Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

Юридическое лицо ООО «Н-Джинн» команды российского игрового движка Nau Engine с 25 августа 2025 г. находится в стадии ликвидации. Ранее руководство VK планировало инвестировать 1 млрд руб. В сентябре разработчики проекта перешли в контур университета Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, а часть — в другие ИТ-проекты. В профильном сообществе пояснили, что движок не нашел поддержки у российских разработчиков, которые использует зарубежные решения, например, Unity и Unreal Engine.

Ликвидация юрлица

Юридическое лицо российского игрового движка Nau Engine в сентябре 2025 г. проходит ликвидацию, пишет «Коммерсант». ИТ-продукт не нашел поддержки, а рынок продолжает использовать зарубежные ИТ-решения Unity и Unreal Engine.

Процедура ликвидации ООО «Н-Джинн» стартовала в конце августа 2025 г. Техническим сопровождением проекта занимался Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий (ИТМО) при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games).

Единственным акционером ООО «Н-Джинн» с 24 марта 2023 г. является АО «Мультипликатор Групп» (владелец Astrum Entertainment). До 10 января 2023 г. 100% «Н-Джинн» находилось у Кирилла Примакова — бенефициара АО «Мультипликатор Групп». Выручка юридического лица Nau Engine за 2024 г. составила 41,6 млн руб. при чистом убытке в 1,6 млн руб.

Игровой движок — это программный каркас, предназначенный для разработки и запуска видеоигр. Он предоставляет разработчикам необходимые ИТ-инструменты, библиотеки и аpplication programming interface (API) для решения таких задач, как рендеринг графики, управление звуком, обработка ввода, моделирование физики и т.п. Финансирование версии Open Source проекта Nau Engine, согласно плану, должно было происходить за счет продаж лицензий на его коммерческую версию, в том числе по подписочной модели.

Сам движок в 2025 г., как отмечают собеседники «Коммерсант», так и не стал востребованным на рынке, ведь студии продолжают выпускать проекты на зарубежных Unity и Unreal Engine. «В итоге проект мог так и остаться в контуре ИТМО и служить инструментом для экспериментов студентов университета»,— отмечает гендиректор одной из крупных видеоигровых студий.

Опрошенные журналистами «Коммерсант» разработчики на видеоигровом рынке полагают, что ликвидация юридического лица была вопросом времени: часть разработчиков уже перешли в ИТМО, а часть — в другие ИТ-проекты.

«Конечно, жаль, что крупные российские игроделы продолжают выбирать для своих проектов движки иностранного происхождения. Скорее всего, индустрия в России уже не видит риска внезапного ухода Unreal Engine и Unity с рынка, хотя я бы этого не исключал. На мой взгляд, оправданной мерой для повышения интереса к Nau Engine может стать условие его обязательного использования в том случае, если игроделы претендуют на государственную поддержку, к примеру, при оформлении грантов от Института развития интернета (ИРИ)», — сказал первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Отечественный игровой движок

О планах VK разработать отечественный игровой движок сообщалось в 2022 г. В числе потенциальных пользователей ИТ-компания видела не только игровые студии, но и вузы, колледжи, а также многопрофильные компании.

Официально VK сообщил о начале работы над игровым движком только в 2023 г., в его разработку планировалось вложить1 млрд руб., а также сформировать профильную ИТ-команду.

В 2024 г. система агностического скриптинга для Nau Engine тоже стала доступна для скачивания на GitHub и использования под лицензией 3-clause BSD. Сама же ИТ-система позволяет подключать в качестве скриптовых другие языки программирования, отличные от C++, и может работать как внешняя библиотека для самого движка Nau Engine, и как отдельный законченный ИТ-продукт, готовый к использованию в ИТ-сфере, в том числе за пределами разработки видеоигр.

«При разработке Nau Engine мы, в первую очередь, сфокусированы на функциональности, и основная наша задача — сделать создание игр как можно более простым и понятным для конечного пользователя. Для того, чтобы убрать как можно больше барьеров для разработчиков, мы создаем базу знаний, которая в полной мере будет объяснять, как использовать инструментарий Nau Engine», — рассказывал в 2024 г. директор проекта Nau Engine Александр Мясищев.

По информации «Коммерсант», российский игровой движок Nau Engine после сентября 2025 г. продолжит развиваться в формате открытого исходного кода, а децентрализованная модель разработки не предполагает наличия юридического лица. В течение 2025 г. продолжится работа с сообществом разработчиков, сбор обратной связи и внедрение разрабатываемых сторонних модулей.

Движки для разработки игр

В 2025 г. игровая ИТ-индустрия, это одна из самых быстрорастущих сфер развлечений. Особую популярность сегодня снискали многопользовательские онлайн-игры, в которые можно играть с друзьями. Это неудивительно, ведь такая игра объединяет в себе развлечение, общение и соревнование.

В сети можно найти множество движков с ИТ-инструментами визуального программирования (при помощи интерфейса). Для их использования не нужно уметь писать код. Создать игру на таких движках сможет даже новичок. Новичкам не обязательно создавать графику, писать музыку и подбирать прочие компоненты для игр. В открытом доступе разработчик может найти бесплатные модели, звуки, и при помощи готовых моделей собрать первую игру на простом движке.

Unity — программное обеспечение, на основе которого можно создать игры различной мерности. Разработка игр происходит через интерфейс, а не написание кода. ИТ-платформа поддерживает создание игр под iOS, Android, персональный компьютер (ПК), Mac, Linux и другие.

Unreal Engine — программное обеспечение (ПО) для создания трехмерных игр. Если студия или разработчик создает игру для дальнейшей продажи, то платит компании 5% от заработанных денег.

На рынке в 2025 г. представлено помимо Nau Engine множество игровых движков, ориентированных на разные жанры и типы игр — от 2D-платформеров до сложных 3D-проектов. Если инициатор ИТ-проекта планирует разрабатывать 3D-игру, стоит присмотреться к Blender, Unity, Unreal Engine или AGK — это одни из наиболее функциональных и популярных ИТ-решений в этой области.

Прежде чем выбрать игровой движок, инициатору нужно определиться с масштабом ИТ-проекта, сроками и бюджетом. Независимо от опыта, руководитель команды может найти ИТ-инструмент, соответствующий задачам и уровню подготовки ИТ-команды.