Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 11 ноября 2025 г. откроется в восемнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2025 примут более 1800 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Участие в секции «Цифровая трансформация» CNews FORUM 2025 подтвердили CDTO УК «Аэропорты Регионов» Константин Панёв; вице-президент, директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами «Почта-Банка» Ирина Елистратова; заместитель генерального директора–директор по ИТ и цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы» Денис Сологуб; директор по ИТ корпорации «Гринн» Кирилл Шептун; CEO «Росводоканал.Цифровые решения» Сергей Путин; начальник службы по обеспечению информационной безопасности «Воздушные Ворота Северной Столицы» Сергей Савченко; директор департамента цифровой трансформации ГК ТОФС Юлия Стружкова; директор по развитию «Сакура PRO» Виктор Фогельсон; исполнительный директор АДВ Иван Беляков; директор по развитию бизнес-системы ГК «Свеза» Николай Городецкий; представитель компании Glowbyte Consulting; представитель компании «Онланта»; представитель компании «Сател»; директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес») Ирина Шаповалова; исполнительный директор Programming Store Алексей Петухов.

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Участие в CNews FORUM 2025 подтвердили: заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС Сергей Путятинский, заместитель руководителя по цифровой трансформации Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, вице-президент - начальник Департамента управления данными Газпромбанка Алексей Бондаренко, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ, «СИБУР» Рустам Абдрахманов, директор ИТ «Почта Банка» Роман Мезенцев, директор по информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Денис Яковлев, управляющий директор по цифровой трансформации и бизнес-процессам в «Государственной транспортной лизинговой компании» Александр Краснов, главный управляющий партнер по развитию ИИ в ВЭБ.РФ Александр Павлов, генеральный директор «Сегежа Цифровые Решения» Максим Королев, CDTO, УК «Аэропорты Регионов» Константин Панёв, заместитель генерального директора по ИТ и Цифровым технологиям в «Восточной горнорудной компании» Руслан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных технологий Россельхозбанка Станислав Тульчинский, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, ЩЛЗ Илья Заянц, руководитель отдела цифровой трансформации компании «Цвет» Николай Ефимов, заместитель генерального директора по информационным технологиям в Сбербанк-АСТ Андрей Крюков, директор по ИТ Корпорации «Гринн» Кирилл Шептун, директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин, директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников, Начальник службы по обеспечению информационной безопасности в «Воздушных Воротах Северной Столицы» Сергей Савченко, руководитель департамента цифровизации производства «Еврохима» Кирилл Волтегирев, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям в ГК «Москабельмет» Ян Анисов, руководитель направления Data Science Operations в РУСАЛ Иван Казарин, директор по развитию искусственного интеллекта «Московской Биржи» Армен Амирханян, независимый эксперт Ярослав Медокс, директор по трансформации, «Фора банка» Геннадий Гребеник, директор департамента цифровой трансформации, ГК ТОФС Юлия Стружкова, директор по развитию, «Сакура PRO» Виктор Фогельсон, руководитель отдела инноваций, Управление кадровых сервисов Правительства Москвы Мария Лопухина, заместитель директора департамента – начальник управления ГМК «Норильский Никель» Анна Парфенова.

Вице-президент, директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами «Почта-Банка» Ирина Елистратова

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровизация промышленности», «Искусственный интеллект и большие данные», и «Оптимизация бизнес-процессов».

В 2024 г. CNews FORUM собрал более 1800 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 60 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.