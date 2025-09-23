Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год

Как стало известно CNews, сотовые операторы, работающие на территории «новых российских регионов» — «Миранда-Медиа», «К-Телеком», РОС и МКС — не успевают полностью покрыть населенные пункты и автодороги сетями связи. Госкомиссия по радиочастотам предлагает на год отсрочить выполнение соответствующего лицензионного требования.

Частоты для сотовой связи в «новых регионах»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выполнении условий использования частот для сотовой связи на территории четырех «новых» регионов России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

В конце 2022 г. ГКРЧ распределила частоты в «новых регионах» для трех поколений сотовой связи: GSM (второе поколение), UMTS (третьем поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G). Данное решение было расширено в 2023 г. и дополнено лицензионными условиями.

Обязательства по покрытию

В итоге крымский оператор «Миранда-Медиа» получил частоты в ДНР и ЛНР, его «дочка» «Миртелеком» — в Херсонской и Запорожской областях. Крымский оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) получил частоты во всех четырех регионах. «Республиканский оператор связи» (РОС, торговая марка «Феникс»), работающий в ДНР, получил частоты в Херсонской и Запорожской областях, также за ним были закреплены частоты в ДНР. Частоты в ЛНР были закреплены за компанией МКС («Мобильные коммуникационные системы»).

Для перечисленных операторов были установлены графики по покрытию сотовым сетями автодорог и населенных пунктов. Так, РОС и МКС до конца 2023 г. должны были покрыть 90% населенных пунктов и автодорог ДНР и ЛНР сетями GSM/UMTS, а сетями LTE — 70%. «Миранда-Медиа» и «К-Телеком» в этих регионов до конца 2024 г. должны были покрыть 70% населенных пунктов и автодорог сетями всех трех стандартов.

Freepik Сотовые операторы не завершили работы в новых регионах в обозначенные сроки

До конца 2025 г. все три упомянутых сотовых оператор должны покрыть все населенные пункты и автодороги в ДНР и ЛНР сетями всех трех стандартов.

На территориях Херсонской и Запорожской областей РОС, «МирТелеком» и «К-Телеком» должны были до конца 2023 г. покрыть сетями GSM/UMTS 80% населенных пунктов и 90% автодорог, а сетями LTE — 80%. До конца 2025 г. их обязали покрыть сетями всех трех стандартов жилые территории и автодороги в Херсонской и Запорожской областях.

Продление на год

На предстоящем заседании ГКРЧ Роскомнадзор должен будет сделать доклад о покрытии сотовыми сетями населенных пунктов и автодорог в «новых регионах». Согласно материалам комиссии, смысл доклада состоит в том, что по состоянию на 1 июля 2025 г. графики требования по покрытию выполнялись с отставанием.

В связи с этим предлагается продлить на год завершение работ — до конца 2026 г. Также сотовым операторам будет предложено в срок до 31 марта 2026 г. представить в ГКРЧ информацию о покрытии населенных пунктов и автодорог в новых регионах сетями LTE с указанием информации о реквизитах реестровой записи о зарегистрированных радиоэлектронных средств (РЭС) вместе с планом-графиком для устранения отставания от временного графика.

В пресс-службах «Миранда-Медиа» и «К-Телеком» отказались от комментариев. В Минцифры и МКС к моменту публикации не ответили на запросы CNews относительно предстоящего заседания комиссии. В РОС в ответ на запрос CNews предложили направить «цветную скан-копию сопроводительного письма за подписью руководителя».

«Дорога» в новые регионы

В 2014 г. полуостров Крым стал частью России, появилось два новых субъекта федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. После этого с полуострова один за другим стали уходить украинские сотовые операторы, а их заменяли новые, местные компании.

Первым оператором в Крыму стал «К-Телеком», который построил свою сеть на базе оборудования, которое на полуострове было у бывшей украинской «дочки МТС» («Мобильные ТелеСистемы»). Позднее в Крыму заработал оператор «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»), который использует инфраструктуру совместно с «К-Телеком». В 2022 г. новым владельцем «К-Телеком» и «КТК-Телеком» стала компания «АйТи Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту МТС Павлу Кузнецову.

Параллельно «Ростелеком» создал компанию «Миранда-Медиа» для оказания услуг фиксированный связи в Крыму. Эта же компания построила две подводных ВОЛС, связавшие территории России с Крымом. Позднее доля «Ростелекома» в «Миранда-Медиа» снизилась до менее чем 20%. В 2020 г. «Миранда-Медиа» приобрела компанию «ЭлЭмТэ Инвест», владеющую лицензией на сотовую связь в Крыму. Сотовая сеть «Миранда-Медиа» в Крыму была запущена в 2024 г.

Также в 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины образовались — Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР). Затем в ДНР появился собственный сотовый оператор — РОС, который использовал инфраструктуру, имевшуюся в регионе у украинского сотового оператора «Киевстар» (входит в группу Veon, в которую раньше также входил «Вымпелком»). Аналогичным образом в ЛНР также появился собственный сотовый оператор — «Лугаком».

В начале 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала проведение специальной военной операции (СВО). По ее результатам под контролем России оказалась большая часть территорий Херсонской и Запорожской областей. После этого украинские операторы покинули данные регионы, а их место заняли крымские компании — «К-Телеком» (использует на данных территориях торговую марку «+7Телеком») и «Миранда-Медиа» (через «МирТелеком»).

Осенью 2024 г., по результатам всенародных референдумов, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России и получили неофициальное название «новые регионы». Также РОС получил лицензии на работу в Херсонской и Запорожской областях. Со своей стороны, «Миранда-Медиа» и «К-Телеком» получили лицензии на работу в ДНР и ЛНР. Кроме того, в ЛНР на смену «Лугаком» пришла новая компания МКС.