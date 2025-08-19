В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников

До конца 2025 г. в России стартует производство изделий с использованием технологии 3D-печати для авиастроения, двигателестроения, а также для горнодобывающей и нефтяной отраслей региона. Для реализации этого проекта местный предприниматель, при поддержке партнера из Санкт-Петербурга, зарегистрировал компанию ООО «Аддитивные системы и производство».

Производство 3D-изделий

В России для машиностроителей запустят производство 3D-изделий, пишет «Коммерсант». Производство будет является региональным центром, ориентированным на применение отечественного оборудования и широкий спектр 3D-технологий, включая печать металлами и полимерами.

Пермский предприниматель Евгений Матвеев и его партнер из Санкт-Петербурга в августе 2025 г. создали ООО «Аддитивные системы и производство» (АСП). Основное направление деятельности компании — ковка, прессование, штамповка, профилирование и производство изделий методом порошковой металлургии. Также организация занимается изготовлением пластмассовых изделий, двигателей и турбин, обработкой металлов, разработкой программного обеспечения и его оптовой продажей. Генеральным директором назначен Алексей Курчев. Уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Пермский предприниматель Евгений Матвеев владеет 50% долей компании и является соучредителем ООО «Ф2 Инновации», специализирующегося на полимерных решениях. Оставшиеся 50% принадлежат Николаю Дробченко, ведущему деятельность в Ленинградской области. Господин Дробченко — совладелец трех действующих компаний, включая ООО «3Длам Индастриал».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «3Длам Индастриал» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2023 г. и занимается оптовой торговлей станками. Генеральный директор — Иван Пащенко, владеющий 25% долей компании. Еще 15% принадлежат Николаю Дробченко, 10% — ЗАО «Биоград». В 2024 г. выручка компании составила 199 млн руб., чистая прибыль — 417 тыс. руб. Согласно официальному сайту, 3Dlam поставляет оборудование для производства деталей по технологии послойного лазерного сплавления (SLM 3D). Компания-разработчик изготавливает металлические детали для авиации, машиностроения, аэрокосмической отрасли, прикладной науки и медицины, используя нержавеющую сталь, жаропрочные сплавы, титан, кобальт-хром, вольфрам, бронзу и алюминиевые сплавы.

Компания АСП выступает региональным центром, использующим отечественное оборудование и различные 3D-технологии, включая печать металлами и полимерами. АСП будет не только производить изделия с помощью аддитивных технологий, но и предоставлять услуги реверс-инжиниринга и технологического аудита. В 2025 г. планируются инвестиции до 50 млн руб. Регистрация компании в Перми обусловлена стремлением ее учредителей способствовать развитию местной промышленности. Руководство компании намерено выпускать продукцию для авиации, двигателестроения, строительства, горнодобывающей и нефтяной отраслей. Запуск производства намечен на начало осени 2025 г.

Согласно данным Rusprofile, в Пермском крае услуги по ковке, прессованию, штамповке, профилированию и производству изделий методом порошковой металлургии предоставляют несколько предприятий, таких как ООО «Ферратор Механикс», «Универсалпроммаш», «Метпром» и «Уралметиз». Выручка ООО «Ферратор Механикс» в 2024 г. превысила 233 млн руб. Услуги 3D-печати из пластика в регионе оказывают Региональный центр инжиниринга, а также компании Asti-3D и 3D Imaging.

Сложности с оборудованием

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отметил, что 3D-печать крайне востребована в авиационной и космической отраслях, где требуются мелкосерийные детали, производство которых ресурсоемко. Основной спрос на 3D-изделия формирует станкостроение, так как санкции в 2025 г. ограничивают доступ к продукции крупнейших холдингов. «Ведущие компании в сфере 3D-печати — немецкие OS и SLM Solutions, а также британская Renishaw. Вероятность поставок их оборудования в Россию в объемах, способных удовлетворить спрос, в ближайшем будущем минимальна», — пояснил аналитик.

Вадим Тедеев подчеркнул, что для производства 3D-изделий необходимо дорогостоящее оборудование, при этом универсальных решений и готовых комплектующих на российском рынке нет. «Стоимость одного принтера оценивается в миллионы рублей, а промышленные модели — в десятки и сотни миллионов. Однако цена не тормозит развитие отрасли, так как технология крайне востребована промышленными предприятиями», — отметил он.

Строительство высотного общественно-культурного объекта

В Республике Татарстан завершено строительство первого в России высотного общественно-культурного объекта, выполненного с применением технологии строительной 3D-печати и получившего положительное заключение государственной экспертизы в 2025 г.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан Открытие общественно-культурного центра «Мелля»

Общественный центр «Мелля» высотой около 10 м. и площадью свыше 1,6 кв. м. возведен в селе Мальбагуш Азнакаевского района по заказу ПАО «Татнефть» с использованием оборудования резидентов «Сколково».

Архитектурное сооружение открыло новое направление в девелопменте — аддитивное строительство крупных объектов. В здании разместятся библиотека, концертный и спортивный залы, административные помещения, почтовое отделение и фельдшерский пункт. Внутри будут проводиться выставки, кинопоказы, культурные мероприятия и встречи жителей.

На строительной площадке использовались три специализированных принтера, предназначенных для создания высотных объектов на фундаменте. Компания AMT предоставила оборудование, а 3Д АРТ выступила исполнителем работ по 3D-печати объекта. Проект фактически открывает новую эру в российском строительстве с применением аддитивных технологий для масштабных объектов.