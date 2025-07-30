В Москве открылось производство чипов для БПЛА

Компания «Индустриальный компонент», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», наладила выпуск микрочипов и электротехнических изделий на площадке «Алабушево». Новая производственная линия станет очередным шагом к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности.

Открытие производства

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» началось производство микрочипов и электротехнических изделий, об этом Cnews сообщили в московском правительстве в июле 2025 г. Новое производство нацелено на обеспечение отечественными компонентами разработчиков гражданских дронов и компаний телекоммуникационной отрасли.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за 2024 г. в ОЭЗ было открыто 30 высокотехнологичных производств. Новая производственная линия станет очередным шагом к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабировать здесь изготовление инновационной продукции, подчеркнул Ликсутов.

«На площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» формируется полноценная инфраструктура для компаний, занимающихся внедрением новых технологий. В 2025 г. на готовых промышленных площадях уже налажен выпуск электронных устройств и электротехнических изделий мощностью до тысячи полетных контроллеров за смену, а также до 500 серверных материнских плат в месяц», — уточнил руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — драйвер развития промышленности столицы, ОЭЗ технико-внедренческого типа, созданная в 2005 г. изначально на территории Зеленоградского административного округа города Москвы на месте снесенной деревни Алабушево и части территории Национального исследовательского университета «МИЭТ». Производственные мощности предприятия расположены в новом корпусе технопарка на площадке «Алабушево», первую очередь которого ввели в эксплуатацию в 2024 г.

Импортозамещение в России

При этом новое производство нацелено на обеспечение отечественными компонентами разработчиков гражданских дронов и компаний телекоммуникационной отрасли. Ключевым продуктом предприятия является полетный контроллер. Устройства используются в квадрокоптерах, предназначенных для развлекательных и образовательных целей, профессиональной аэросъемки, инспектирования объектов инфраструктуры, а также для использования в сельском хозяйстве и при осуществлении поисково-спасательных операций.

По словам генерального директора «Индустриальный компонент» Виталия Воронина, он обеспечивает достаточную вычислительную мощность для стабильного полета дрона и обработки сигналов. Также устройства совместимы с популярными настройками и оборудованием для first person view (FPV)-полетов.

Другим продуктом предприятия являются материнские платы, предназначенные для использования в высокопроизводительном серверном и телекоммуникационном оборудовании. Изделия занесены в единый реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России.

Со слов генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, на территории ОЭЗ в Москве 30 июля 2025 г. работает более 230 компаний, которые активно развивают промышленное производство высокотехнологичных изделий. По его словам, здесь предприятиям предоставляется вся необходимая производственная инфраструктура, а резидентам — разнообразные налоговые льготы и преференции, которые позволяют эффективно вкладываться в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и масштабировать производственные мощности на территории России.

Льготы для производителей дронов

Российские производители беспилотных летательных аппаратов (БЛА) получат освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации гражданских дронов массой от 0,15 до 30 кг. В июле 2025 г. группа депутатов и сенаторов внесла в Государственную думу законопроект о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для данной категории воздушных судов, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ под номером 962796-8 размещен в электронной базе данных парламента. Законопроект предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс, которые распространят льготный налоговый режим на широкий спектр беспилотных аппаратов малой авиации. Налоговое законодательство 30 июля 2025 г. предоставляет нулевую ставку НДС исключительно при ввозе и реализации дронов массой свыше 30 кг. Новые поправки расширяют льготы на более легкие воздушные суда, что охватывает большинство коммерческих и любительских беспилотников.

Законопроект устанавливает НДС в размере 0% при продаже беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории ЕАЭС. Аналогичная ставка вводится в отношении реализации запасных частей, двигателей и комплектующих, предназначенных для производства, ремонта или модернизации таких дронов. В законопроекте также предлагают освободить от НДС операции по ввозу на территорию России двигателей, запасных частей и иных комплектующих изделий, предназначенных для производства, ремонта или модернизации дронов указанной массы. Данная мера направлена на снижение себестоимости производства и стимулирование развития отечественной индустрии дронов.

Налоговая льгота получит временный характер — ее действие ограничено периодом до 31 декабря 2027 г. Данное ограничение позволит оценить эффективность меры и ее влияние на развитие отрасли БЛА.