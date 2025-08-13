«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием

На презентации новых АК-15К и АК-15СК представители концерна «Калашников» впервые показали беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием и дальностью наблюдения до 70 км. Система также обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению на дистанции от 100 м до 12 км.

Показ комплекса

Представители концерна «Калашников» продемонстрировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гранат-4» с модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания (ГОЭСЦН), пишет ТАСС. Показ комплекса состоялся в рамках презентации модернизированных автоматов АК-15К и АК-15СК под калибр 7,62х39 мм.

БПЛА «Гранат-4» в 2025 г. представляет собой современное решение для наведения артиллерии. Оснащенный камерой с тепловизором, этот дрон способен выполнять задачи в различных условиях, обеспечивая эффективное целеуказание.

Возимый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» с модулем ГОЭСЦН предназначен для ведения дистанционного наблюдения с помощью видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения. Обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению (диапазон от 100 м до 12 км).

Концерн «Калашников» «Калашников» впервые показал дрон «Гранат-4» с лазерным наведением

Компактная ГОЭСЦН воздушного применения в составе опорно-поворотной платформы, тепловизора и видеокамеры. Предназначена для обнаружения объектов в любых погодных условиях и в любое время суток. ГОЭСЦН оснащена двухосевой системой гиростабилизации, а также системой автосопровождения цели.

Диапазон скоростей полета «Гранат-4-Э» с ГОЭСЦН составляет 90-130 км/ч, взлетная масса — не более 55 кг. С максимальной дальностью полета до 55 км и продолжительностью полета до восьми часов, «Гранат-4» может работать на высотах от 500 до 3 тыс. м. Дальность целеуказания достигает 3 км, что позволяет точно наводить огневые средства на цель. Для управления беспилотником требуется расчет из шести человек.

Разработанный и производимый инженерами концерна «Калашников», «Гранат-4» готов к применению всего за 15 минут, а сам запуск осуществляется с помощью катапульты.

В сентябре 2024 г. представители Научно-производственного объединение «Ижевские беспилотные системы» (ООО «НПО «ИжБС», концерн «Калашников») представили макет комплекса с беспилотником «Гранат-4-Э». В 2025 г. это демонстрирует активное развитие и модернизацию беспилотных систем в России.

Увеличение выпуска

Производство БПЛА ООО «НПО «ИжБС» в 2024 г. выросло в 10 раз. В планах руководства предприятия на 2025 г. увеличить объем выпуска продукции еще в несколько раз. При этом более 50% от общего плана составят новые перспективные разработки.

В концерне добавили, что объединение продолжает глубокую модернизацию производственных мощностей в условиях растущего государственного оборонного заказа. Также совершенствуются выпускаемые аппараты с учетом опыта их боевого применения в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Концерн «Калашников» Комплекс дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН

Со слов разработчиков в 2024 г., специалисты ведут доработку существующих моделей с целью увеличения их боевого потенциала и проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по новым изделиям.

Рост объемов производства ООО «НПО «ИжБС» обеспечен введением в эксплуатацию нового цеха площадью в несколько тысяч квадратных метров и нового инженерно-технологического корпуса. В нем разместились монтажный и сборочный участки, а также конструкторское бюро. Для увеличения штата сотрудников идет активное обучение новых специалистов на собственной базе.

Центр по обучению операторов

В 2025 г. руководство концерна «Калашников» открыли в Ижевске центр по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в котором каждый желающий сможет овладеть профессиональным мастерством управления БЛА. Об этом генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников сообщил ТАСС.

Концерн «Калашников» «Калашников» открыл Центр по обучению операторов БЛА

«Калашников» получил соответствующую лицензию на образовательную деятельность. Преподаватели учебного центра в августе 2025 г. — действующие операторы дронов, многие из них имеют большой практический опыт, полученный в зоне проведения СВО. Образование будет осуществляться в очной форме на платной основе.

«Важно подчеркнуть, что наш учебный центр располагает всем необходимым для качественного предоставления образовательных услуг, в том числе, для проведения производственной, летной практики. Ну, и отдельная наша задумка — организовать на базе центра специальные курсы операторов дронов для детей», — сказал Алан Лушников.

Необходимо отметить, что центр будет готовить операторов БПЛА, в первую очередь, из числа российских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО и прибудут на обучение по направлению командования воинских частей, а также из представителей ряда других силовых ведомств и структур. Например, Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия), Сил специальных операций. Кроме того, планируется, что в центре смогут обучаться и гражданские лица, которые придут самостоятельно, по личной инициативе, однако, естественно в связи с СВО, после определенной проверки.