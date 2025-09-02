В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce

Испытания самого крупного в Содружестве Независимых Государств беспилотного вертолета Sky-Truck прошли успешно в Белоруссии. Минское конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты» успешно завершили в конце августа 2025 г. первую серию испытательных полетов своего нового транспортного беспилотного вертолета Sky-Truck. Полеты последовали за циклом заводских испытаний машины, проведенных ранее. Его максимальная взлетная масса достигает 2350 кг.

Испытания беспилотного вертолета

Минское конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», известное также под брендом UAVHELI, успешно завершило первую серию испытательных полетов своего нового транспортного беспилотного вертолета Sky-Truck, говорится в пресс-релизе компании. Белорусское конструкторское бюро испытало беспилотный вертолет Sky-Truck с американскими двигателями, которые доставили в обход санкций. Ведь еще с 2022 г. двигатели Rolls-Royce запрещено завозить в Белоруссию.

Российские эксперты называют Sky-Truck самым крупным в Содружестве Независимых Государств (СНГ) беспилотным вертолетом. Заводские испытания проводили в течение 2025 г. Производитель указывает, что изначально беспилотный летательный аппарат (БПЛА) проектировали под российские двигатели ВК-650В, но позже адаптировали к британской серии Rolls-Royce 250 (Allison Model 250).

В 2024 г. объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» поставила первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний импортозамещенного вертолета «Ансат». Первые опытные образцы ВК-650В, произведенные на петербургском предприятии «ОДК-Климов», успешно прошли предварительные и ресурсные испытания. Параллельно ВК-650В готовят к наземным отработкам в составе вертолета «Ансат», после чего будет получено заключение на первый вылет. ВК-650В — первый российский вертолетный двигатель в классе мощности 650-750 лошадиных сил (л.с.). Силовая установка заменит иностранные двигатели на вертолетах «Ансат», Ка-226Т, а также будет использоваться в других перспективных отечественных и зарубежных вертолетах взлетной массой до 4 тонн. По сравнению с зарубежными аналогами ВК-650В обладает большей взлетной мощностью и лучшими удельными характеристиками.

Со слов инженеров «Беспилотные вертолеты», испытания проводили именно с британскими двигателями, которые продает и производит по лицензии американская компания Allison Engine Company. Агрегаты весьма распространены, их ставят на различные вертолеты, включая AW109, Bell 206, MD 500 и ряд других моделей.

Характеристики вертолета Sky-Truck

Впервые беспилотный вертолет Sky-Truck представили 31 марта 2025 г. Аппарат сконструирован по соосной схеме. Его максимальная взлетная масса — 2350 кг, а дальность полета — почти 500 км продолжительностью до четырех часов. Вертолет несет до 600 кг груза в подфюзеляжном контейнере.

Машину проектировали для доставки грузов на морские нефтедобывающие платформы. В частности, БПЛА подойдет для доставки важных медицинских грузов, продовольствия, деталей для производств. Вертолет может базироваться на кораблях. В июне инженеры компании-разработчика увеличили его функционал и расширили выполняемый круг задач.

О производителе

Конструкторское бюро «Беспилотные Вертолеты», ранее известное как КБ«INDELA» и с 2017 г. — «UAVHELI», — белорусская компания, занимающаяся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного и самолетного типов, а также систем управления для них. Основано в 1996 г. Владимиром Чудаковым.

YouTube - UAVHELI Белорусский беспилотный вертолет

Компания «Беспилотные Вертолеты» реализует широкий комплекс услуг по разработке и производству беспилотных авиационных комплексов вертолетного и самолетного типов: проектирование и разработка, производство на собственных мощностях, модернизация и адаптация изделий, испытания, сервисное обслуживание, обучение.

Многолетний опыт, накопленные знания и профессионализм команды позволяет изготавливать в 2025 г. продукцию, соответствующую мировым стандартам авиации и удовлетворяющую поставленным заказчиком задачам. Коллектив компании предвидит развитие технологий, понимает потребности рынка и готов предложить продукт, отвечающий их текущим и перспективным потребностям.

Западные санкции

Санкционная политика Великобритании и Соединенных Штат запрещает поставлять в Белоруссию товары военного и двойного назначения. К данной категории и в сентябре 2025 г. относятся и авиадвигатели.

Включение в санкционные списки США 18 августа 2024 г. Министерство финансов США официально включило «Беспилотные Вертолеты» в санкционный перечень вместе с белорусскими компаниями и физическими лицами. Поводом стало подозрение в сотрудничестве с представителями российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Расширение санкций Великобритании 27 января 2025 г. Власти Великобритании внесли предприятие в свой санкционный список наряду с другими белорусскими оборонными компаниями. Это решение обосновано аналогичными причинами: содействие военной поддержке России.

19 июня 2025 г. власти Новой Зеландии расширили санкционный режим против белорусских оборонных предприятий, включив в него «Беспилотные Вертолеты» и его руководителя Владимира Чудакова, на основании роли этих структур в расширении военного потенциала России.

Власти Европейского Союза (Евросоюз) в рамках 18 пакета санкций, принятого 18 июля 2025 г., ввели ограничения против компании «Беспилотные Вертолеты». Меры предусматривают запрет на экспорт технологий, финансовые ограничения и заморозку активов.