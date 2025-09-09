Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард

У обанкротившегося «Связного» помимо сотен кредиторов с многомиллиардными требованиями нашлись и крупные должники. Три иностранные компании, среди которых структуры, которые связывали с Олегом Малисом и «Евросетью», задолжали ритейлеру 31 млрд руб., но возвращать будут победителю торгов ЦОП «Гарант». Агент, за которым может скрываться крупный игрок, купил долги с дисконтом в почти 98%.

Что купил ЦОП «Гарант»?

Как выяснил CNews, ООО «Центр оценки и права (ЦОП) "Гарант"» победил на торгах, предложив за права требования «Связного» к должникам совокупно 820 млн руб.

Долг Trellas Enterprises самый крупный — 21 млрд руб., ЦОП предложил за него 494 млн руб., или 2,4% от номинальной стоимости. Права требования к Evroset Holding оценены в 9,6 млрд руб., победитель готов выкупить их 250 млн руб., или 2,6%. Также ЦОП признан победителем торгов на приобретение прав требования к ООО «Связной бай» (Минск). Размер дебиторки — 379 млн руб., лучшая цена — 76 млн руб., или 20% от начальной цены. Договоры купли-продажи пока не подписаны.

ЦОП — активный участник дела о банкротстве «Связного». В июле 2025 г. «Гарант» получил часть долгов сети перед ФНС. Как следует из материалов картотеки арбитражных судов, с которым ознакомился CNews, арбитраж признал требование ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 в размере 780 млн руб. погашенным. ЦОП «Гарант» вернул долг инспекции и вошел в список кредиторов.

Уставный капитал ЦОП, согласно данным ЕГРЮЛ, составляет всего 20 тыс. руб., а выручка за 2024 г. — 1,9 млн руб. По мнению руководителя практики банкротства юридической компании Nerra Романа Чернышова, компания выполняет функцию посредника. А кто за ней стоит, возможно, будет раскрыто в договоре купли-продажи по итогам последних торгов, полагает юрист.

«Это нормальная практика на торгах, когда победителем "технически" становится агент, договор цессии будет заключен уже с тем лицом, в чьих интересах он действует», — добавил управляющий партнер А3 legal Антон Иванов.

Кто такие должники?

Компании, задолжавшие «Связному», вязаны с его совладельцами. Через Trellas Enterprises основатель «Связного» Максим Ноготков много лет контролировал ритейлера, но в 2014 г. его структура не смогла вернуть бридж-кредит (краткосрочный кредит под высокие проценты на текущие обязательства — CNews) на $120 млн (и $7 млн процентов) группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Деньги выдавались под залог 51% в Trellas. «Онэксим» переуступил этот пакет группе Solvers предпринимателя Олега Малиса. Ноготков так и не смог оспорить это решение, и ритейлер перешел под контроль Малиса.

По данным системы проверки контрагентов OpenCorporates, материнской компанией второго должника Evroset Holding является Veon, бывший владелец «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). CNews направил запрос в Veon, но на момент публикации материала ответа не получил. «Вымпелком» получил долю в «Евросети» от Александра Мамута в 2008 г., вторую часть компании Мамут продал «Мегафону».

В 2017 г. совладельцы «Евросети» договорились о разделе компании. «Вымпелком» забрал половину салонов и выплатил «Мегафону» в счет долгов «Евросети» 1,25 млрд руб. Сама «Евросеть» осталась у «Мегафона», писал Cnews. Через год владельцы «Евросети» и «Связного» договорились о слиянии двух компаний. При этом контроль над объединенной структурой должен был получить Олег Малис. В результате сделки «Евросеть» перестала существовать, а все ее точки были переименованы в «Связной».

Каким образом указанные структуры смогли оказаться в должниках у «Связного» — не известно.

Возврат долгов будет нелегкой прогулкой

По словам Чернышова из юркомании Nerra, в нынешних реалиях дебиторская задолженность к иностранным лицам обладает низкой ликвидностью в силу сложности и длительности взыскания.

«Тем не менее на рынке существуют компании, заинтересованные в такой дебиторской задолженности, например, для своих взаиморасчетов с такими компаниями. Также есть лица, которые специализируются именно на взыскании дебиторской задолженности с иностранных компаний и обладают соответствующей инфраструктурой и инструментами», — говорит юрист.

Чернышов добавил, покупка такой дебиторской задолженности за 2,4-2,6% от номинальной стоимости говорит о том, что у покупателя было четкое понимание цели сделки и своих интересов. Денежные средства поступят в конкурсную массу, что позитивно для кредиторов «Связного», заключил специалист.

По словам Антона Иванова из А3 legal, процесс взыскания приобретенной дебиторки вряд ли будет «легкой прогулкой».

«Потребуется время, чтобы исполнить судебный акт в соответствующих юрисдикциях. С учетом последней практики ВС РФ, я бы предложил взыскателю попробовать ввести процедуры банкротства в отношении этих дебиторов в российском арбитражном суде», — заключил эксперт.

В материалах «Связного» указано, что в рамках банкротного дела рассматриваются заявления о признании недействительными неких сделок с Evroset Holding и Trellas Enterprises. В случае прекращения деятельности дебитором в связи с ликвидацией, торги по лоту подлежат отмене.

Как банкротили «Связной»

Арбитражный суд Москвы признал головную структуру сети «Связной» — ООО «Сеть Связной» банкротом в 2023 г. по ее собственному заявлению.

По состоянию на 20 января 2025 г. в реестр требований кредиторов, по данным конкурсного управляющего, включено 545 требований из заявленных 876 (без учета оставленных без движения и возвращенных заявлений), следует из материалов банкротного дела. На момент подачи заявления о банкротстве долги ритейлера перед контрагентами, среди которых Альфа-банк, Совкомбанк, Merlion, «Вымпелком», «Ситилинк», превышали 15 млрд руб., писал «Коммерсант». Альфа-банк также подал иск о признании банкротом кипрского DTS Retail LTD, владеющего 69,25% в «Сети Связной», сумма требований превысила 8 млрд руб.