«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Руководители «Яндекс» представили платформу KIT — конструктор интернет-магазинов с готовой ИТ-инфраструктурой продаж, чекаутом в один клик и встроенным помощником с искуственным интеллектом. Это SaaS-решение ориентировано на предпринимателей, которым важно быстро запустить онлайн-канал продаж без привлечения ИТ-разработчиков. Сайты, созданные на базе KIT, работают как самостоятельные магазины с возможностью привлечения трафика за счёт рекламы и органики.

Открытие ИТ-платформы

Сотрудники «Яндекс» представили новую SaaS-платформу KIT, которая позволяет бизнесу быстро запустить интернет-магазин с уже настроенной ИТ-инфраструктурой продаж, об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы». Само же ИТ-решение не требует навыков программирования и включает все необходимые функции для онлайн-торговли.

По информации разработчиков, в магазине сразу будут работать все необходимые ИТ-решения для онлайн-продаж: чекаут с оформлением заказов в один клик без регистрации, оплата и BNPL т.е. купи сейчас, заплати потом (платежный инструмент, с помощью которого можно разбить полную стоимость товара на равные части и регулярно их выплачивать в течение небольшое срока), доставка.

KIT предлагает оптимизированные user experience (UX)-шаблоны для создания сайта и всю готовую ИТ-инфраструктуру. В продукте доступны ИТ-инструменты для управления товарами и заказами, интеграция со складскими системами, службы доставки, оплаты, кассы, CRM и другие решения.

В самой ИТ-системе, как утверждают программисты «Яндекса», есть встроенный ассистент с технологией искусственного интеллекта (ИИ), который поможет освоиться с платформой и покажет аналитику по магазину.

ИТ-платформа подойдет для частных предпринимателей и владельцев компаний, которые торгуют товарами в таких категориях, как модные бренды, товарами из индустрии красоты, бытовой техникой и электроникой, продуктами из сектора розничной торговли, детские товары, дача и сад, товары для дома. К октябрю 2025 г. ИТ-продукт станет доступен всем продавцам независимо от категорий товаров.

Объединены все ИТ-инструменты

«Для успешных онлайн-продаж недостаточно просто запустить интернет-магазин. Необходимы полноценная ИТ-инфраструктура и поток клиентов. Платформа KIT объединяет все ИТ-инструменты, основанные на технологиях «Яндекса» и его партнеров. Ее цель — не только помочь в создании сайта магазина, но и обеспечить его развитие, превратив в независимый и эффективный канал продаж для бизнеса», — отметил руководитель SaaS-платформы KIT Владислав Голоднюк.

Работа с ИТ-платформой KIT не требует навыков программирования. На ней доступны шаблоны интернет-магазинов, адаптированные под разные категории товаров. Каждый шаблон уже оптимизирован для search engine optimization (SEO), что помогает привлекать больше органического трафика и эффективно использовать рекламу.

Ключевая особенность магазинов, созданных на ИТ-платформе, — оплата в один клик на этапе чекаута. Покупателям не нужно регистрироваться: данные о доставке, способах оплаты и BNPL автоматически подтягиваются из сервисов «Яндекса». Эти и другие функции доступны благодаря интеграции платформы с экосистемой «Яндекса» и его партнеров.

Рынок интернет-торговли

Российский рынок интернет-торговли вырос в январе — июне 2025 г. на 36% год к году, до 5,3 трлн руб, об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в августе 2025 г. 97% приходится на внутренние покупки, 3% — за зарубежных интернет-площадках. Темпы роста замедлились почти вдвое, ведь в первом полугодии 2024 г. они были на уровне 69%.

Среди регионов значительнее всего продажи подскочили в Чечне и Ингушетии — более 100% год к году. Также высокие темпы в Калининградской области (рост почти на 70%), Хабаровском крае, Еврейском автономном округе и Башкортостане (60%), Курске, Кургане, Оренбурге, Марий Эле и Коми, в Томской области и Чувашии (более 50%).

Продажи в интернете в российских регионах растут, на них уже приходится практически 77% от всех покупок, говорит президент АКИТ Артем Соколов. По его данным, почти 20% от всех покупок россиян приходится на онлайн-канал.

Традиционно Москва в 2025 г. заняла первое место по продажам в интернете в деньгах — 17,2%. Затем идут Московская область (7,9%) и Санкт-Петербург (6,2%). Также в топ-10 попали Краснодарский край (4,7%) Ростовская и Свердловская области (по 2,8%), Самарская, Нижегородская области и Татарстан (по 2%), Красноярский край (1,9%), Башкирия (1,87%), Челябинская и Новосибирская области (1,8%).

Самая популярная категория товаров — продукты питания из магазинов и готовая еда из ресторанов, на них приходится 20% продаж. Второе место занимают товары для дома и мебель (15,7%), третье — одежда и обувь (13,5%). Замыкают пятерку лидеров электроника и бытовая техника (12%), автозапчасти и автоаксессуары (6,8%).

Среди крупных интернет-площадок о продажах в первом полугодии отчитывался Ozon. Оборот маркетплейса в январе — июне 2025 г. вырос на 49%, до 1,79 трлн руб. А выручка сервисов электронной коммерции «Яндекса», к которым относятся маркетплейс «Яндекс маркет» и сервисы доставки продуктов и еды из ресторанов «Яндекс лавка», «Яндекс еда» и «Деливери», выросла в первом полугодии на 32%, до 553,1 млрд руб.