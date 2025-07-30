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Директор сотового оператора связи отправлен в тюрьму на 5 лет за кражу многомилионных госсубсидий

Владелец и директор американского регионального сотового оператора Q Link приговорен к пяти годам лишения свободы за получение более чем сотни миллионов долларов по рейгановской программе поддержки малоимущих. Фактически значительная часть абонентов, услуги связи которых субсидировались федеральным правительством, ими не пользовалась, а полученные за них Q Link деньги присваивались компанией и ее руководством. Не остановил авантюриста и огромный штраф, выписанный телеком-гиганту Sprint в 2020.

В тюрьму за обслуживание «призраков»

Бывший владелец и по совместительству генеральный директор телекоммуникационной компании Q Link Исса Асад (Issa Asad) проведет следующие пять лет своей жизни в тюрьме за хищения более чем $100 млн у правительства США, пишет The Register.

Q Link, региональная компания, до 2024 г. предоставлявшая услуги беспроводной связи на территории штата Флорида (США), достигли соглашения с Федеральной комиссией США по связи (FCC) по делу о мошенничестве со средствами, выделенными на реализацию государственной программы Lifeline, которое включает признание вины.

Экс-гендиректор Асад также ответит по закону за отмывание денег, незаконно полученных в рамках программы поддержки пострадавших от covid-19 в период пандемии начала 2020-х гг.

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Unsplash - Dena Skulskaya
Директор оператора сотовой связи отправлен в тюрьму на 5 лет за кражу многомилионных субсидий на поддержку малоимущих

Кроме того, Q Link и Асад согласились выплатить FCC штраф в размере почти $110 млн. Отдельно топ-менеджер перечислит $1,8 млн Ассоциации представителей участников малого бизнеса США, а также лишится на имущества на сумму около $17,5 млн в рамках конфискации.

Махинации с Lifeline

Lifeline, запущенная еще в 1985 г. администрацией президента США Рональда Рейгана (Ronald Raegan), нацелена на поддержку малоимущего населения. В ее рамках телеком-операторы могут претендовать на получение компенсации из федерального бюджета за предоставление услуг связи абонентам с низким уровнем дохода по субсидируемым тарифам.

Абоненты также имеют возможность бесплатно получить в свое распоряжение телефон или смартфон. Девайс в это время находится в собственности FCC и подлежит возврату при выходе абонента из Lifeline.

Согласно материалам дела, Q Link на протяжении почти десяти лет обращалась в FCC за компенсацией якобы предоставленных услуг мобильной связи американцам по программе Lifeline, хотя ее руководство было хорошо осведомлено, что не все ее абоненты, имевшие возможность принимать участие в программе, в этот период пользовались сотовым телефоном.

Если верить FCC, то Q Link также знала о том, что у агентства имеются подозрения по поводу нецелевого использования ею бюджетных средств. Тем не менее оператор продолжал подавать заявления о выплате компенсации в течение следующих нескольких лет, даже за тех абонентов, которые уже вернули телефоны в FCC.

В ведомстве тоже прекрасно понимали, что эти телефонные аппараты давно не использовались для получения доступа к интернету и голосовой связи, а поэтому и на получение выплат за их обслуживание Q Link не имела права. Тем не менее южане не стали отказываться от господдержки и с удовольствием ее принимали. В период с 2013 по 2019 г. размер этой поддержки составил $618 млн, из них около $109 млн фактически были украдены, отмечает FCC.

В октябре 2024 г. в ходе разбирательства призналась в участии в мошеннической схеме и согласилась возместить государству убытки.

В FCC считают, что генеральный директор Q Link Асад лично осознавал преступный характер действий, которые совершала его компания. Из неназванных источников агентству якобы было известно, что топ-менеджер со своего личного телефона искал материалы, содержащие информацию об аналогичных случаях мошенничества, которые практиковала Q Link. В частности, он интересовался статьей под заголовком «Sprint получала субсидии по Lifeline на 885 тыс. неактивных абонентов».

Sprint – это крупная американская телеком-компания федерального уровня, которая в начале апреля 2020 г. влилась в состав T-Mobile, своего еще более крупного конкурента. В ноябре 2020 г. T-Mobile объявила о том, что заплатит в казну штраф в размере $200 млн – рекордный на тот момент – за нарушение Sprint условий участия в программе Lifeline.

От мошенничества к шантажу

В 2020 г. FCC уведомила участников программы из числа телеком-операторов о том, что рассылка сообщений на голосовую почту абонентам субсидируемых тарифов не является подтверждением активности этих абонентов – получать деньги от государства по Lifeline от них нельзя.

Однако Q Link не счел это предупреждение поводом, достойным отказа от сложившейся порочной практики. Более того, сообщения при обзвоне негативных клиентов, уходившие в голосовую почту, теперь включали угрозу о том, что их получатели могут лишиться доступа к Medicaid (бесплатное медицинское страхование социально незащищенных лиц) и американской программе льготной покупке продуктов (SNAP, или «программа продуктовых талонов»), если не перезвонят.

После заключения соглашения с FCC Q Link была ликвидирована.

Искусство воровства и отмывания денег в период пандемии

Исса Асад также признал свою вину в незаконном присвоении денег, полученных в качестве господдержки в период пандемии коронавируса (COVID relief Paycheck Protection Program). Вместо того, чтобы израсходовать деньги на пополнение фонда оплата труда в непростое для бизнеса время – именно для этого они и выдавались, топ-менеджер вывел их на свои личные счета.

По сообщению газеты The Miami Herald, эти средства Асад потратил на улучшение жилищных условий, приобретение ювелирных изделий и пожертвования местному университету.

Дмитрий Степанов

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