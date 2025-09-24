В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

В России ведутся работы по созданию автоматизированных постаматов, предназначенных для приема посылок от беспилотных летательных аппаратов. Ведь уже в 2025 г. в такого рода доставке есть экономический потенциал, здесь все должно происходить без участия человека.

Разработка проекта

В России создадут постаматы для доставки посылок беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пишет ТАСС. Система доставки предполагает полное отсутствие человеческого участия в процессе.

Со слов заместителя главы Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России Василия Шпака, в сентябре 2025 г. в России уже ведутся работы по созданию автоматизированных постаматов, предназначенных для приема посылок от БПЛА.

Постамат — это устройство для автоматической выдачи и отправки посылок, товаров и документов. То есть главная его функция — выдать получателю посылку в любое время, без участия курьера или другого сотрудника. Покупателям постаматы дают свободу (не нужно ждать курьера дома или стоять в очереди в пункте выдачи заказов), а бизнесу — помогают оптимизировать логистику, сократить расходы и ускорить доставку. Ведь некоторые постаматы в 2025 г. позволяют оплатить заказ на месте — как правило, банковской картой.

DJI В России разрабатываются автоматизированные постаматы, способных принимать посылки , доставляемые дронами

По словам Шпака, такая система доставки исключает любое участие человека в процессе. Покупатель оформляет заказ, дрон самостоятельно доставляет товар в специальный постамат, а затем клиент получает уведомление на смартфон и забирает посылку. По его мнению, внедрение подобных технологий в повседневную российскую практику возможно уже в ближайшем будущем.

Развитие технологий

В августе 2025 г. российский разработчик программного обеспечения (ПО) для автономного управления роботизированными системами Wheelies, входит в корпорацию ITG, представил дрон для доставки предметов как в помещениях, так и на открытом воздухе. Устройство предназначено для автоматизации взаимодействия с людьми в общественных пространствах, на мероприятиях и в сервисных зонах, об этом CNews сообщили разработчики.

Технология актуальна в индустрии HoReCa: дрон способен выполнять роль автономного официанта, доставляя напитки и другие предметы к гостям. БПЛА самостоятельно прокладывает маршрут, обходя людей и препятствия, стабильно держит курс и сохраняет содержимое во время полета.

Инженеры Wheelies интегрировали в него бортовой компьютер и ПО. Это позволяет задавать беспилотнику точку доставки через интерфейс, где заранее размечены зоны доставки: столики, стойки или другие точки. Оператор выбирает нужную, дрон получает команду, прокладывает маршрут и отправляется в полет.

Во время движения беспилотник анализирует изображение с камеры, обнаруживает людей и препятствия, обходит их и при необходимости перестраивает маршрут на лету. Такая адаптивность достигается за счет использования нейросетевых алгоритмов и возможности дообучения под конкретные сценарии использования.

Инженеры уже испытали дрона-официанта на российской конференции, где он отработал без сбоев в 2025 г. Универсальная архитектура решения позволяет адаптировать его под разные задачи, включая внутреннюю логистику и автоматизированное обслуживание в корпоративных пространствах.

Проблемы доставки дронами

Со слов генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина, идея применения дронов для доставки пиццы и иных товаров по воздуху обречена на провал из-за некоторых проблем, которые в 2024 г. являются неразрешимыми.

«Несмотря на огромные инвестиции и штат специалистов высоких компетенций, несмотря на собственную производственную базу и законодательное лобби, несмотря на готовый рынок услуг, который мог быть форсирован усилиями самих Google и Amazon, ничего с доставкой дронами не вышло. На то есть целый ряд неразрешимых проблем, которые так и не удалось решить и вряд ли удастся решить в ближайшей перспективе. Одним из множества таких стоп-факторов является ресурс литиевых батарей, которые используются в дронах-доставщиках», — сказал Кузякин.

По словам главы ЦКБР, дрон с подобной батареей сможет доставить что-либо лишь на камеру, для презентации. «Но ежедневная коммерческая эксплуатация таких решений очень быстро пустит оператора доставки по миру. Батареи имеют неприемлемо низкий ресурс для регулярной коммерческой эксплуатации всего в несколько сотен циклов заряда-разряда. При их регулярной замене при исчерпании ресурсов, стоимость обслуживания БПЛА станет выше, чем развозить те же товары на вертолете для больших грузов, или обычными доставщиками на велосипеде для малых. И это только один из множества стоп-факторов, ставящих крест на идее доставки пиццы и подобных товаров дронами по воздуху», — подчеркнул господин Кузякин.