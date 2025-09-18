Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Компания Samsung начала рассылать обновление для программного обеспечение для своих холодильников с дисплеями, которое позволит показывать на них рекламу. В сентябре 2025 г. это уже вызвало недовольство пользователей, ведь люди покупают дорогие холодильники от Samsung и ожидают, что хотя бы техника премиум-класса будет без рекламы.

Рекламные интеграции

Samsung начала распространять программное обновление (ПО) в рамках которого на дисплеях премиальных холодильников в сентябре 2025 г. появятся рекламные объявления, пишет SamMobile. Это вызвало недовольство у пользователей техники премиум-класса, по их мнению, бренд должен был бы уведомить об этом покупателей заранее.

Некоторые холодильники Samsung поставляются с дисплеем на крышке, что придает ощущение премиальности. Это дополнение не только развлекает, но и удобно для переключения режимов через Wi-Fi и других функций посредством технологии «умный дом». Как и следовало ожидать, они не дешевые, ведь чтобы приобрести такой холодильник, придется раскошелиться на кругленькую сумму. Это последнее место, где можно было бы ожидать увидеть рекламу, но, судя по всему, руководство Samsung думает иначе.

Как бы необычно это ни звучало применительно к холодильнику, но экран Bespoke Refrigerator Family Hub Plus оптимизирован для просмотра вертикальных видео в TikTok и аналогичных сетях, а также для работы одновременно с двумя окнами. Например, можно смотреть телепередачи и искать подходящий рецепт в интернете. Стоимость холодильника Bespoke Refrigerator Family Hub Plus $3,39 тыс., это примерно 283 тыс. руб.

Samsung Программисты Samsung сделали обновление софта, теперь на дисплеях премиальных холодильников будут показывать рекламу

На других премиальных холодильниках Samsung есть дисплей, на котором отображаются разные полезные функции. На Reddit пользователь опубликовал фото, на котором видно, что его холодильник Samsung получил обновление ПО. Согласно этому обновлению, холодильник будет показывать рекламу с сентября 2025 г. на заставке в темах «Погода», «Цвет» и «Ежедневная доска». Однако на заставке в темах «Искусство» и «Галерея» реклама отображаться не будет. Поэтому, чтобы не видеть рекламу, пользователям в придется использовать эти две темы.

Пользователи, выложившие солидные деньги за гаджеты с расширенным функционалом, выразили разочарование. Они считают, что о возможности отображения рекламы следовало предупредить еще на этапе покупки для того, чтобы покупатели могли заранее решить, стоит ли брать премиум-устройство с такой рекламной фишкой. К сожалению, руководство Samsung не предусмотрела такой опции заранее.

Холодильники Samsung, как и любая продукция от данного бренда, отличаются широким внедрением самых передовых технологий, на CNews был опубликован обзор холодильника Samsung RF5000A. Именно этому производителю мир обязан созданием того имиджа, с которым тесно связано выражение «корейское качество». Совершенно естественно, что большинство покупателей выбирает для себя холодильники и другую бытовую технику именно этого бренда. Еще одним бесспорным преимуществом является невероятно широкий ассортимент холодильников Samsung, позволяющий выбрать подходящую модель для любой возможной ситуации. Это могут быть предельно компактные мини-холодильники, а могут быть вместительные модели, имеющие несколько отделений и оснащенные всевозможными дополнительными функциями.

Встроенные технологические решения

Американцы могут заказывать продукты через холодильники Samsung прямо через виджеты на экране, устройства с 2022 г. поддерживает сервис Amazon Your Essentials. Кроме того, «умные холодильники» позволяет транслировать видео с мобильного или запускать слайд-шоу с красивыми фото — Bespoke Refrigerator интегрируется с облаками Google и OneDrive, куда достаточно загрузить нужные снимки.

Samsung Холодильник Bespoke Refrigerator Family Hub Plus

К примеру, холодильник серии Family Hub Plus, стоимостью $5 тыс., это примерно 415 тыс. руб., интегрируется в экосистему Samsung SmartThings и может выступать ее центральным хабом. Таким образом, с его помощью можно управлять всей «умной домашней техникой». Кроме того, в новой модели Family Hub Plus добавлена поддержка стандарта Matter, что значительно расширяет совместимость с другими «умными устройствами». Этот универсальный стандарт, активно продвигаемый Google и Apple, предназначен для беспрепятственной работы фирменных экосистем с гаджетами различных производителей.

В 2024 г. программисты Samsung добавили технологию искусственного интеллекта (ИИ) в свои холодильники Bespoke. Bespoke AI Family Hub оснащен AI Vision Hub, который автоматически распознает продукты внутри холодильника и ведет их список. Он напоминает пользователям о товарах, которые скоро закончатся или срок их годности близок. Он также синхронизируется с Samsung Food, чтобы предлагать рецепты, которые можно приготовить из продуктов, находящихся в холодильнике.

Со слов разработчиков, инверторный ИИ-компрессор имеет улучшенную конструкцию, повышающую эффективность в четыре раза и помогающую оптимизировать энергопотребление. Режим же AI Energy анализирует привычки использования, регулируя скорость компрессора и цикл размораживания в «умных холодильниках» от Samsung.

Размер рынка

По прогнозам аналитиков Global Market Insights, мировой рынок «умных холодильников» оценивался в $3,4 млрд в 2023 г. и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,9% с 2024 по 2032 г. Из-за технологического прогресса и растущих потребностей потребителей в удобстве, энергосбережении и функциях интернет вещей (IoT), таких как удаленный мониторинг и управление запасами. Их пользовательский опыт наряду с управлением энергопотреблением улучшается, что свидетельствует о соответствии тенденциям «умного дома».

Ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) сообщала в 2024 г. о 15% ежегодном росте продаж «умной техники», в том числе холодильников. Считается, что сочетание постоянно растущих инноваций в устройствах с поддержкой ИИ-технологий и IoT лишь ускорит рост рынка в ближайшие несколько лет. Основными игроками, работающими на рынке в 2025 г., являются: Beko, Bosch, AB Electrolux, Fisher & Paykel, GE Appliances, Haier, Hisense, LG Miele & Cie, Panasonic, Samsung, Sharp, Siemens, Sony, Whirlpool.

В зависимости от емкости рынок «умных холодильников» классифицируется на малый (10-19 кубических футов), средний (20-29 кубических футов) и большой (30+ кубических футов). Средний ценовой диапазон доминировал на рынке в 2023 г., принеся значительный доход в размере $1,5 млрд и, по прогнозам аналитиков Global Market Insights, достигнет $4,2 млрд к 2032 г. Объем рынка «умных холодильников» в Северной Америке превысил $1,1 млрд в 2023 г. и, как ожидается, достигнет $3 млрд к 2032 г.