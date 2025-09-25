Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

В Общественной палате считают, что у всех российских школьников должны быть специальные SIM-карты. В этом случае учащимся не придется платить за трафик и учебный контент, плюс они всегда будут под присмотром школьной администрации и родителей.



Право на бесплатное образование

Школьные SIM-карты, через которые будет обеспечен бесплатный доступ к образовательным ресурсам, должны стать обязательными для всех учащихся, приводит ТАСС заявление председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

«Так же, как действуют школьные автобусы, а они бесплатные для учащихся, точно так же и образовательная информация, которая доставляется по интернет-каналам, должна быть бесплатной для школьников», — сказал представитель ОП.

По мнению Рыбальченко, через специальные SIM-карты без взимания платы нужно предоставлять детям не только доступ к обучающей информации, но и используемый при этом трафик, «поскольку в соответствии с Конституцией России общее образование является у нас бесплатным и обязательным».

Не только права, но и обязанности

SIM-карты школьников будут зарегистрированы в школьной сети, благодаря чему их можно будет идентифицировать и контролировать, например, выход в сеть во время уроков. «Наличие таких SIM-карт будет регулировать определенные отношения внутри школы», — отметил Рыбальченко.

© AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика У школьников могут появиться специальные SIM-карты с бесплатным доступом к образовательному контенту

Кроме того, считает он, эти SIM-карты можно привязать к банковским счетам детей для контроля родителями всех банковских операций: «Вся информация о банковских операциях должна поступать родителям. Это также обезопасит детей от кибермошенников».

«То есть введение школьных SIM-карт сможет решить большинство проблем, которые сегодня существуют в сфере безопасности детской информационной среды», — сделал вывод Рыбальченко.

В августе 2025 г. глава Минцифры Максут Шадаев озвучивал идею введения отдельных детских SIM-карты с блокировкой доступа в социальные сети, в которых есть возрастные ограничения, и с настраиваемыми фильтрами трафика, благодаря чему родители смогут контролировать потребляемый контент.

Другие правила для владельцев SIM-карт

В последнее в России появилось несколько законодательных ограничений по поводу покупки и использования SIM-карт. Россиянам, например, теперь дозволено иметь не более 20 SIM-карт. Если лимит уже исчерпан, а нужен новый номер, придется распрощаться с одним из имеющихся.

Иностранцам в этом плане вдвое сложнее. Им можно оформить на себя всего 10 SIM-карт. Кроме того, для начала им потребуется сдать биометрию в Единую биометрическую систему – без этого ему никто SIM-карту предоставит.

Любой желающий подключиться к сотовой сети будет обязан делать это исключительно на камеру, то есть под перманентным видеонаблюдением. Чтобы соответствовать новым требования властей, любая точка продаж SIM-карт, мобильная или стационарная, должна быть оснащена как минимум одной видеокамерой. Ей также нужно будет реализовать возможность хранения видеозаписей в течение минимум 30 дней, то есть потребуется создать систему хранения данных.

Без удостоверяющего личность документа легально оформить SIM-карту в России нельзя уже давно. В январе 2024 г. CNews писал о многочисленных рейдах властей по владельцам «серых» SIM-карт, то есть оформленных с неправильными или искаженными данными о владельце.