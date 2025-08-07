Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

Сотрудница одной из коммерческих организаций столицы совершила кражу микросхем на сумму, превышающую 12 млн руб. Сотрудники Министерства внутренних дел России смогли установить местонахождение подозреваемой и задержать ее. Похищенное оборудование пока не вернули фирме.

Безответственная сотрудница

Полиция задержала сотрудницу столичного предприятия, подозреваемую в хищении продукции на 12 млн руб., об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) России по городу Москве в Telegram-канале.

В районе Свиблово произошел инцидент. С заявлением в полицию обратился в возрасте 54 лет руководитель компании, занимающейся производством интегральных микросхем. Он сообщил о пропаже дорогостоящих плат, предназначенных для отправки заказчику.

Микросхема — это уже почти готовое устройство, или, образно говоря, электронный полуфабрикат. Микросхема содержит в себе электронную схему, выполняющую определенную функцию: это может быть логическое устройство, преобразователь уровней, стабилизатор, усилитель.

В ходе проверки документов и видеозаписей с камер наблюдения сотрудниками МВД России установлено, что кражу микросхем совершила сотрудница компании, работавшая монтажником. Общий ущерб превысил 12 млн руб.

В августе 2025 г. полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась жительница Москвы в возрасте 34 лет, которая работала на фирме монтажницей. По видеокамерам силовики вычислили, что женщина оставшись на складе одна, сложила микросхемы в хозяйственную сумку и ушла с предприятия.

Хоть саму даму 7 августа задержали, но вот краденный товар так и не нашли. По информации МВД, сотрудница успела распорядиться им по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части четыре статьи 158 Уголовного кодекса (УК) России. Женщину посадили под домашний арест, а микросхемы продолжают искать сотрудники полиции.

Мужчина украл коробки с компьютерным оборудованием

18 июля 2025 г. ранее судимый мужчина украл в Химках коробки с компьютерным оборудованием. Общая сумма ущерба составила 500 тыс. руб.

По информации МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в дежурную часть безработный, ранее судимый житель Ставропольского края.

Подозреваемый в краже признался, что сдал украденное оборудование, оставленное без присмотра, в ломбард. Полученные деньги он потратил на личные нужды. В отношении безработного мужчины возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу.

Смена традиционных видов преступности на цифровые

Цифровая преступность приходит на смену прежним традиционным видам преступлений, об этом говорят данные статистики преступности в России за январь-ноябрь 2024 г. от Генеральной прокуратуры (Генпрокуратура).

Telegram - МВД России Хищение микросхем совершила гражданка, работающая в организации монтажником

Количество краж, которые в 2015 г. составляли 41% всех преступлений (816 тыс. за январь-ноябрь 2014 г.), неуклонно снижается. За 11 месяцев 2024 г. их число уменьшилось на 15,1% и составило 461 тыс., что равно четверти всех преступлений. Для сравнения, за тот же период 2023 г. снижение составило 16,4% (542,8 тыс.).

В 2024 г. на 29,9% снизилось число краж с незаконным проникновением в жилище (16,7 тыс.), на 39,9% — карманных краж (8,7 тыс.), на 11% — краж транспортных средств (5,9 тыс.). В 2023 г. кражи с незаконным проникновением в жилище уменьшились на 25%, карманные кражи — на 30%. Почти каждая пятая кража в 2024 г. совершена с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (снижение на 10,7%, 97 тыс.).

На фоне снижения числа краж наблюдается рост мошенничеств. Если за 11 месяцев 2014 г. они составляли 7% всех преступлений (147 тыс.), то за аналогичный период 2024 г. их доля выросла до 23% (411,6 тыс.), что составляет почти четверть всех преступлений.

По данным Генпрокуратуры России, большая доля всех мошенничеств (85%, 350 тыс.) совершена с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации — это телефонные мошенничества с подменой номеров, мошенничества в интернете, мошенничества с электронными платежными средствами и другие виды кибермошенничеств. Их число за 11 месяцев 2024 г. выросло на 7,8%. В целом на преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации приходится почти 40% от всех зарегистрированных деяний (702,9 тыс., рост на 14,3%). Уже в 2023 г. они составляли каждое третье преступление в стране (614,8 тыс.), в то время как в 2018 г. их доля составляла лишь 8,5% (261 тыс.).