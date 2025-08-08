Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Группа Veon близка к закрытию сделки по слиянию принадлежащего ей украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар» со SPAC-компанией Cohen Acqusition Corp I (Cohen-I), что обеспечит «Киевстару» выход на Nasdaq. Акционеры SPAC-компании Cohen Acquisition Corp I, владеющие ценным бумагами на сумму $52 млн, пообещали не требовать погашения своих акций в случае слияния с «Киевстаром».

Акционеры Cohen-I не будут мешать слиянию с «Киевстаром»

Телекоммуникационная группа Veon и SPAC-компания Cohen Acquisition Corp I (Cohen-I) заключили соглашения с рядом инвесторов Cohen-I об отказе от права на погашение акций. Речь идет о 5,05 млн акций Cohen-I класса «А» рыночной стоимостью $52,3 млн.

Данное соглашение касается ранее заключенной сделки по слиянию Cohen-1 с украинской телекоммуникационной компанией «Киевстар», входящей в группу Veon. Эта сделка требует одобрения акционеров Cohen-I.

Но совет директоров Cohen-I может осуществить сделку и без одобрения акционеров. В этом случае акционеры Cohen-I имеют право потребовать погашения принадлежащих им акций, что может лишить Cohen-I значительной части средств, полученных в ходе IPO (первичное размещение акций).

Подписанное соглашение об отказе от права на погашение акций гарантирует, что при слиянии с «Киевстаром» у Cohen-I останется определенная часть средств.

Необходимым условием для сделки является наличие у Cohen-I минимум $50 млн. Среди инвесторов Cohen-I, подписавших данное соглашение, выступили британский фонд Helikon Investments и американская Clearline Capital. Завершение сделки по слиянию «Киевстара» с Cohen-I ожидается до конца 2025 г.

Как «Киевстар» выходит на Nasdaq

Veon договорился с Cohen-I в начале 2025 г. SPAC-компании не имеют активов, но обладают листингом на бирже.

IPO Cohen-I на американкой бирже Nasdaq состоялось в конце 2024 г., объем его размещения составил $200 млн (за вычетом комиссии андерайтеров - $188 млн). «Спонсором» (создателем) Coher-I является компания Cohen Circle Sponsor, владеющая 26.6% ее акций. Cohen Circle Sponsor принадлежит Бетси Кохен (Betsy Cohen) и Аманде Абрамс (Amanda Abrams).

Собранные в ходе IPO SPAC-компаний средства хранятся на специальном счету и могут быть потрачены только после осуществления слияния. У SPAC-компаний есть два года с возможностью продления для осуществления сделки, в противном случае собранные средства должны быть возвращены инвесторам.

По итогам слияния «Киевстар» с Cohen-I доля Veon в «Киевстар» сократится со 100% до 87%. Публичным акционерам Cohen-I будет принадлежать 10%, «спонсору» - 2,3%. Капиализация «Киевстара» составит $2,6 млрд.

Финансовые и операционные результаты работы «Киевстара»

В 2024 г. выручка «Киевстара» составила 36,9 млрд гривен ($919 млн), увеличившись за год 9%. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 20,7 млрд гривен ($515 млн), увеличившись за год на 5%. Капитальные затраты составили 8,9 млрд гривен ($221 млн).

В I квартале 2025 г. выручка «Киевстара» составила 10,6 млрд гривен ($255 млн), увеличившись за год 37,1%, прибыль - 1,8 млрд гривен ($44 млн, рост - 22,2%), скорректированный показатель EBITDA - 5,8 млрд гривен ($1240 млн, рост - 50,5%).

«Киевстар» обслуживает 23 млн абонентов сотовой связи помимо услуг мобильной и фиксированной связи. Доля компании на рынке мобильной связи Украины составляет 41%. На рынки широкополосного доступа в интернет (ШПД) - 14%. В начале 2025 г. «Киевстар» договорился с компанией Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску (Elon Musk) о предоставлении конвергентных услуг мобильной и спутниковой связи.

«Киевстар» также владеет телемедицинским приложением Helsi, оказывает услуги IP-телевидения и облачных сервисов. В начале 2025 г. «Киевстар» договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon за $155,2 млн.