У россиян на сотовых счетах будут блокировать подозрительные деньги
Госдума приняла закон, обязывающий сотовых операторов прекращать возврат авансовых средств абонентов в случае вынесения решения о приостановлении операций с ними. Таким образом закрывается «лазейка», которая позволяет мошенникам выводить украденные средства через сотовые номера.
Закон о запрете вывода денежных средств через сотовые номера
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, направленный на предотвращения мошенничества путем вывода денежных средств через счета сотовых абонентов. Документ в виде поправок в Закон «О связи» был разработан Правительством, внесен в Госдуму в конце 2024 г. и принят в первом чтении в июне 2025 г.
Согласно первоначальной версии законопроекта, при получении постановления о приостановлении операций с авансовыми платежами за услуги связи, которые внесены по договору об оказании услуг связи, или о наложении ареста на такие авансовые платежи оператор сотовой связи обязан прекратить операции по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи денежных средств в пределах сумм, на которые приостановлены операции или на которые наложен арест, Порядок и срок ареста должны определяться уголовно-процессуальным законодательством, порядок получения постановлений также должен определяться уголовно-процессуальным законодательством.
Предполагалось, что в случае, если на момент получения оператором сотовой связи постановления сумма денежных средств на лицевых счетах абонента меньше суммы денежных средств, указанной в данном постановлении, оператор сотовой связи прекращает операции по возврату денежных средств, имеющихся на лицевых счетах абонента.
Согласно первой версии законопроекта, оператор сотовой связи после получения постановления приостанавливает оказание услуг связи по договору об оказании услуг связи в случае отсутствия на лицевых счетах абонента остаточной для оказания услуг связи суммы денежных средств, в отношении которых не вынесено данное постановление. Возобновление оказания услуг связи, которые были приостановлены, осуществляется оператором сотовой связи после внесения абонентом денежных средств в качестве аванса за услуги связи в сумме, достаточной для продолжения оказания услуг связи.
Оператор сотовой связи, в случае получения постановления, приостанавливает оказание услуг связи по договору об оказании услуг связи в случае отсутствия на лицевых счетах абонента достаточной для оказания услуг связи суммы денежных средств, в отношении которых не вынесено данное постановление. Неиспользованный остаток денежных средств, внесенный абонентам в качества аванса за услуги связи, должен был быть возвращается абоненту в течение 30 дней со дня расторжения договора, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Финальная версия закона
После второго чтения законопроекта был в значительной степени изменен и сокращен. Теперь в законе говорится, что в случае получения постановления о приостановлении операций с денежными средствами, внесенными в качестве аванса за оплату услуг связи, или о наложении ареста на такие денежные средства, оператор сотовой связи обязан прекратить операции по возврату таких денежных средств в порядке и сроки, которые установлены уголовно-процессуальным законодательством. Постановление также должно быть получено в соответствие с уголовно-процессуальным законодательством.
Комментарий аппарата Дмитрия Григоренко
Кража денег у россиян мошенниками через мобильные платежи потеряет эффективность после вступления в силу поправок, устраняющих проблем в регулировании авансовых счетов операторов связи, рассказывали ранее в аппарате вице-премьера Дмитрий Григоренко. «Если злоумышленник похитил деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет, - говорили в аппарате вице-премьера. - Все украденные средства перейдут в статус «арестовано», а на номере не остается свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа».
Мошенники не смогут далее воспользоваться украденными средствами, поскольку оператор связи будет обязан отключить SIM-карту за неуплату, и покупка кодов, получение подтверждений через SMS и перевод баланса будут заблокированы. «Деньги будут видны следствию и злоумышленник не сможет их заполучить», - говорили в аппарате вице-премьера.
Борьба с телефонным мошенничеством
Весной Госдума приняла «антимошеннический пакет законопроектов», также подготовлены Правительством. В числе прочего был введен запрет на передачу телефонных номеров посторонним лицам (не являющимися близкими родственниками). Летом 2025 г. Госдума приняла поправки, вводящие административную и уголовную ответственность за передачу телефонных номеров и созданию подобного рода схем
Также вводится запрет на прием SMS во время телефонного вызова. Телефонные вызове с номеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть промаркированы.