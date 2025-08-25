Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями
Медиаресурсы Wired и Business Insider оказались жертвами масштабной публикации материалов созданных с помощью технологий искусственного интеллекта и подписанных несуществующими авторами. Многочисленные новости под этим псевдонимом публиковались на известных ИТ-площадках. После расследования Press Gazette в 2025 г., указывающего на их сомнительное происхождение, редакции Wired и Business Insider стали удалять такие материалы, видимо в редакции заметают следы.
Несуществующие инфоповоды
Западные СМИ Wired и Business Insider удалили фейковые новости сгенерированные нейронными сетями и выданные за труд фрилансера, пишет The Guardian. Материалы размещались по авторством некой Марго Бланшар (Margot Blanchard), ну ее саму в медиаресурсах также найти не удалось.
Показательным стал случай с Wired — изданием, которое активно критикует низкокачественный контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), и его влияние на журналистику. Но, как выяснилось в августе 2025 г., это не уберегло издание от публикации материалов, которые были созданы ChatGPT. И никакие детекторы ИИ в издании не помогли, ведь материалы прошли все внутренние проверки качества.
По данным Press Gazette, издания Wired и Business Insider регулярно публиковали новости, подписанные анонимным журналистом под псевдонимом Марго Бланшар. Материалы отличались высоким качеством и затрагивали интересные темы, что обеспечивало им высокий спрос и щедрые гонорары автору. Однако выяснилось, что все эти новости были фейковые и созданы с помощью ИИ.
Важно отметить, что тексты, созданные нейронными сетями, часто не содержат ничего предосудительного. При условии качественной редактуры, использования достоверных данных и тщательной проверки информации лично журналистом, хотя такая статья и не является вершиной журналистики, вполне имеет право на существование. Однако новостные поводы, подписанные под авторством Марго Бланшар, были полностью сгенерированы ИИ. В них даже отсутствовали реальные истории, нейронные сети создавали сюжеты, с вымышленными персонажами, имена и ситуациями в США.
К примеру, на сайте Wired была опубликована новость с названием «Они влюбились, играя в Minecraft. Затем игра стала местом их свадьбы», написанная в типичном стиле генеративного ИИ и содержащая вымышленных персонажей. Эта история была полностью выдумана. Автор, используя ИИ, создал увлекательный и правдоподобный с журналистской точки зрения сюжет, но редакторы не провели достаточно тщательную проверку, что и привело к серьезным последствиям в издании Wired.
Подобных материалов насчитывается десятки. Издания Wired 25 августа активно удаляют такие новости, поясняя, что они не соответствуют стандартам качества. Однако репутационный ущерб уже нанесен. В интернете отмечают, что такие случаи подрывают доверие к реальной журналистике. Исследователи Press Gazette удивляться, если уж редакторы изданий Wired и Business Insider не могут отличить вымысел от правды, как можно доверять информации в сети?
Через неделю редакция Wired удалила и опубликовала заявление о несоответствии материала редакционным стандартам. Аналогичные меры приняли и другие издания по типу Business Insider, редакция удалил два эссе Марго Бланшар о родительстве и жизни после 45 лет. Тем не менее, в этой истории есть и положительный момент. После такого громкого скандала в издании Wired, вероятно, осознали, что редакторы должны быть максимально внимательными и тщательными. В противном случае подобные случаи будут повторяться и дальше, а их общая цитируемость просто будет падать.
Предварительное расследование
В августе 2025 г. исследователи Press Gazette получили сигнал от редактора Dispatch Джейкоба Фуреди (Jacob Furedi) с утверждением, что некая Марго Бланшар предложила ему разместить материал с расследованием о заброшенном шахтерском городке Грейвмонт, который перепрофилировали в якобы секретный полигон для исследования смерти.
Марго Бланшар хотела поведать историю ученых, бывших полицейских и шахтеров, которые оказались вынуждены работать с трупами, и рассмотреть этические тонкости и теневую экономику бизнеса. У нее якобы были контакты криминалистов и опыт в общении с членами закрытых сообществ, объединенных этой чувствительной темой.
Сам Джейкоб Фуреди изначально начал подозревать Бланшар в том, что предложенная новость с расследованием была сгенерирована в ChatGPT. Редакция Dispatch решили уточнить, откуда данные про Грейвмонт. Сам Фуреди ничего не нашел, а Марго Бланшар сказала, что о городе мало что известно, ведь она узнала о нем из разговора с неназванным патологоанатомом. Бланшар также предложило лично туда съездить и все уточнить с фото и видео фиксацией. Фуреди же потребовал показать запросы на архивы и уточнить, сколько времени она проведет в Грейвмонте и какую сумму запросит у редакции Dispatch. Фейковая журналистка ответила лишь, что хотела бы провести в городе семь дней для расследования и взять предоплату в размере $670.
Сомнения появились, когда Марго Бланшар не смогла предоставить данные для выплаты гонорара и просила перевести деньги через PayPal или чеком. Текст в Dispatch проверили двумя ИИ-детекторами, которые предположили, что он написан человеком. Однако при тщательном анализе и дальнейшей переписке выяснилось, что история вымышлена. В августе 2025 г. редакторы Dispatch увидели это статью на Wired, поэтому и обратились к исследователям Press Gazette.
Популярность автора
В апреле 2025 г. Business Insider разместил два эссе от первого лица, подписанные за авторством Марго Бланшар о работе на удаленке и решении стать матерью в 45 лет. После обращения Press Gazette оба текста были удалены.
В июне 2025 г. Index on Censorship опубликовал статью Марго Бланшар о проблемах журналистов в Гватемале. Ее представили как автора, который освещает вопросы прав человека, хотя ни одной статьи на эту тему исследователи Press Gazette не нашли. Журнал удалил текст в ответ на запрос газеты и признался, что сам напоролся на то, от чего предостерегал ранее.
У журнала про искусство Cone была статья того же автора про бренды уличной одежды. У SFGate — про суперпоклонников Диснейленда. Контент 25 августа 2025 г. тоже удалили с обеих изданий.
После новости о фейковом авторе Press Gazette, другие журналисты с крупных изданий поделились в письмах с исследователями своим опытом общения с автором, но те сразу заподозрили неладное. В ряде случаев Марго Бланшар не могла уточнить детали будущих публикаций своим редакторам. В одном случае в 2024 г. она присвоила чужие научные статьи, выдавая их за свои. В другом — пообещала связаться с вымышленным экспертом, которого она упомянула в материале для примера.