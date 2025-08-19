Veon продал свой скандальный актив властям

Группа Veon продала принадлежавшего ей киргизского сотового оператора Sky Mobile государственному киргизскому «Элдик Банку». Ранее Veon планировала продать данный актив непальской Cg Corp Gobal за $32 млн, однако Правительство Киргизии воспользовалось своим преимущественным правом на покупку.

Veon со второй попытки продал Sky Mobile

Группа Veon, бывший владелец российского «Вымпелкома», работающая под торговой маркой «Билайн», закрыла сделку по продаже контрольной доли в киргизском сотовом операторе Sky Mobile («Скай Мобайл», торговая марка «Beeline Кыргызстан»). Как говорится в сообщении Veon, покупателем выступил государственный киргизский «Элдик Банк».

Первоначально Veon договорился о продаже 50,01% акций Sky Mobile еще в 2024 г. Покупателем должна была выступить непальская CG Corp Global. Сумма сделки должна была составить $32 млн.

Однако Правительство Киргизии решило воспользоваться преимущественным правом на выкуп компании. В результате покупателем 100% в Sky Mobile стал «Элдик банк». Как пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе банка, «Элдик банк» стал единственным владельцем сотового оператора.

Сумма сделки не сообщается. Но если она была такой же, как планировалось в ходе сделки с CG Corp Global, то Veon также также должен был выручить за свою долю $32 млн, а вся компания должна быть оценена примерно в $64 млн.

Кто был партнером Veon в Киргизии

Формально единственным владельцем Sky Mobile является оффшор Menacrest, через который и осуществлялась сделка. В нем Veon владеет 50,01%, остальное принадлежит оффшору Crowell Investments, за который стоит казахстанская инвестиционная группа «Верный Капитал». Владельцем данной группы является казахстанский магнат Булат Утемуратов.

Crowell Investments также является партнером Veon в казахстанском сотовом операторе «Кар-Тел». Владельцем Sky Mobile оффшор Crowell Investments стал в 2008 г. Сама компания Sky Mobile была создана в 2006 г. путем передачи в нее активов первого киргизского сотового оператора «Бител».

Как Veon забрал актив МТС

В конце 2005 г. МТС («Мобильные Телесистемы») приобрела за $150 млн 51% в офшорных компаниях, владевших «Бител». Однако сразу после этого офис «Битела» был захвачен лицами, представлявшими интересы малоизвестной российской компании «Резервспецмет». После этого активы «Бител» были переданы в Sky Mobile, владельцем которого стал холдинг Altimo - телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп».

«Альфа-групп» была одним из крупнейших акционеров «Вымпелкома». В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» и образовалась группа Vimpelcom, впоследствии переименовав в Veron. Крупнейшим акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп».

После того, как казахстанских партнер «Вымпелкома» стал владельцем Sky Mobile, киргизский сотовый оператор перешел на работу под бренд Beeline. В 2011 г. «Вымпелком» стал владельцем контрольной доли в Sky Mobile. Со своей стороны, МТС с 2007 г. вела судебные разбирательства на острове Мэн со структурами «Альфа-групп» из-за потери контроля над «Бителом».

Со своей стороны, бывшие владельцы «Битела» - структуры казахстанского предпринимателя Искандера Еримбетова - вели в Лондоне арбитражные разбирательства с МТС, требуя от российской компании исполнить put-оцион на выкуп оставшейся доли в оффшорах, контролировавших «Бител», и выплатить $200 млн. Арбитраж обязал МТС исполнить опцион, но российская компания отказывалась это сделать.

В 2013 г., в рамках судебных разбирательств на острове Мэн, между МТС и структурами «Альфа-групп» было заключено мировое соглашение. По нему «Альфа-групп» выплатила МТС компенсацию в размере $150 млн за потерю контроля над «Бител», а также обязалась урегулировать все претензии к МТС со стороны бывших владельцев «Бител».

Распродажа активов Veon

В последнее время Veon активно распродает свои активы. В частности, в 2023 г. был продан основной актив группы - российский «Вымпелком». Покупателем выступила группа топ-менеджеров оператора во главе с Александром Торбаховым, на тот момент занимавшим пост гендиректора оператора. Сумма сделки составила 130 млрд руб., но сделка прошла в безденежной форме: «Вымпелком» принял на себя обязательства Veon по евробондам перед их владельцами из российской финансовой инфраструктуры. По данным РБК, к настоящему моменту Торбахов более не является владельцем «Вымпелкома».

Также Veon продал свои активы в Италии, Алжире, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Зимбабве, Центрально-Африканской республики, Намибии, Бурунди, Армении, Грузии и Таджикистане.

У Veon остается активы на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Бангладеше и Пакистане.

Недавно Veon завершила сделку по слиянию принадлежащего ей «Киевстара» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I, в результате чего «Киевстар» получит листинг на американской бирже Nasdaq.