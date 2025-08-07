В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

В России внедрили отечественный сервис D‑ATIS для передачи метеорологической и аэронавигационной информации экипажам воздушных судов. ИТ-сервис позволяет пилотам получать данные о погоде, состоянии взлетно‑посадочной полосы, навигационных средствах и другие сведения в цифровом виде. До 2025 г. такая информация передавалась голосом, теперь она будет поступать через несколько секунд после формирования органами обслуживания воздушного движения.

Цифровая трансформация

Первый отечественный ИТ-сервис Digital Automatic Terminal Information Service (D-ATIS) по доставке в цифровом виде метеорологической и аэронавигационной информации экипажам воздушных судов внедрен в России, об этом пишет пресс-служба «Ростеха» в Telegram-канале. Созданный российскими компаниями, D-ATIS прошел тестирование и готов к внедрению на всей территории страны.

Разработка в 2025 г. проведена в рамках программы ИТ-импортозамещения для обеспечения оперативности и высокого качества получения данных о погодных условиях, состоянии взлетно-посадочных полос, навигационной и прочей необходимой информации.

По словам разработчиков, внедрение ИТ-сервиса D-ATIS обеспечивает возможность получения обновленных метеосводок практически в любой точке мира, независимо от расстояния до аэродрома посадки, всего через несколько секунд после их формирования органами обслуживания воздушного движения (ОВД). Это позволяет экипажу заблаговременно подготовиться к заходу на посадку в аэропорту назначения.

В 2020 г. ИТ-сервис D-ATIS успешно протестировали ведущие российские авиаперевозчики в аэропортах Пулково, Стригино, Внуково и Курумоч. Представители «Аэрофлота» предложили внедрить этот ИТ-сервис в 14 крупнейших аэропортах России.

Замещение софта

Российскими разработчиками была создана сеть наземных станций на основных направлениях полетов «Север-Юг» и «Запад-Восток» и сформирован центр обработки данных (ЦОД) на территории России. Отечественный сервис ACARS обеспечивает цифровой обмен авиационными сообщениями с самолетами. Передача данных «борт-земля» помогает в режиме реального времени передавать телеметрию с самолета в центр управления авиакомпании. Цифровая связь позволяет обмениваться с экипажем метеопрогнозом, другой необходимой информацией и инструкциями, в том числе в критических ситуациях.

В соответствии с дорожной картой, утвержденной сотрудниками Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) России, осуществляется переход на полностью российские цифровые технологии. Цифровизация обмена данными «борт-земля» повышает безопасность полетов, снижает нагрузку на диспетчеров и обеспечивает независимость российской авиационной отрасли от иностранных технологий и ИТ-сервисов.

Проект реализован при участии сотрудников Государственной корпорации по организации воздушного движения «Госкорпорации по ОрВД» в России, компании-интегратора и оператора сети передачи данных «борт-земля» – «Инфоком-Авиа», а также российских производителей авиационного оборудования – компаний «Алмаз», «Фирма НИТА» и Производственной компании «Азимут» (входит в «Ростех»). Совместными усилиями этих организаций проведена апробация ИТ-сервиса, а также запланирован поэтапный ввод российского D-ATIS на всей территории России.

«Количество авиакомпаний, подключенных к отечественному сервису ACARS, неуклонно растет. В 2024 г. обмен информацией через эту ИТ-систему совершали порядка 2/3 парка воздушных судов России. Использование ACARS существенно повышает эффективность эксплуатации парка авиаперевозчика и безопасность полетов. В планах — расширение зоны предоставления сервиса на всю территорию страны и подключение всех российских авиакомпаний», — сказал генеральный директор «Инфоком-авиа» Виктор Соломенцев.

ИТ-импортозамещение

До марта 2022 г. обмен информацией «борт-земля» в России для отечественных и иностранных авиакомпаний осуществлялся с использованием решений швейцарской компании Sociеtе Internationale de Tеlеcommunications Aеronautiques (SITA) и американской Aeronautical Radio, Incorporated (ARINC), которые также предоставляли услуги цифровой передачи текстовых аэронавигационных сообщений на территории России.

С 29 марта 2022 г. сервисы цифровой связи стали недоступны в связи с введенными США и Европейским союзом (Евросоюз) санкциями. Как следствие, были нарушены критически важные производственные процессы, что привело к финансовым потерям.