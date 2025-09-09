CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

14 октября CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и no-code».

Подтвердили свое участие:

Олег Савин, архитектор прикладных систем предприятия, ОМК;
Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ, Lamoda;
Елена Куделина, начальник группы документационного обеспечения, «Новое качество дорог»;
Галия Пепельницына, главный специалист по процессному управлению, «Новое качество дорог»;
Наталья Иванова, руководитель направлениями цифровизации и трансформации, ГК «Остек»;
Валентин Каськов, директор по информационным технологиям, ССТ;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
представитель компании «Лукоморье»

Основные темы конференции

Что такое LCNC

  • Сложные системы без программирования — это возможно?
  • Насколько зрелые LCNC платформы предлагают российские разработчики?
  • Где можно использовать low-code и no-code?
  • LCNC как инструмент импортозамещения.
  • Какие навыки нужны для low-code и no-code разработки?
  • Слабые места LСNC-разработки.
  • Как LCNC снижает затраты на разработку?

Технологическая основа

  • Современные LCNC платформы для разработчиков
  • LCNC-платформы для бизнеса
  • Интеграционные возможности LCNC-платформ
  • Визуальные инструменты LCNC платформ
  • Инструменты совместимости со сторонними приложениями
  • Чем искусственный интеллект как составная часть LCNC-платформы
  • Производительность и масштабируемость LCNC приложений

Проекты и решения

  • Промышленные высоконагруженные корпоративные системы на базе Low/No-code
  • Автоматизация типовых процессов на базе LCNC
  • Отраслевые LCNC решения
  • Гибридный подход к разработке корпоративных решений
  • Безопасность low-code разработки

