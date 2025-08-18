Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50%

В первом полугодии 2025 г. российские онлайн-кинотеатры значительно повысили цены на подписки. В целом объем рынка без учета сегмента лицензирования и партнерств достиг 73,6 млрд руб., увеличившись на 45% год к году. Основная часть выручки приходится на платную модель (70,7 млрд руб.), рекламная модель принесла 2,9 млрд руб.

Повышение цен на подписки

Онлайн-кинотеатры за первое полугодие 2025 г. подняли стоимость своих подписок за месяц на 17-50%, об этом пишет «Коммерсант». Этот сегмент приносит компаниям основную часть выручки.

Платная модель подписки т.е. подписка на видео по запросу (SVOD) принесла ИТ-сервисам основную часть выручки — 70,7 млрд руб. По информации «Коммерсант», в 2025 г. клиенты стали выбирать более дорогие тарифы за счет ассортимента, включающего в себя как сериалы, так и книги или музыку. У «Кинопоиска» рост цены год к году составил 33%, до 399 руб. в месяц, Okko поднял цену на 50%, до 299 руб., Kion — на 20%, до 299 руб., также подорожала подписка на Premier (на 33%; 399 руб.) и Wink (17%; 349 руб.).

Unsplash - Glenn Carstens-Peters Стоимость подписок на онлайн-кинотеатры в первом полугодии 2025 г. выросла до 50%

SVOD — это способ предоставить подписчикам неограниченный доступ к видеоконтенту по запросу в обмен на регулярную плату. Популярные ИТ-платформы, такие как Netflix, Disney+ и Amazon Prime, используют эту модель для монетизации своего контента. По сути, подписчики платят фиксированную абонентскую плату в обмен на неограниченный доступ к огромной библиотеке видеоконтента без рекламы. Считайте, что это подписка Software as a Service (SaaS) т.е. программное обеспечение (ПО) как услуга, но только для видеоконтента.

За первые шесть месяцев т.е. с января по июнь 2025 г. объем рынка онлайн-кинотеатров, исключая лицензирование и партнерства, достиг 73,6 млрд руб., что на 45% больше по сравнению с 2024 г. Из них 2,9 млрд руб. принесла рекламная модель аdvertising video on demand (aVoD), когда пользователь ничего не платит за просмотр контента, однако видео сопровождается показом рекламных роликов, показ которых оплачивают оператору рекламодатели. Этот вид монетизации видеосервиса в 2025 г. встречается чаще всего.

В первом полугодии 2025 г. сегмент лицензирования и партнерств достиг 10,2 млрд руб., что на 11% меньше, чем в 2024 г. Количество премьер на ИТ-платформах в I квартале 2025 г. сократилось на 40%, составив 24 новых оригинальных сериала.

Платные подписки в тренде

В июне 2025 г. ПАО «Ростелеком» совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) провели исследование «Развитие новых коммуникационных интернет-технологий» в России и мире. В частности, эксперты проанализировали российский рынок онлайн-кинотеатров.

Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2024 г. формировалась на 93,8% за счет платных подписок т.е. SVoD. Выручка от рекламы по итогам 2024 г. показала рост в 12% в сравнении с 2023 г., но в общей выручке ее доля снизилась до 6%. Разовые платежи составляют всего 1%, онлайн-кинотеатры перестали пользоваться данной моделью после исчезновения из библиотек голливудского контента.

Популярность подписок аналитики объясняют растущим интересом пользователей к российскому кино- и сериальному контенту, а также увеличением количества пользователей мультисервисных подписок («Кинопоиск» через «Яндекс Плюс», Okko через «Сберпрайм», KION через «МТС Премиум»). Наибольший рост выручки показали сервисы Okko (+85% к 2023 г.) и Wink (+59% к 2023 г.).

Эксперты «Ростелекома» и ИРИ определили три рекомендации для дальнейшего развития онлайн-кинотеатров в России: создание отраслевых стандартов по отказу от использования цифровыми платформами манипулятивных практик, навязывающих пользователям принятие невыгодных для них решений т.е. темных паттернов; субсидирование производства российского видеоконтента; разработка нормативной базы по принудительному лицензированию зарубежного видеоконтента.

Санкции на контент

В 2022 г. многие зарубежные онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы, такие как Netflix и Spotify, ушли с российского рынка, а также прекратили поставки контента. Это произошло в связи началом специальной военной операции (СВО) России на Украине и последовавшими за ними санкциями.

Российские онлайн-кинотеатры, такие как «Кинопоиск», «Иви» и «Okko», потеряли доступ к новинкам зарубежных студий, таких как Disney, Warner Bros., Universal, Sony Pictures и Paramount. По информации РБК, на момент ухода фильмы этих компаний составляли 80% российского рынка. В результате этого в библиотеках российских онлайн-кинотеатров стало меньше зарубежного контента, а некоторые фильмы и сериалы, такие как «Доктор Хаус» и «Друзья», были удалены.

При этом в единичных случаях ИТ-платформам все-таки удается выпускать западные новинки. Например, на «Амедиатеке» выходили новые эпизоды приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона», хотя Warner Bros. Discovery (до объединения в апреле 2022 г. с телеканалом Discovery была известна как WarnerMedia), владеющая телеканалом HBO, свою деятельность в России приостановила.