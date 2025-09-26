На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Инцидент на медном руднике в Индонезии может спровоцировать дальнейший рост цен на медь, одновременно создавая дополнительную сложность для металлургической индустрии, поскольку перерабатывающие предприятия столкнулись с дефицитом сырья. Форс-мажор позволяет изготовителям временно освободиться от обязательств по поставкам производителям электроники в связи с непредвиденными обстоятельствами. На 26 сентября 2025 г. круглосуточно ведутся работы по устранению последствий обвала грунта.

Авария на руднике

Цветные металлы в сентябре 2025 г. устремились дорожать вслед за медью из-за проблем на медном руднике в Индонезии, пишет The Register. Медь обладает высокой электропроводностью, поэтому она используется практически во всех электронных устройствах.

Грасберг — вторая по величине медная шахта в мире, которая расположена в индонезийской провинции Центральное Папуа, около Джаи — самой высокой горы Новой Гвинеи и Индонезии. Здесь трудятся более 20 тыс. сотрудников в 2025 г. На данный момент круглосуточно ведутся работы по устранению последствий обвала грунта. Спасательные команды постепенно продвигаются к месту, где работники находились в момент происшествия 8 сентября.

800 тыс. тонн грязь сошли в шахту Грасберг в Индонезии, которая обеспечивает около трех процентов мирового производства меди. В результате аварии, произошедшей 8 сентября, погибли два человека, а пятеро остаются пропавшими без вести. Оператор рудника, компания Freeport-McMoRan, приостановила работу рудника и 25 сентября сообщила, что, хотя инцидент затронул только один из производственных блоков рудника, он также повредил другую инфраструктуру на объекте. Поэтому руководство компании считает, что ее продажи меди и золота в IV квартале 2025 г. будут незначительными, вместо предыдущего прогноза по поставке 445 млн фунтов меди и 345 тыс. унций золота.

Freeport-McMoRan На втором по величине в мире медном руднике в Индонезии случилась авария

Freeport-McMoRan — один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий третье место по объемам добычи, кроме меди, компания добывает золото и молибден. В 2025 г. компания остается ведущим поставщиком меди на американский и мировой рынок.

Рост цен на сырье

Новость об этом инциденте привела к скачку цены на медь на 3% до $10,3 тыс. за тонну и росту цен на акции других медных компаний. В начале 2025 г. металл стоил около $8,9 тыс. за тонну.

Медь обладает высокой проводимостью, поэтому она используется почти во всех электронных устройствах. Она также полезна во многих технологиях, используемых для замены ископаемого топлива в качестве источника энергии. Поэтому аналитики The Register прогнозируют, что к 2035 г. мировой спрос на медь удвоится до 50 млн тонн в год, но также считают, что добывающие компании будут испытывать трудности с его удовлетворением. Кстати, этот прогноз был сделан до бурного роста технологий искусственного интеллекта (ИИ), который, стимулируя спрос на миллионы серверов, вероятно, увеличил потребность в меди.

Глобальный кризис

24 сентября внезапное развитие событий на медном руднике Грасберг в Индонезии, на финансовом рынке обозвали событием «Черного лебедя», это событие, вероятность которого крайне низка, но его последствия наносят серьезный урон. У инвесторов с Уолл-стрит сразу появилась паника по поводу долгосрочного дефицита поставок меди, что и привело к резкому росту цен на медь.

Wikipedia Месторождение Грасберг

Последствия этого отключения далеко не краткосрочные. Предварительная оценка оценка Freeport показывает, что она снизила прогноз по продажам меди и золота в III квартале 2025 г. на 4% и 6% соответственно по сравнению с прогнозом на июль 2025 г. Кроме того, аналитики ожидают, что добыча меди и золота в 2026 г. может упасть примерно на 35%. Важно отметить, что компания Freeport ожидает возвращения до аварийных уровней производства лишь к 2027 г., что бросит тень на глобальную индустрию электромобилей и возобновляемых источников энергии, зависящую от меди уже в 2025 г.

По информации экспертов The Register, цепочки поставок технологий длинные, и медь часто составляет лишь небольшую часть стоимости материалов для производства устройств. Поэтому может пройти много времени, прежде чем рост цен на медь окажет заметное влияние на ваши счета, за исключением случаев крупных покупок продуктов с высоким содержанием меди, таких как кабели. Но, как мы недавно сообщали, технологические компании иногда повышают цены, потому что считают, что им это сойдет с рук.

Медь для электроники

Медь удерживает лидирующие позиции среди металлов в электронике благодаря своей выдающейся электропроводности, уступающей только серебру. Это делает её оптимальным выбором для производства электрических проводников, минимизирующих потери энергии и повышающих эффективность работы устройств. Кроме того, благодаря высокой теплопроводности медь эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев электронных компонентов.

Медь отличается высокой пластичностью, легкостью механической обработки и устойчивостью к коррозии, что значительно продлевает срок службы изделий и повышает их эксплуатационную надежность. Эти качества делают медь предпочтительным материалом для производства как мелких, так и крупных компонентов электронных систем — от микросхем и печатных плат до мощных электрических разъемов и радиаторов охлаждения.

Стоит подчеркнуть, что медь характеризуется высокой устойчивостью к контактной коррозии и эффективно функционирует при частых циклах включения и выключения оборудования. Это свойство особенно важно в телекоммуникациях и вычислительной технике, где стабильность и надежность работы имеют ключевое значение.