Онлайн-кинотеатры и соцсети обязали избавиться от фильмов, отрицающих духовно-нравственные ценности

Госдума приняла закон, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей удалять фильмы, отрицающие «традиционные российские духовно-нравственные ценности». В то же время первоначальная идея данного законопроекта обязать онлайн-кинотеатры получать прокатное удостоверение на каждый демонстрируемый ими фильм была исключена из финальной версии документа.

Закон о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов) и кинопроката. Соответствующие поправки вносятся в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Первоначально законопроект был разработан рядом депутатов и сенаторов и предполагал обязать онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения для демонстрации фильмов. Прокатное удостоверение выдается Минкультуры для осуществления «показа фильма».

Сейчас под «показом фильма» подразумевается «публичная демонстрация, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и другими техническими способами». Предполагалось расширить это определение на демонстрацию фильмов через аудио-визуальные сервисы. Показ фильма без прокатного удостоверения запрещается, исключения сделаны для показа фильма по телевидению, в рамках кинофестивалей, в музеях и т.д.

Основания для отказа в выдаче прокатных удостоверений расширяются за счет материалов, «пропагандирующих отрицание и дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Другими основаниями для отказа в выдаче прокатного удостоверения являются наличие в фильме: нецензурной брани; материалов, нарушающих законодательство в области противодействия экстремизму и терроризму; материалов о методах разработки и изготовления наркотических веществ; материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость; материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальны отношения, педофилию, смену пола, отказ от деторождения; скрытых вставок, воздействующих на подсознание человека.

Также законопроект наделял Минкультуры правом вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения с целью актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространении фильма среди детей определенных возрастных категорий. Осуществление проката фильма после внесения изменений в его прокатное удостоверение без учета таких изменений не допускается.

Государственная политика по укреплению традиционных культурно-нравственных ценностей

Авторы законопроекта объясняли, что их целью является унификация требований к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом Указа Президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также устранялось неоднозначное толкование требование о наличие для показа фильма прокатного удостоверения, распространяя его на онлайн-кинотеатры.

Изменения в законопроект во втором чтении

Во втором чтении документ был откорректирован. Норма о необходимости обязательного получения аудиовизуальным сервисом прокатного удостоверения для демонстрация фильма были исключена. В то же время появилась норма, обязывающая владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и пропагандирующие их отрицание.

Также владельцы аудиовизуальных сервисов должны будут в течение суток удовлетворять требование Роскомнадзора о прекращении распространение произведения, в отношении которого Минкультуры отказал в выдаче прокатного удостоверения либо прекратил действие ранее выданного прокатного удостоверения либо выдал заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

Требования к социальным сетям

Закон также вводит схожие требования в отношении социальных сетей. Их владельцы в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора должны прекратить распространять аудиовизуальные материалы, в отношении которых Минкульутры отказало в выдаче прокатного удостоверения или отозвало прокатное удостоверение или выдало заключение о наличие в нем материалов, дискредитирующих духовно-нравственные ценности. Дополнительно прописывается обязанность владельцев социальных сетей осуществлять мониторинга своих ресурсов с целью выявления подобного рода произведений и незамедлительному принятия мер по ограничению доступа к ним.

Нормы об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, и возможности Минкультуры вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения сохранились в окончательной редакции закона. также добавилась норма, обязывающая Минкультуры разработать порядок взаимодействия с Роскомнадзором относительно выдаче предписаний владельцам аудио-визуальных сервисов и социальных сетей.