В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или носителя БПЛА

Российские инженеры представили первый в России морской безэкипажный катер с управлением по оптоволокну. В частности, может работать в роли камикадзе, носителя FPV-дронов и истребителя украинских морских беспилотников с помощью тех же FPV-дронов.

Испытания беспилотного судна

Новгородский научно-производственный центр (НПЦ) «Ушкуйник» проводит испытания беспилотного судна, оснащенного системой оптоволоконного управления, который уже был передан Черноморскому флоту (ЧФ) России, об этом пишет «Коммерсант».

В отличие от привычных систем, он не использует радиоканал — управление дроном осуществляется с помощью разматываемого по ходу движения оптоволоконного кабеля, который обеспечивает стабильную связь с безэкипажным катером (БЭК) даже в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

По данным (НПЦ) «Ушкуйник», новая модель БЭКа, 10 сентября 2025 г. еще не получила собственного названия, создавалась с учетом специфики боевых действий в Черном море. Она может применяться как дрон-камикадзе, перехватчик вражеских катеров или платформа для запуска first person view (FPV)-дронов. В последнем случае беспилотники стартуют с борта катера и управляются по радиоканалу, а оптоволоконный канал обеспечивает надежное управление самим носителем.

Со слов генерального директора (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева, морской дрон на оптоволоконном управлении будет участвовать в запланированных в сентябре 2025 г. боевых испытаниях. Разработка представляет из себя безэкипажное судно, которое оснащено оптоволоконной катушкой для передачи сигнала. Сам оптоволоконный кабель находится под водой. Защищенная конструкция кабеля на БЭКе исключает обрыв при маневрировании, добавил Чадаев.

Технические характеристики российского морского дрона на оптоволоконном управлении не раскрываются. Остается непонятным, обладает ли он достаточной дальностью, чтобы эффективно применяться на расстоянии. FPV-дроны на оптоволокне в среднем имеют дальность полета до 20-50 км. В случае же с БЭКом для увеличения радиуса действия применяются портативные оптические усилители, питаемые от аккумуляторов катера и позволяющие поддерживать стабильную связь на расстоянии до 100 км. Реальная же дальность зависит от многих сопутствующих факторов: рельефа дна, глубины моря, скорости катера при различном волнении.

Испытание экспертами

6-7 сентября 2025 г. проводились полевые испытания нового морского дрона НПЦ «Ушкуйник» в ходе слета операторов боевых беспилотных систем на четвертой по счету «Дронницей» под Великим Новгородом. По информации журналиста «Коммерсант», катер показал, что способен развивать высокую скорость и выполнять резкие маневры.

По своей сути, «Дронница» — это главный всероссийский слет операторов боевых дронов. Проект направлен не только на развитие и популяризацию культуры военного беспилотия, но и формирование высокопрофессионального сообщества инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалистов радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Первая «Дронница», прошедшая в августе 2022 г., подняла вопрос о необходимости применении БПЛА на фронте и накоплении боевого опыта. На второй обсуждались вопросы массированного применения БПЛА, созданию специальных беспилотных и антибеспилотных подразделений, их тактике, и перспективам внедрения новейших отечественных разработок. Также впервые прошла выставка достижений народного военно-промышленного комплекса (ВПК) России, что это такое CNews уже писал. На «Дроннице 2024» был поднят вопрос организации взаимодействия между разработчиками, производителями беспилотных систем и заказчиками в лице государственных и негосударственных структур.

Главная тема «Дронницы 2025» — «Работа над ошибками». За четыре года СВО российское дроноводство проделало огромный путь и достигло значительных успехов, что признают даже противники с западных стран. Слет вновь стал платформой для демонстрации разработок и продукции производителей. Все презентации прошли исключительно в полевых условиях на полигоне. В выставке участвовали представители более 100 российских компаний, которые представляли свои решения в области дронов и систем противодействия БПЛА в рамках экспозиции достижений отечественного дроностроения.

Не все испытания прошли гладко на «Дроннице 2025». Со слов военного технолога Алексея Чадаева, один аэростат от народного ВПК оторвался и улетел в стратосферу, один рухнул прямо на дорогу и долго живописно горел. Один БЭК потерял всякую связь с берегом и его пришлось эвакуировать катером. Тележка-эвакуатор чуть не задавила кого-то при испытаниях, но обошлось без травм. Но это всё, считай, статистически неизбежные факапы. Чадаев подвел итог, что в целом же четвертая «Дронница» получилась очень душевной.

Локаций для работы много

В связи с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине мест для боевого применения БЭКа на оптоволокне много. Например, устье Дуная, где проходят маршруты судов, следующих на Украину, отличается сложной географией: речная дельта постоянно меняется, что затрудняет работу обычных беспилотников, а украинская сторона активно использует средства РЭБ.

Тем не менее, это не помешало российским военным впервые уничтожить в этом районе крупную цель — современный разведывательный корабль Военно-морских сил (ВМС) Украины «Симферополь» с помощью БЭКа без оптоволокна 28 августа 2025 г. Применение же оптоволоконных дронов могло бы сделать навигацию украинских военных судов в этой акватории еще более опасной и позволило бы российским силам поддерживать стабильный контроль над районом, минимизируя воздействие РЭБ противника.