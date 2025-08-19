Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи

Министерство обороны подало иск более чем на 0,5 млрд руб. к российскому производителю телеком-оборудования, радаров и мобильных комплексов связи НПФ «Микран».

Иск Минобороны

Как выяснил CNews, Минобороны подало иск на сумму 537,4 млн руб. к производителю электроники АО НПФ «Микран». Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

В исковом заявлении отсутствует информация о предмете иска. Однако известно, что «Микран» производит телекоммуникационное оборудование, радары для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и т.д. И вероятно, разбирательство связано с поставкой подобной продукции.

Видимо, «Микран» не согласен с требованиями министерства. «Об иске нам известно, мы готовы представить аргументированный ответ и отстаивать свою позицию в суде», — сообщил CNews представитель компании.

Росгвардия Минобороны судится с производителем электроники

CNews направил запрос о причинах разбирательства в Минобороны.

Деятельность и выручка «Микрана»

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 г. составила 9,5 млрд руб. при чистой прибыли 901,6 млн руб. То есть Минобороны просит половину прибыли компании через суд.

В феврале 2024 г. структура «Газпром Тех» приобрела 90% долей производителя НПФ «Микран». В марте стало известно, что эта доля отошла «ИКС Холдингу».

Стоимость компании гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов оценил в 5–10 млрд руб. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын положил, что 100% НПФ «Микран» могут стоить до 14 млрд руб.

Другие иски Миноброны

Министерство обороны с некоторой периодичностью подает иски к российским производителям микроэлектроники. Например, в апреле 2025 г. CNews писал о том, что министерство подало иск на сумму 90 млн руб. к «Концерну Автоматика». Предприятие специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

Миноброны подало иск и к главному чипмейкеру России «Микрону».

Свыше 1 млрд руб. Минобороны потребовало с производителя электроники АО «Электроавтоматика».