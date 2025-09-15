В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами

Минцифры составит «белый список» организаций, которые получат право заниматься массовыми обзвонами россиян. Жителей страны на ежедневной основе донимают своими звонками мошенники и рекламщики. Им дали возможность полностью запретить звонки хотя бы спамеров, но теперь условия меняются. Кто попадет в «белый список», пока загадка

Блокировщики звонков к бою

В России перестанет работать тотальная блокировка массовых обзвонов, которую россияне могут подключить себе с сентября 2025 г. Как пишут «Ведомости», власти уже готовят «белый список» организаций, которые получат возможность звонить жителям и гостям страны против их воли.

К моменту выпуска материала не было известно, кто именно попадет в этот «белый список», но уточнялось, что составит его Минцифры. В нем совершенно точно будут присутствовать органы власти, а остальных участников министерство определит «с заинтересованными ФОИВами», уточняет издание.

Упоминание «белого списка» компаний и организаций, которым будет дано право спамить звонками, есть в ответе Минцифры на обращение ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89». Представители Минцифры отказались подтверждать или опровергать подлинность этого ответа, однако в ассоциации «Группа 7/89» подтвердили «Ведомостям», что документ подлинный.

Социология при смерти

Стоит отметить, что грядущее появление «белого списка» обзвонщиков может быть следствием петиции руководителя call-центра «Социс-М» из Чувашии. Она была составлена на сайте OnlinePetition в сентябре 2025 г. и адресована лично Президенту России Владимиру Путину.

https://static.cnews.ru/img/news/2024/04/26/c6.jpg Россиянам придется применять дополнительные технологии для защиты от звонков

В петиции сказано, что новые поправки к закону по борьбы с телефонными мошенниками ставят под угрозу работу социологов. Среди поддержавших петицию – аналитический центр ВЦИОМ и упомянутая ассоциация «Группа 7/89». В ее составе – почти полсотни исследовательских организаций из более чем 30 городов.

О чем говорилось в ответе Минцифры

Письмо Минцифры, направленное в ответ на обращение «Группы 7/89», содержит объяснение принципов регулирования и маркировки массовых и автоматических звонков. Как пишут «Ведомости», в ответе говорится, что «действующая версия закона о связи не устанавливает критерии для определения массовых телефонных вызовов, включая их частоту, продолжительность, направленность и используемое для звонка оборудование».

А поскольку перечисленных определений в документе нет, задача по установке факта массовых звонков ложится на плечи самих операторов связи. Для этого они применяют собственные системы по борьбе с мошенниками, отмечено в письме Минцифры.

Также в документе есть указание, что ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» может проводить массовые обзвоны россиян, основываясь на ст. 44.1–1 закона о связи и ст. 18 закона о рекламе.

При этом «согласие абонента на получение массовых звонков должно выражаться действиями, которые "однозначно" его идентифицируют» – это, как пишут «Ведомости», тоже указано в ответе Минцифры. Росияне «достоверно устанавливать его волеизъявление», отмечено там же. При этом «других требований к форме согласия абонента нет», подытожило Минцифры.

Запретить все. Или не все

В России каждый гражданин с 1 сентября 2025 г. располагает правом полностью оградить себя от массовых обзвонов путем установки запрета на них. Это прописано в федзаконе №41.

Представители Минцифры сообщили «Ведомостям», что заблокировать звонки органов власти и подведомственных им организаций россияне таким способом не смогут.

«Белые списки» обзвощиков, судя по всему, с операторами связи пока не обсуждались, о чем изданию сообщили представители «Мегафона». «Будем готовы прокомментировать инициативу после ознакомления с ней», – добавили они.

«Если будет такое решение регулятора, на основании этого решения и руководствуясь нормами действующего регулирования будем реализовывать услуги массовых вызов», – сказали изданию представители МТС.