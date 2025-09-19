Нестабильные «белые списки». Россиян оставят без постоянного перечня разрешенных сайтов – изменения будут еженедельными

«Белый список» сайтов для доступа через мобильный интернет в России будет меняться на еженедельной основе, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Главный критерий — популярность или непопулярность того или иного ресурса у россиян. Сайты могут как добавить в перечень, так и убрать из него. Россияне страдают от ограничений мобильного интернета с весны 2025 г.

В ногу со временем

Российское Минцифры собирается обновлять список сайтов, которые россияне могут посещать с мобильного интернета во время шатдаунов, на еженедельной основе. Как пишет «Интерфакс», на такую периодичность указал глава Минцифры Максут Шадаев.

«"Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться», – сказал Шадаев.

CNews писал, что массовые блокировки мобильного интернета начались весной 2025 г. Власти объясняют их заботой о безопасности граждан, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал рассматривать как цифровой детокс.

«Белые списки» касаются пока лишь мобильного интернета. На момент выхода материала на проводной (домашний или офисный) интернет ограничения не распространялись.

Исключение, а не правило

«Белый список» — это ограниченный перечень веб-ресурсов, которые будут работать в период недоступности мобильного интернета. Впервые о нем стало известно в августе 2025 г., и на тот момент предлагалось допускать россиян к этим сервисам только после прохождения теста на робота – капчи.

FreePik Толку от смартфонов без стабильного и свободного подключения к интернету не больше, чем от кнопочного телефона

К началу сентября 2025 г. от использования капчи Минцифры отказалось. В тот же период появились первые сведения о сайтах, которые войдут в «белый список» — раньше Минцифры их опубликовал на своем сайте оператор Т2 (ранее – Tele2).

Актуальный на тот момент перечень состоял исключительно из российских ресурсов, но при этом не включал новый мессенджер Max. Через несколько часов предварительную версию «белого списка» опубликовало и Минцифры — в нем Max уже присутствовал. Список был размещен в Telegram-канале ведомства, однако сам Telegram в этом списке отсутствовал.

До чего допустят россиян

Оригинальный список сайтов, опубликованный Минцифры, включает социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Дзен», которые принадлежат холдингу VK, как и почтовый сервис Mail.ru — он тоже есть в перечне. Наряду с ними россияне смогут пользоваться маркетплейсами Ozon и Wildberries, классифайдом «Авито», сервисами «Яндекса», видеохостингом Rutube, «Госуслугами» и рядом федеральных сайтов и операторов связи.

Как пишет «Интерфакс», в обозримом будущем Минцифры намерено пополнить «белый список» сайтами некоторых СМИ, банков и аптек. Также в него будут внесены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.

Россияне против ограничений

Столкнувшиеся с невозможностью пользоваться нужными им сервисами посредством мобильного интернета россияне тут же начали искать другие варианты. CNews сообщал, что в России резко выросло число желающих провести себе проводной интернет, ждать подключения приходилось неделями. Но провайдеры могут до минимума снижать скорость конкретным абонентам.

Помогают попасть в интернет при отключениях публичные точки доступа Wi-Fi — на вокзалах, в метро, кафе и пр. Как сообщал CNews, региональные Минцифры даже стали размещать карты их расположения на своих официальных веб-сайтах.

Такие точки доступа позволяют пользоваться интернетом не только дома или в офисе, но и в общественных местах, что, технически, может заменить мобильный интернет. «Белые списки» сайтов к ним пока не применяются.

Но у бесплатных уличных Wi-Fi есть свои недостатки — они часто бывают небезопасными. Киберпреступники на регулярной основе используют их для взлома мобильных устройств и ноутбуков россиян.

Также жители России, не имея возможности пользоваться мессенджерами в период блокировки мобильного интернета, начали писать друг другу SMS-сообщения, как и 25 лет назад.