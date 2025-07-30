Проводного интернета на всех не хватает. Сроки подключения резко выросли, россияне вынуждены ждать месяцами. Опрос

В России резко выросли сроки подключения проводного интернета. Это следствие стремительного взлета популярности услуги на фоне регулярных блокировок мобильного интернета по всей стране. В некоторых случаях ожидание подключения к Сети растягивается на несколько недель и часто превышает 30 дней.

Нужно лишь немного потерпеть

Россияне, с весны 2025 г. страдающие от повсеместных отключений мобильного интернета без каких-либо предупреждений и сроков, столкнулись с еще одной напастью. Теперь они даже не могут быстро подключить домашний интернет – провайдеры не справляются с наплывом клиентов, в результате чего россияне вынуждены ждать подключения буквально неделями, пишут «Ведомости».

По информации издания, почти 25% заявок россиян на подключение проводного интернета, оформленных с начала лета 2025 г., имеют пометку провайдера, что подключение по ним состоится позже, чем через 30 дней. В некоторых регионах ожидание затягивается на 40-50 дней. Притом это не проблема какого-то одного провайдера – это общая всероссийская беда.

На это указывает приведенная изданием статистика сервиса сравнения тарифов 101internet.ru на основе более 2500 заявок по всей России. В ней упомянуты как региональные, так и федеральные провайдеры, среди которых – «Ростелеком», МТС, «Транстелеком» (ТТК), «Уфанет» и др.

Отметим также, что провайдеры проводного интернета умеют замедлять его. То есть то, от чего бегут пользователи мобильного интернета, запросто может настигнуть их и на домашнем интернете.

Избранным ждать дольше

Спрос на услугу подключения домашнего интернета вырос по всей стране, однако в некоторых регионах случаев длительного ожидания ее выполнения оказалось больше, чем в других. Меньше всего в этом плане повезло жителям Нижегородской области – здесь зафиксировано 142 случая отложенного подключения к фиксированному широкополосному доступу (ШПД) в интернет.

USA-Reiseblogger / Pixabay Домашний интернет призван спасти россиян от замедлений мобильного. Но его тоже могут замедлить, а подключение приходится ждать неделями

Второе место – у Москвы и Московской области. В совокупности в этих двух регионах пока 80 случаев. Топ-3 замыкает Смоленская область – 58 случаев. За ними идут Санкт-Петербург и Ленинградской область (31 случай в сумме), а в конце топ-5 находится Брянская область – 22 случая.

Если сравнивать регионы по количеству заявок на подключение ШПД с ожиданием более 30 дней, то картина складывается совершенно иная. На первом месте здесь Псковская область – в этом регионе таких заявлений 87,5% от общего числа.

«Серебро» получает Томская область с незавидным результатом 85,7%, а «бронза» у Смоленской области – 62,4%.

Есть и регионы – «антилидеры» этого рейтинга, жителям которых провайдеры подключили домашний интернет в срок или без длительных задержек. К таковым по итогам июня и июля 2025 г. относится Орловская область.

Все наоборот

Как правило, лето – время спада спроса на услугу проводного интернета, сообщил изданию основатель 101internet.ru Александр Левочкин. Однако лето 2025 г. в этом плане – исключение.

«Летом (2025 г. – прим. CNews) мы зафиксировали не сезонный спад, как обычно, а аномальный рост заявок/ В некоторых регионах количество подключений увеличилось в несколько раз. При этом динамика была неравномерной: в одних регионах спрос падал, в других резкий всплеск совпадал с началом перебоев мобильной связи», – сказал Лавочкин «Ведомостям».

Что говорят провайдеры

Компании по предоставлению услуг проводного интернета не отрицают тот факт, что спрос на их услуги в России резко вырос. Как сообщили CNews представители «Мегафона», в июне и июле 2025 г. общее число соответствующих заявок выросло на 20% год к году.

В «Ростелекоме» рассказали «Ведомостям» об увеличении обращений россиян на подключение домашнего интернета в среднем на 12-15% год к году. Это характерно для всех регионов России, но в некоторых из них фиксируется еще более высокая положительная динамика.

Поиск решения проблемы

Как сообщал CNews, летом 2025 г. по всей стране резко вырос спрос на публичные точки доступа Wi-Fi. Региональные Минцифры даже начали публиковать карты их размещения на своих официальных сайтах.

«Ведомости» пишут, что за первые два месяца лета 2025 г. количество пользователей публичных точек Wi-Fi увеличилось более чем на треть – на 34%год к году. Теперь их свыше 27,8 млн человек. Ежемесячный объем трафика за тот же период удвоился до 21 тыс. ТБ, отмечает издание.

Также россияне стали массово подключать еще и спутниковый интернет. Но у этой технологии очень много недостатков – она стоит дороже обычного проводного интернета, к тому же обычные дождь и снег могут негативно влиять на качество связи.



