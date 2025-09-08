Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

Сотрудники российской киберполиции сообщили о новой мошеннической схеме, нацеленной на пожилых граждан. Злоумышленники рассылают пенсионерам поддельные уведомления якобы от имени Пенсионного фонда России. Аферисты обещают увеличить пенсионные выплаты на 30% с помощью бонуса для россиян в возрасте от 58 до 84 лет.

Новая схема обмана

Мошенники в России начали рассылать пожилым людям фейковые сообщения от имени несуществующего Пенсионного фонда России (ПФР), об этом предупредили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД). По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за сотрудников ПФР и обещают увеличить пенсию на 30% с помощью нового бонуса для россиян в возрасте от 58 до 84 лет.

По информации сотрудников их управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, в сентябре 2025 г. мошенники в фейковых сообщениях призывают пенсионеров вступить в Telegram-канал, якобы созданный сотрудниками Пенсионного фонда, с очень важной информацией. В рассылке подчеркивается срочность, угрожая потерей доступа при игнорировании. Среди полезных услуг упоминается оформление справки для повышения пенсии и получения бонусов.

Аферисты обещают увеличить пенсионные выплаты на 30% с помощью якобы нового бонуса для россиян в возрасте от 58 до 84 лет. Для получения же справки, необходимой для начисления пенсионной надбавки, пенсионеров в сентябре 2025 г. приглашают присоединиться к специальному каналу, где якобы размещена вся информация. На самом деле — это доксинг, предупредили в МВД.

Администрация города Сочи российской киберполиции предупредили о мошеннической рассылке от фейкового Пенсионного фонда, якобы с целью увеличения пенсий на 30%

Доксинг — распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества.

Сотрудники киберполиции уточняют россиянам, что с 1 января 2023 г. ПФР и Фонд социального страхования (ФСС) объединились в Социальный фонд России (СФР). Официальные уведомления СФР приходят только через портал «Госуслуг» или заказными письмами.

Представители УБК МВД подчеркнули, что подобные рассылки не имеют отношения к действующим социальным выплатам и являются мошенничеством. Россиян призвали предупредить пожилых родственников о новой схеме злоумышленников.

Концепция доксинга

Концепция доксинга впервые появилась в онлайн-мире в 1990 г., когда анонимность считалась священной. Вражда между хакерами иногда приводила к тому, что один решал «cкинуть документы» другого, который раньше был известен только как имя пользователя или псевдоним. «Docs» превратилось в «dox» и со временем стало глаголом.

По информации МВД, доксинг особенно опасен, когда его организуют или поддерживают государственные структуры либо связанные с ними организации. Это может привести к серьезным последствиям, включая целенаправленные информационные атаки на критическую ИТ-инфраструктуру и дестабилизацию социально-политической ситуации.

Ведь в 2025 г. многие пользователи по неосторожности раскрывают личные данные в социальных сетях, которые затем могут быть использованы против них. Многие знаменитости, политики, журналисты и другие публичные лица сталкивались с доксингом в социальных сетях, что приводило к онлайн-преследованиям, угрозам безопасности и, в крайних случаях, угрозам убийства. Часто такие преследования связаны с политическими взглядами, личными отношениями или даже внешностью, включая вес.

Специалисты по борьбе с кибермошенничеством отмечают, что даже основатель Telegram Павел Дуров официально признал серьезность проблемы на ИТ-платформе и заявил о намерении бороться с каналами, распространяющими личные данные пользователей и занимающимися вымогательством, однако, несмотря на эти обещания, было удалено лишь несколько групп в 2025 г. «Украинские ресурсы, открыто публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать», — подчеркнули в МВД России.

Рост дохода у мошенников

Число случаев кибермошенничества против россиян снизилось в первой половине 2025 г., но похитить денег аферисты смогли больше, об этом CNews сообщили представители Bi.Zone в июле 2025 г. Так, случаев кибермошенничества стало на 18% меньше по сравнению с 2024 г., а добычей злоумышленников стали почти 6,9 млрд руб.

Согласно статистике Центрального Банка (Центробанк) России, с января по март 2025 г. мошенники похитили почти 6,9 млрд руб. — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 г. При этом, по данным Bi.Zone AntiFraud, число случаев кибермошенничества в первой половине 2025 г. снизилось на 18%. Эксперты считают, что злоумышленники теперь ориентируются на более прибыльные схемы.