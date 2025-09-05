На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд

В Microsoft планирует получить примерно $7,3 млрд на расширенной поддержке Windows 10, подсчитали аналитики. По последним оценкам, более 120 млн персональных компьютеров продолжат работать на Windows 10 даже после окончания ее поддержки 14 октября 2025 г. Исследование Nexthink предусматривает, что Microsoft заплатят $61 за устройство в течение первого года расширенной поддержки.

Поддержка Windows 10

Microsoft заработает более $7 млрд на расширенной поддержке Windows 10, пишет BetaNews. Более 120 млн персональных компьютеров (ПК) по всему миру будут работать под управлением Windows 10 после октября 2025 г.

Согласно оценкам аналитической компании Nexthink, расширенная поддержка этой операционной системы (ОС) Windows 10 обойдется бизнес-сообществу примерно в $7,3 млрд. Ведь в сентябре 2025 г. более 120 млн ПК по всему миру продолжат работу под управлением Windows 10 после официальной даты окончания поддержки 14 октября 2025 г.

Прогноз предполагает, что за каждое из 120 млн устройств компании и государственные учреждения заплатят по $61 за первый год расширенной поддержки Windows 10. Эти данные относятся только к организациям, обязанным оплачивать такую техническую поддержку.

Исследование выявило, что устройства на Windows 11 работают менее стабильно, чем на Windows 10: частота сбоев ИТ-системы составляет 1,2% против 0,6%, а необходимость аппаратной перезагрузки — 9,9% против 8,5%. Эти показатели особенно значимы для корпоративного сектора.

Microsoft Заработок Microsoft превысит $7 млрд на расширенной поддержке операционной системы Windows 10

Частные пользователи могут получить бесплатную расширенную поддержку ОС Windows 10 двумя способами, помимо платной программы Extended Security Updates (ESU). Первый — включение функции резервного копирования Windows, синхронизирующей настройки ПК с облачным хранилищем OneDrive, где предоставляется 5 ГБ бесплатного пространства при наличии учетной записи Microsoft. Второй — накопление и обмен 1 тыс. баллов в программе Microsoft Rewards, которые начисляются за использование ИТ-сервисов компании Microsoft, таких как поисковик Bing.

По мнению экспертов Tom's Hardware, именно возможность бесплатного получения обновлений безопасности для Windows 10 еще как минимум в течение года является ключевой причиной высокой популярности этой ОС среди пользователей в 2025 г.

Операционная система

Windows 10 — ОС для ПК и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT. После Windows 8.1 система получила номер 10, минуя 9. Серверный аналог Windows 10 — Windows Server 2016.

После Windows 8 ИТ-система получила номер десять, минуя девятку. Как объяснил глава Microsoft по маркетингу Windows Тони Профет (Tony Prophet), пропуск девятого номера в наименовании Windows не связан с совместимостью. Многие программы определяли бы ее, как ИТ-систему из семейства Windows 9x, которые выпускались с 1995 по 2000 г. Изначально предполагалось, что нынешняя Windows 8.1 будет названа Windows 9, в Microsoft не хотели, чтобы новая версия Windows ассоциировалась с непопулярной у юзеров Windows 8.

Кибербезопасность в ОС

В 2025 г. Windows, доминирующая на рынке ОС, привлекает киберпреступников из-за закрытого кода и широкого распространения. Сбой CrowdStrike в июле 2024 г., вызвавший отключение миллионов компьютеров и хаос в аэропортах, банках и больницах, показал ИТ-уязвимость экосистемы Microsoft, даже с использованием стороннего программного обеспечения (ПО). Linux, напротив, менее привлекателен для хакеров из-за меньшей распространенности. Согласно TrendMicro за 2023 г., кибератаки на Linux, с помощью вирусов-вымогатеелй или криптомайнеры, реже, а ИТ-система разрешений снижает ущерб от кибервзломов.

Открытость Linux позволяет проводить аудит кода, что дает компаниям и экспертам по информационной безопасности (ИБ) возможность выявлять ИТ-уязвимости или скрытые функции. В отличие от Windows, где закрытая архитектура и телеметрия вызывают вопросы у сторонников конфиденциальности, Linux обеспечивает прозрачность. Это особенно важно для организаций, работающих с чувствительными данными, таких как финансовые или медицинские учреждения. По данным отчета IBM Security за 2024 г., ИТ-системы на Linux восстанавливаются после кибератак быстрее, чем Windows, благодаря модульной структуре и поддержке сообщества.

Окончание поддержки Windows 10 в октябре 2025 г. приведет к прекращению бесплатных обновлений безопасности, оставляя миллионы устройств уязвимыми. Переход же на Windows 11 требует оборудования с TPM 2.0 и мощными процессорами, что влечет многомиллионные расходы для компаний. Функции Windows 11, такие как Copilot+ и Recall, вызывают опасения у правозащитников, считающих их ИТ-инструментами слежки, что отталкивает бизнес, ценящий конфиденциальность. Linux, напротив, поддерживает старое оборудование, а дистрибутивы вроде Linux Mint и Ubuntu обеспечивают стабильность без необходимости обновления техники.