проверку.